Беспилотники ВСУ ударили по пляжу в Курске: трое погибли, еще несколько ранены

Под удар также попал частный дом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на 9 июля трое человек погибли при атаке беспилотников на городской пляж в Курске. Об этом в своем телеграм-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

«У мужчины проникающее ранение в грудную клетку. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. У двух женщин и ребенка ожоги — их везут в областную больницу», — написал Хинштейн.

Он добавил, что еще один мужчина получил осколочное ранение плеча, а другой — травму ребер и несколько осколочных ранений. Их также доставили в Курскую областную больницу. Еще три человека погибли на месте.

Также ранее под удар попал частный дом в селе Карыж Курской области. При атаке пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками. У него осколочные ранения лица и ранение глаза. Его уже госпитализировали.

По данным Минобороны, с 17:40 до 19:50 по мск средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.