Из-за урагана в Ярославле деревья повалило на автобусы с пассажирами. Что сейчас с транспортом

В Ярославле дерево упало на автобус Источник: Жесть Ярославль / T.me

В соцсетях появились кадры падения дерева на автобус на Тутаевском шоссе в Ярославле. ЧП случилось вечером 8 июля, когда в регионе бушевала непогода.

Судя по кадрам видеорегистратора одного из автомобилей, из-за сильно ветра дерево начало раскачивать. В этот момент под ним проезжал автобус.

Кадры с места ЧП Источник: Жесть Ярославль / T.me

Как уточнили 76.RU в региональном Министерстве транспорта, автобус, работающий по маршруту № 66, не повредился, пассажиры не пострадали.

«Транспортное средство продолжило движение по маршруту в обычном режиме», — сообщили в Минтрансе.

Кроме того дерево упало прямо на автобус в районе Лесных полян во время вчерашней грозы. Это случилось с транспортом 93-го маршрута.

«Пассажиры не пострадали, но у автобуса зафиксированы повреждения в области зеркала заднего вида и крыши», — уточнили 76.RU в Минтрансе.

Помимо этих случаев, в течение дня фиксировались случаи падения веток на общественный транспорт.

«Эти инциденты не приводили к остановке движения и обошлись без пострадавших. Однако упавшие деревья и ветки создавали препятствия на дорогах, из-за чего возникали задержки в движении транспорта», — добавили в Минтрансе.

Напомним, что из-за урагана в Ярославле не работали троллейбусы и трамваи. Работу транспорта полностью восстановили к 15 часам 9 июля.