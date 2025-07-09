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Происшествия Беспилотники ВСУ ударили по пляжу в Курске: трое погибли, еще несколько ранены

Беспилотники ВСУ ударили по пляжу в Курске: трое погибли, еще несколько ранены

Атака произошла в ночь на 9 июля

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Под удар также попал частный дом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПод удар также попал частный дом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Под удар также попал частный дом

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на 9 июля трое человек погибли при атаке беспилотников на городской пляж в Курске. Об этом в своем телеграм-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

«У мужчины проникающее ранение в грудную клетку. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. У двух женщин и ребенка ожоги — их везут в областную больницу», — написал Хинштейн.

Он добавил, что еще один мужчина получил осколочное ранение плеча, а другой — травму ребер и несколько осколочных ранений. Их также доставили в Курскую областную больницу. Еще три человека погибли на месте.

Также ранее под удар попал частный дом в селе Карыж Курской области. При атаке пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками. У него осколочные ранения лица и ранение глаза. Его уже госпитализировали.

По данным Минобороны, с 17:40 до 19:50 по мск средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Беспилотник Атака дронов БПЛА Погибший Курск
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