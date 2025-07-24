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Происшествия Крушение Ан-24 «Ангары» в Амурской области Внезапно пропал с радаров: всё, что известно о крушении самолета в Амурской области

Внезапно пропал с радаров: всё, что известно о крушении самолета в Амурской области

На борту было 42 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли

41
1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Днем 24 июля в 15 километрах от города Тынды разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту было 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира, среди которых — пятеро детей. Предварительно известно, что выжить не удалось никому. Всё, что сейчас известно о трагедии, мы собрали в одном коротком видео.

Самолет Ан-24 летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. В 11:21 он вылетел из Благовещенска и должен был приземлиться в конечном пункте назначения в 12:45. Сесть с первой попытки у экипажа не получилось, борт пошел на второй круг и внезапно пропал с радаров.

Через некоторое время спасатели наши горящие обломки фюзеляжа. Их заметили с вертолета Ми-8 в 15 километрах от Тынды. При этом никого из выживших с борта вертолета не было видно. Спасатели никак не могли приземлиться на месте трагедии, потому что оно окружено тайгой. Поэтому было решено, что к обломкам самолета они будут спускаться на веревках.

По предварительной версии, причиной катастрофы могли стать либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа. Предполагается, что в условиях плохой видимости самолет зацепился за сопку.

Из-за крушения Ан-24 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех человек. Собственное расследование начал Международный авиационный комитет, также создана правительственная комиссия.

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Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Авиакомпания Ангара Ан-24 Крушение Ан-24 Амурская область Крушение самолета
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
самолету на-минуточку 50 лет, ресурс заложенный производителем 50 лет, но правительство продлило срок службы АН-24 до 60 лет. Правительство плохого не посоветует .
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