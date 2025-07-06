Забег в Мурманской области обернулся трагедией: погибли два участника — что известно о происшествии

Спортивное мероприятие сорвала погода Источник: FINISHERR — СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ 2025 / Vk.com

Во время проведения трейлового забега «Хибины» в Мурманской области погибли двое участников. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«В ходе проведения трейла „Хибины“ произошла трагедия: по предварительным данным, в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким», — написал Чибис.

Трейлраннинг — это бег по пересеченной местности, по лесу, лесным тропам, горам.

Как уточнили в Telegram‑канале следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона, погибли жительница Санкт‑Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. Причиной смерти, по данным Mash, стало переохлаждение. Со слов одного из участников, погодные условия были невероятно тяжелыми: мокрый снег, ветер больше 20 м/с и температура воздуха около нуля градусов.

Участник поделился впечатлениями от трассы Источник: Mash / Telegram

Мероприятие организовано частной компанией, заявил губернатор. Причины произошедшего будут тщательно расследованы, уточнил Чибис.

Организаторы мероприятия «Хибины» думали его отменить ввиду плохой погоды, но передумали в последний момент. Пост об этом они написали 5 июля на своей странице.

«По причине крайне плохого прогноза погоды в даты забега и рекомендаций МЧС большая вероятность отмены забега на 15 км — перевал Географов», — предупреждали организаторы.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек во время трейлового забега в Мурманской области, говорится в Telegram‑канале следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона.

«Следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ», — указано в заявлении СК.