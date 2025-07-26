Камбоджа бьет по Таиланду из «Градов», а люди массово бегут от границы. Главное о новой войне в Азии

На фото эвакуируют таиландского солдата, наступившего на мину Источник: Королевская армия Таиланда / Assotiated Press

24 июля Таиланд и Камобджа развязали войну, на границах стран произошло вооруженное столкновение. С тех пор ситуация развивалась: стороны то проводили атаки, то призывали к миру. В целых регионах введено военное положение. Собрали главное о ситуации на текущий момент.

Военные действия

Как пишет Reuters, обе стороны обвиняют друг друга в начале атак. На границе стран продолжаются столкновения. Достается и мирным жителям: власти Таиланда сообщили, что от атак со стороны Камбоджи пострадали несколько районов страны.

«Таиланд обвинил Камбоджу в преднамеренном нападении на мирных жителей, а Камбоджа осудила Таиланд за применение кассетных боеприпасов, что вызвало споры и широкое осуждение», — пишет Reuters.

На фото камбоджийцы эвакуируются с приграничной территории Источник: Heng Sinith / Assotiated Press

В Таиланде — тоже эвакуация Источник: Sakchai Lalit / Assotiated Press

Таиландские жители в эвакуационном центре Источник: Sakchai Lalit / Assotiated Press

Камбоджу также обвиняют в атаках с применением артиллерии и тяжелого вооружения, включая реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Журналисты сообщают, что есть жертвы и раненые — в пределах нескольких десятков человек.

Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях, граничащих с Камбоджей. Тайские военные отчитались, что ответили на камбоджийские атаки «соразмерным ударом».

Таиландский солдат стоит в больнице, поврежденной после атаки Источник: Sakchai Lalit / Assotiated Press

Как подсчитали Reuters, за последние 13 лет из-за тлеющего конфликта между соседями было убито, как минимум, 20 человек. Более чем 130 тысячам человек пришлось бросить дома и сменить место жительства.

Дипломатия

МИД РФ выпустил официальное заявление по ситуации. В нем Россия призвала страны к сдержанности и мирному диалогу.

«Считаем, что многие территориальные разногласия в мире являются наследием колониальной политики Запада. Полагаем, что в условиях деградации общей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе важно вести поиск возможных путей решения существующих споров в присущем АСЕАН духе единства и солидарности», — сказано в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

Таиландские пограничники патрулируют границу Источник: Королевская армия Таиланда / Assotiated Press

Свое заявление выпустила и Камбоджа. Кео Чхеа, представитель Камбоджи при ООН, отверг все обвинения в нападении. Он призвал к немедленному и безоговорочному прекращению огня.

«Как они могут обвинять нас, маленькую нацию с в три раза меньшей армией и без полностью оснащенных ВВС, в нападении на такого большого соседа, как Таиланд? Мы этого не делаем», — цитирует ТАСС дипломата.

Камбоджа рассчитывает, что члены Совета Безопасности ООН призовут к максимальной сдержанности и урегулированию ситуации дипломатическим путем, добавил Чхеа.