На пляже в Сочи нашли черные пятна на камнях: видео

На пляже Мацеста появились мазутные пятна Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Отдыхающие в Сочи сообщили о пятнах черной вязкой массы, похожей на мазут. Следы заметили на камнях. Видео опубликовали в телеграм-канале «ЧП Сочи» (18+).

Однако администрация города опровергла эти сведения. В пресс-службе мэрии заявили, что проведённая проверка не выявила признаков загрязнения, в том числе мазутом. Перед началом купального сезона водолазы обследуют и очищают дно от опасных предметов, а Роспотребнадзор регулярно контролирует качество воды и песка на пляжах. Все пробы — в норме.

— На сегодняшний день никаких сообщений о загрязнении пляжа и моря нефтепродуктами не поступало — говорится в сообщении.

Отдыхающие сняли на видео странные темные пятна Источник: ЧП Сочи / telegram

Как передают наши коллеги из SOCHI1.RU, ранее туристка испачкала ноги и сапборд во время отдыха в Мацесте.