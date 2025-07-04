Эвакуировали 20 человек: в Ярославской области загорелся цех по производству мебели

В Угличе загорелся цех производства мебели Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославской области загорелся цех по производству мебели. Пожар случился 4 июля в Угличе на улице 1-я Высоковольтной. Сообщение о происшествии поступило пожарным в 12:28.

«Произошло загорание в пристройке цеха. Пожар ликвидировали 16 огнеборцев и 5 единиц техники. Эвакуировано 20 человек. Никто не пострадал», — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

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В месте возгорания находились газовые и кислородные баллоны. Чтобы не допустить взрывов, звенья газодымозащитной службы вынесли их в безопасное место.

Ликвидация пожара произошла в 16:24.

«Огнём повреждена пристройка к зданию на площади 150 квадратных метров, повреждены окна производственного строения», — добавили в МЧС.

Видео с места происшествия Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Очаг возгорания предположительно находился в сушильно-покрасочной камере в пристройке.