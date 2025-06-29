НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 743мм 49%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,47
EUR 92,28
Театральный фестиваль в Ярославле
Афиша на выходные
Бюджетное украшение дачи
Как провести лето в Ярославле
Телезвезда с редкой болезнью
Обзор аттракционов
Расписание «Метеора»
Цены на туры
Построят эко-отель
Происшествия На пляже в Сочи нашли черные пятна на камнях: видео

На пляже в Сочи нашли черные пятна на камнях: видео

Это третий случай за июнь

68
Написать комментарий
На пляже Мацеста появились мазутные пятна | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUНа пляже Мацеста появились мазутные пятна | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

На пляже Мацеста появились мазутные пятна

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Отдыхающие в Сочи сообщили о пятнах черной вязкой массы, похожей на мазут. Следы заметили на камнях. Видео опубликовали в телеграм-канале «ЧП Сочи» (18+).

Однако администрация города опровергла эти сведения. В пресс-службе мэрии заявили, что проведённая проверка не выявила признаков загрязнения, в том числе мазутом. Перед началом купального сезона водолазы обследуют и очищают дно от опасных предметов, а Роспотребнадзор регулярно контролирует качество воды и песка на пляжах. Все пробы — в норме.

— На сегодняшний день никаких сообщений о загрязнении пляжа и моря нефтепродуктами не поступало — говорится в сообщении.

Отдыхающие сняли на видео странные темные пятна

Источник:

ЧП Сочи / telegram

Как передают наши коллеги из SOCHI1.RU, ранее туристка испачкала ноги и сапборд во время отдыха в Мацесте.

Напомним, в декабре 2024 года в Черном море произошел крупнейших разлив мазута при крушении танкеров. Весной 2025 года Роспотребнадзор признал 150 пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания, причина — загрязнения, угрожающие здоровью, а также риск отравления токсинами. Ранее также стали известны результаты первых исследований.

ПО ТЕМЕ
Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Мазут на пляже Черное море Сочи
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление