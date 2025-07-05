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Происшествия Десятки людей погибли, дети из лагеря пропали без вести: в США произошло сильное наводнение. Кадры

Десятки людей погибли, дети из лагеря пропали без вести: в США произошло сильное наводнение. Кадры

Резкий подъем воды стал неожиданностью

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Вода поднялась очень быстро | Источник: Eric Gay / APВода поднялась очень быстро | Источник: Eric Gay / AP

Вода поднялась очень быстро

Источник:

Eric Gay / AP

В США погибли по меньшей мере 24 человека и еще более 20 пропали без вести из-за наводнения в Техасе, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе. Об этом сообщил шериф Ларри Лейта.

По его словам, еще один смертельный случай произошел в округе Кендалл, но пока неясно, связано ли это с наводнением, передает The New York Post. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о состоянии стихийного бедствия.

По данным NBC, в христианском летнем лагере для девочек «Кэмп Мистик» без вести пропали от 23 до 25 воспитанниц, пишет CNN.

Машины уносит течением

Источник:

texas_hillcountry / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как отметил вице-губернатор Дэн Патрик, по меньшей мере 14 вертолетов, 12 беспилотников и более 500 человек из различных подразделений работают над спасением взрослых и детей вблизи лагеря. Сообщается и о других пропавших.

«Кэмп Мистик», по словам официальных лиц штата, расположен вдоль реки, уровень которой поднялся более чем на 20 футов (6,096 метра. — Прим. ред.) примерно за 90 минут ночью, по данным Национальной метеорологической службы.

Люди смотрят на последствия наводнения

Источник:

News4SA / X

Местный политик Далтон Райс сообщил журналистам, что экстремальный потоп произошел неожиданно, до рассвета, что сделало невозможными эвакуационные меры.

«Это случилось очень быстро, за очень короткий промежуток времени, который невозможно было предсказать даже с помощью радара. Всё произошло менее чем за два часа», — сказал Райс.

Натиска стихии не выдержали даже дома

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию в Техасе. Он назвал наводнение «ужасным» и «шокирующим».

На территории штата прогнозируют усиление осадков, а также паводковую угрозу для территорий ниже по течению от округа Керр, пишет The Guardian.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Наводнение США Техас Лагерь Пропавшие без вести Погибшие
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