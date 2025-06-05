Ищут подозреваемого: в МЧС назвали причину пожара, уничтожившего ярославский туристический комплекс

13 января 2025 года в Переславле-Залесском сгорела популярная среди туристов блинная Источник: читатель 76.RU











В МЧС по Ярославской области назвали причину пожара, уничтожившего туристический комплекс «Блинная» в Переславле-Залесском в январе 2025 года.

Изначально предполагалось, что пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации самодельной сушильной камеры на втором этаже. Сейчас в МЧС озвучили новую версию.

«Дознаватели МЧС России установили: один из работников организации оставил без присмотра включенную в электросеть плиту, вследствие чего произошло возгорание», — сообщили 5 июня в МЧС по Ярославской области.

Материальный ущерб составил 40 млн рублей.

Сейчас сотрудники МЧС совместно с полицией устанавливают, кто именно из сотрудников допустил нарушение. Виновного могут привлечь к уголовной ответственности по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Наказанием по ней может стать лишение свободы на срок до одного года.

Видео пожара в блинной Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Напомним, пожар произошел 13 января около трех часов дня. Установлено, что огонь начал распространяться со второго этажа. Затем он охватил все деревянное здание. Огонь закончили тушить только в час ночи, здание полностью выгорело. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кафе находится на улице Кузнечной, 43а и входит в состав популярного туристического комплекса «Дом Берендея», который принадлежит ярославскому бизнесмену, ремесленнику Сергею Сергееву.

В МЧС после ЧП отметили, что в здании были нарушены требования пожарной безопасности. Например, на втором этаже, где изначально появился огонь, отсутствовала пожарная сигнализация.