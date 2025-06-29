На пляже в Сочи нашли черные пятна на камнях: видео

Отдыхающие в Сочи сообщили о пятнах черной вязкой массы, похожей на мазут. Следы заметили на камнях. Видео опубликовали в телеграм-канале «ЧП Сочи» (18+).
Однако администрация города опровергла эти сведения. В пресс-службе мэрии заявили, что проведённая проверка не выявила признаков загрязнения, в том числе мазутом. Перед началом купального сезона водолазы обследуют и очищают дно от опасных предметов, а Роспотребнадзор регулярно контролирует качество воды и песка на пляжах. Все пробы — в норме.
— На сегодняшний день никаких сообщений о загрязнении пляжа и моря нефтепродуктами не поступало — говорится в сообщении.
Как передают наши коллеги из SOCHI1.RU, ранее туристка испачкала ноги и сапборд во время отдыха в Мацесте.
Напомним, в декабре 2024 года в Черном море произошел крупнейших разлив мазута при крушении танкеров. Весной 2025 года Роспотребнадзор признал 150 пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания, причина — загрязнения, угрожающие здоровью, а также риск отравления токсинами. Ранее также стали известны результаты первых исследований.