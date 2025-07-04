НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 750мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,84
EUR 93,01
афиша на выходные
Интересный теплоход
Программа кинофестиваля
Топ советов по ремонту
Суд по делу о гибели врача
Как сохранить здоровье
Можно ли купаться в Волге и Которосли
Отключат горячую воду
Скорая застряла в грязи
Угроза обрушения дома
Происшествия Эвакуировали 20 человек: в Ярославской области загорелся цех по производству мебели

Эвакуировали 20 человек: в Ярославской области загорелся цех по производству мебели

Установлена предварительная причина пожара

576
1 комментарий
В Угличе загорелся цех производства мебели | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВ Угличе загорелся цех производства мебели | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Угличе загорелся цех производства мебели

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославской области загорелся цех по производству мебели. Пожар случился 4 июля в Угличе на улице 1-я Высоковольтной. Сообщение о происшествии поступило пожарным в 12:28.

«Произошло загорание в пристройке цеха. Пожар ликвидировали 16 огнеборцев и 5 единиц техники. Эвакуировано 20 человек. Никто не пострадал», — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Загорание произошло в пристройке цеха | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramЗагорание произошло в пристройке цеха | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
С производства эвакуировали людей | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramС производства эвакуировали людей | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
К счастью никто не пострадал | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramК счастью никто не пострадал | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
+1
Пожар тушили почти четыре часа | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramПожар тушили почти четыре часа | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В месте возгорания находились газовые и кислородные баллоны. Чтобы не допустить взрывов, звенья газодымозащитной службы вынесли их в безопасное место.

Ликвидация пожара произошла в 16:24.

«Огнём повреждена пристройка к зданию на площади 150 квадратных метров, повреждены окна производственного строения», — добавили в МЧС.

Видео с места происшествия

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Очаг возгорания предположительно находился в сушильно-покрасочной камере в пристройке.

Напомним, 13 января 2025 года сгорел туристический комплекс в Переславле-Залесском. Обошлось без пострадавших. Изначально предполагалось, что пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации самодельной сушильной камеры на втором этаже. Но в июне пожарные озвучили истинную причину. Оказалось, что один из работников организации оставил без присмотра включенную в электросеть плиту, вследствие чего произошло возгорание.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар Углич
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
Кстати. От имени жителей Ярославля огромное спасибо МЧС. Красная площадь преобразилась. Отлично покрашено здание МЧС и пожарная каланча. Было бы правильно мэрии города премировать авторов и исполнителей этой красоты.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление