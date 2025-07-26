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Происшествия «Ринулись за „бесплатным“ пойлом»: в Ярославле сгорел популярный алкомаркет. Видео

«Ринулись за „бесплатным“ пойлом»: в Ярославле сгорел популярный алкомаркет. Видео

Очевидцы показали последствия происшествия

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1 комментарий
В Ярославле сгорел алкомаркет | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле сгорел алкомаркет | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле сгорел алкомаркет

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Поздним вечером 25 июля в Дзержинском районе Ярославля начался пожар. В 23:20 спасателям поступило сообщение о загорании торговой точки на Ленинградском проспекте, 66А.

Очевидцы рассказали, что по этому адресу, в том числе, находится алкомаркет. По фото и видео с места ЧП видно, что огонь полыхал в магазине «Бристоль».

«Подписчица сообщает, что в Брагино горел „родной“ „Бристоль“. Крыша сгорела, все внутри сгорело. Бутылки лопались. Народ был. Кто воровал, кто просто смотрел, кто фоткал»», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле!» (18+).

После пожара некоторые стали доставать из магазина бутылки

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Тушить пожар выезжали 10 единиц техники и 32 спасателя МЧС. Полностью сбить пламя удалось лишь к 4:15.

«В результате пожара повреждена кровля, внутренняя отделка, входные двери и продукция на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пламя тушили около пяти часов | Источник: ГУ МЧС по Ярославской областиПламя тушили около пяти часов | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

Пламя тушили около пяти часов

Источник:

ГУ МЧС по Ярославской области

Местные жители рассказали, что после пожара в сгоревшее здание стали влезать люди, чтобы забрать уцелевший алкоголь.

«Как только вчера погорел „Бристоль“ в Брагине, некоторые индивиды ринулись за „бесплатным“ пойлом», — говорится в посте телеграм-канала «Жесть Ярославль».

Очевидцы показали состояние магазина после пожара | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramОчевидцы показали состояние магазина после пожара | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Очевидцы показали состояние магазина после пожара

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

О предварительной причине пожара пока не сообщается.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар МЧС Алкомаркет Брагино
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Комментарии
1
Гость
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