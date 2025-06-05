Ищут подозреваемого: в МЧС назвали причину пожара, уничтожившего ярославский туристический комплекс

В МЧС по Ярославской области назвали причину пожара, уничтожившего туристический комплекс «Блинная» в Переславле-Залесском в январе 2025 года.
Изначально предполагалось, что пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации самодельной сушильной камеры на втором этаже. Сейчас в МЧС озвучили новую версию.
«Дознаватели МЧС России установили: один из работников организации оставил без присмотра включенную в электросеть плиту, вследствие чего произошло возгорание», — сообщили 5 июня в МЧС по Ярославской области.
Материальный ущерб составил 40 млн рублей.
Сейчас сотрудники МЧС совместно с полицией устанавливают, кто именно из сотрудников допустил нарушение. Виновного могут привлечь к уголовной ответственности по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Наказанием по ней может стать лишение свободы на срок до одного года.
Напомним, пожар произошел 13 января около трех часов дня. Установлено, что огонь начал распространяться со второго этажа. Затем он охватил все деревянное здание. Огонь закончили тушить только в час ночи, здание полностью выгорело. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кафе находится на улице Кузнечной, 43а и входит в состав популярного туристического комплекса «Дом Берендея», который принадлежит ярославскому бизнесмену, ремесленнику Сергею Сергееву.
В МЧС после ЧП отметили, что в здании были нарушены требования пожарной безопасности. Например, на втором этаже, где изначально появился огонь, отсутствовала пожарная сигнализация.
Мы публиковали хронику ЧП в онлайн-трансляции и публиковали большой фоторепортаж с места событий.