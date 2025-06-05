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Происшествия Сгорела блинная Ищут подозреваемого: в МЧС назвали причину пожара, уничтожившего ярославский туристический комплекс

Ищут подозреваемого: в МЧС назвали причину пожара, уничтожившего ярославский туристический комплекс

Что выяснили дознаватели

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2 комментария
13 января 2025 года в Переславле-Залесском сгорела популярная среди туристов блинная | Источник: читатель 76.RU13 января 2025 года в Переславле-Залесском сгорела популярная среди туристов блинная | Источник: читатель 76.RU

13 января 2025 года в Переславле-Залесском сгорела популярная среди туристов блинная

Источник:

читатель 76.RU

В МЧС по Ярославской области назвали причину пожара, уничтожившего туристический комплекс «Блинная» в Переславле-Залесском в январе 2025 года.

Изначально предполагалось, что пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации самодельной сушильной камеры на втором этаже. Сейчас в МЧС озвучили новую версию.

«Дознаватели МЧС России установили: один из работников организации оставил без присмотра включенную в электросеть плиту, вследствие чего произошло возгорание», — сообщили 5 июня в МЧС по Ярославской области.

Материальный ущерб составил 40 млн рублей.

Сейчас сотрудники МЧС совместно с полицией устанавливают, кто именно из сотрудников допустил нарушение. Виновного могут привлечь к уголовной ответственности по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Наказанием по ней может стать лишение свободы на срок до одного года.

Видео пожара в блинной

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Напомним, пожар произошел 13 января около трех часов дня. Установлено, что огонь начал распространяться со второго этажа. Затем он охватил все деревянное здание. Огонь закончили тушить только в час ночи, здание полностью выгорело. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кафе находится на улице Кузнечной, 43а и входит в состав популярного туристического комплекса «Дом Берендея», который принадлежит ярославскому бизнесмену, ремесленнику Сергею Сергееву.

В МЧС после ЧП отметили, что в здании были нарушены требования пожарной безопасности. Например, на втором этаже, где изначально появился огонь, отсутствовала пожарная сигнализация.

Мы публиковали хронику ЧП в онлайн-трансляции и публиковали большой фоторепортаж с места событий.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар МЧС
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Комментарии
2
Гость
40 минут
Страховка наверно хорошая
Гость
13 минут
Ну если пожар начался на кухне, то вероятный подозреваемый это "Котлета по-Киевски" . Она совершила самовозгорание на сковородке и тем самым произвела поджог.
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