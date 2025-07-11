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Отец погиб, сыновья — в больнице: под Ярославлем случилось массовое ДТП с иномарками. Видео

В Госавтоинспекции озвучили предварительную причину аварии

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3 комментария
Появились первые кадры тройной аварии на М-8 под Ярославлем | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.comПоявились первые кадры тройной аварии на М-8 под Ярославлем | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

Появились первые кадры тройной аварии на М-8 под Ярославлем

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

11 июля под Ярославлем в тройном столкновении погиб 37-летний водитель, его двое пассажиров, мальчики 11 и 3 лет, — в больнице. Детали аварии раскрыли в областной Госавтоинспекции.

Всё случилось на трассе М-8 «Холмогоры» в районе отворотки к селу Гавшинка и деревни Васильевское в даниловском направлении около трех часов дня. На дороге столкнулись «Вольво», «Хавал» и «Фольксваген».

«Водитель, управляя автомобилем „Вольво“, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю „Хавал“, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо, в результате чего произошло столкновение, после которого „Хавал“ выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем „Фольксваген“, который после удара совершил съезд в кювет», — озвучил предварительную версию командир 2 роты ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Артем Карташов.

По предварительным данным источника 76.RU, в «Фольксвагене» ехала семья — папа, мама и двое сыновей.

37-летний водитель «Фольксвагена» скончался до приезда скорой помощи.

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии на М-8 под Ярославлем

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

Место аварии на карте | Источник: «Яндекс Карты»Место аварии на карте | Источник: «Яндекс Карты»

Место аварии на карте

Источник:

«Яндекс Карты»

От удара машины раскидало по трассе. К месту аварии стянули два реанимобиля и одну машину скорой помощи. Вся дорога в районе ДТП усыпана осколками.

Последствия смертельной аварии — на видео

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Прокуратура Ярославского района организовала проверку по факту ДТП. Оперативные службы устанавливают детали трагедии.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Смертельное ДТП Пострадавшие в аварии Госавтоинспекция М-8 Холмогоры Авария на трассе
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Комментарии
3
Гость
55 минут
Люди ехали себе, никого не трогали. Правду говорят: Не ты в кого въедешь, так в тебя кто.
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