Эвакуировали 20 человек: в Ярославской области загорелся цех по производству мебели

В Ярославской области загорелся цех по производству мебели. Пожар случился 4 июля в Угличе на улице 1-я Высоковольтной. Сообщение о происшествии поступило пожарным в 12:28.
«Произошло загорание в пристройке цеха. Пожар ликвидировали 16 огнеборцев и 5 единиц техники. Эвакуировано 20 человек. Никто не пострадал», — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
В месте возгорания находились газовые и кислородные баллоны. Чтобы не допустить взрывов, звенья газодымозащитной службы вынесли их в безопасное место.
Ликвидация пожара произошла в 16:24.
«Огнём повреждена пристройка к зданию на площади 150 квадратных метров, повреждены окна производственного строения», — добавили в МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Очаг возгорания предположительно находился в сушильно-покрасочной камере в пристройке.
Напомним, 13 января 2025 года сгорел туристический комплекс в Переславле-Залесском. Обошлось без пострадавших. Изначально предполагалось, что пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации самодельной сушильной камеры на втором этаже. Но в июне пожарные озвучили истинную причину. Оказалось, что один из работников организации оставил без присмотра включенную в электросеть плиту, вследствие чего произошло возгорание.