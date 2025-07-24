Внезапно пропал с радаров: всё, что известно о крушении самолета в Амурской области

Днем 24 июля в 15 километрах от города Тынды разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту было 48 человек: шесть членов экипажа и 42 пассажира, среди которых — пятеро детей. Предварительно известно, что выжить не удалось никому. Всё, что сейчас известно о трагедии, мы собрали в одном коротком видео.
Самолет Ан-24 летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. В 11:21 он вылетел из Благовещенска и должен был приземлиться в конечном пункте назначения в 12:45. Сесть с первой попытки у экипажа не получилось, борт пошел на второй круг и внезапно пропал с радаров.
Через некоторое время спасатели наши горящие обломки фюзеляжа. Их заметили с вертолета Ми-8 в 15 километрах от Тынды. При этом никого из выживших с борта вертолета не было видно. Спасатели никак не могли приземлиться на месте трагедии, потому что оно окружено тайгой. Поэтому было решено, что к обломкам самолета они будут спускаться на веревках.
По предварительной версии, причиной катастрофы могли стать либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа. Предполагается, что в условиях плохой видимости самолет зацепился за сопку.
Из-за крушения Ан-24 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех человек. Собственное расследование начал Международный авиационный комитет, также создана правительственная комиссия.