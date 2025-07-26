Камбоджа бьет по Таиланду из «Градов», а люди массово бегут от границы. Главное о новой войне в Азии

24 июля Таиланд и Камобджа развязали войну, на границах стран произошло вооруженное столкновение. С тех пор ситуация развивалась: стороны то проводили атаки, то призывали к миру. В целых регионах введено военное положение. Собрали главное о ситуации на текущий момент.
Военные действия
Как пишет Reuters, обе стороны обвиняют друг друга в начале атак. На границе стран продолжаются столкновения. Достается и мирным жителям: власти Таиланда сообщили, что от атак со стороны Камбоджи пострадали несколько районов страны.
«Таиланд обвинил Камбоджу в преднамеренном нападении на мирных жителей, а Камбоджа осудила Таиланд за применение кассетных боеприпасов, что вызвало споры и широкое осуждение», — пишет Reuters.
Камбоджу также обвиняют в атаках с применением артиллерии и тяжелого вооружения, включая реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Журналисты сообщают, что есть жертвы и раненые — в пределах нескольких десятков человек.
Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях, граничащих с Камбоджей. Тайские военные отчитались, что ответили на камбоджийские атаки «соразмерным ударом».
Как подсчитали Reuters, за последние 13 лет из-за тлеющего конфликта между соседями было убито, как минимум, 20 человек. Более чем 130 тысячам человек пришлось бросить дома и сменить место жительства.
Дипломатия
МИД РФ выпустил официальное заявление по ситуации. В нем Россия призвала страны к сдержанности и мирному диалогу.
«Считаем, что многие территориальные разногласия в мире являются наследием колониальной политики Запада. Полагаем, что в условиях деградации общей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе важно вести поиск возможных путей решения существующих споров в присущем АСЕАН духе единства и солидарности», — сказано в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
Свое заявление выпустила и Камбоджа. Кео Чхеа, представитель Камбоджи при ООН, отверг все обвинения в нападении. Он призвал к немедленному и безоговорочному прекращению огня.
«Как они могут обвинять нас, маленькую нацию с в три раза меньшей армией и без полностью оснащенных ВВС, в нападении на такого большого соседа, как Таиланд? Мы этого не делаем», — цитирует ТАСС дипломата.
Камбоджа рассчитывает, что члены Совета Безопасности ООН призовут к максимальной сдержанности и урегулированию ситуации дипломатическим путем, добавил Чхеа.
Напомним, отношения между странами обострились после того, как во время вооруженного столкновения погиб один из тайских солдат. У стран есть территориальные претензии друг к другу: подробно о причинах конфликта мы рассказывали отдельно.