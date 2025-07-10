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Происшествия Подробности «Делал фото и нашел меня»: застрявший между деревьями ярославец рассказал, как оказался в западне

«Делал фото и нашел меня»: застрявший между деревьями ярославец рассказал, как оказался в западне

Сергей Арбацков возвращался с дачи

1 034
3 комментария
Ярославец застрял между деревьями | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЯрославец застрял между деревьями | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Ярославец застрял между деревьями

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Застрявший в сломанных деревьях 73-летний Сергей Арбацков рассказал, как угодил в западню между упавшими после грозы деревьями. Мужчину нашли в лесу за поселком Лесная Поляна в Ярославском районе вечером 9 июля.

Сергей рассказал, что он возвращался с дачи.

«Деревья уже не падали. Я оказался между двумя брёвнами, а внизу переплелись ветки и вытащить ноги тяжело», — рассказал Сергей.

Пенсионер не смог самостоятельно выбраться из западни. А потому, он лег между деревьями и стал ждать помощи. Мужчина пытался позвать кого-нибудь, но людей в округе не было. Его нашли случайно.

«Мужчина делал фото и нашел меня», — рассказал пенсионер.

Очевидцы рассказывали, что Сергей был в изнеможденном состоянии. Его осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение. Сейчас, по словам пенсионера, он чувствует себя хорошо.

В Ярославской области два вечера подряд бушевали грозы. Под Ярославлем ветром переломало березы и сосны в лесу. Кроме того, деревья падали в Ярославле. Два из них рухнули прямиком на проезжавшие под ними автобусы.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Гроза Упали деревья Ветер Лес
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Комментарии
3
Гость
1 час
только в скрепной все лица или в масках или забрюлены, все прячутся и скрывают по моему это символ этого времени а почему скрывают по ТВ лица бандитов??? а освободителей???
Гость
1 час
вот к чему привела политика эффективных менеджеров.
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