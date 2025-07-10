«Делал фото и нашел меня»: застрявший между деревьями ярославец рассказал, как оказался в западне

Ярославец застрял между деревьями Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Застрявший в сломанных деревьях 73-летний Сергей Арбацков рассказал, как угодил в западню между упавшими после грозы деревьями. Мужчину нашли в лесу за поселком Лесная Поляна в Ярославском районе вечером 9 июля.

Сергей рассказал, что он возвращался с дачи.

«Деревья уже не падали. Я оказался между двумя брёвнами, а внизу переплелись ветки и вытащить ноги тяжело», — рассказал Сергей.

Пенсионер не смог самостоятельно выбраться из западни. А потому, он лег между деревьями и стал ждать помощи. Мужчина пытался позвать кого-нибудь, но людей в округе не было. Его нашли случайно.

«Мужчина делал фото и нашел меня», — рассказал пенсионер.

Очевидцы рассказывали, что Сергей был в изнеможденном состоянии. Его осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение. Сейчас, по словам пенсионера, он чувствует себя хорошо.