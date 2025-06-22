Опасные слизни угрожают дачам россиян, юг страдает от смерчей и наводнений, а ученые создали лекарство от ВИЧ: итоги недели

Лекарство уже протестировали на людях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических событиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

В Индии обрушился мост

В индийском городе Пуне обрушился мост через реку Индраяни. Этот мост был построен около 30 лет назад. Примечательно, что он был небезопасен, однако туристы и местные жители всё равно продолжали им пользоваться.

Трагедия произошла 15 июня. На момент обрушения на мосту было около 100 человек, включая велосипедистов. Спасли более 50 человек, четверо погибли.

Вода на месте ЧП сильно поднялась из-за дождей Источник: NDTV











Министр по борьбе со стихийными бедствиями Гириш Махаджан отметил, что мост был предназначен только для пешеходов и трагедия произошла из-за большого скопления людей. Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования и пообещал помощь. После инцидента обещали провести проверку на безопасность других мостов.

Спасательные работы длились всю ночь Источник: NDTV











США вступили в войну на Ближнем Востоке

В конфликте на Ближнем Востоке новый поворот событий: ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана. Такое решение принял президент США Дональд Трамп. Теперь в конгрессе требуют его импичмента, а в мире осуждают действия США.

Армия США нанесла ракетные удары по ядерной инфраструктуре Ирана, в том числе в Фордо, Исфахане и Натанзе. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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После удара проводится широкомасштабная эвакуация гражданских лиц из населенных пунктов, которые расположены с тремя ядерными установками Ирана. Иранские СМИ сообщают, что ядерные объекты были эвакуированы заранее, включая Фордо. Кроме того, заранее вывезли обогащенный уран, чтобы исключить угрозу радиационного загрязнения. Подробности об этом мы рассказывали в отдельном материале.

После этого мировые СМИ, а также лидеры мнений назвали действия Трампа огромной ошибкой, а в конгрессе и вовсе потребовали его импичмента. По информации конгрессмена Александрии Кортес, атаку ядерных объектов США Трамп осуществил без согласия конгресса. В конгрессе такое решение расценили как нарушение Конституции и военных полномочий законодательного органа.

Несмотря на это, американский лидер может рассчитывать на Нобелевскую премию мира «в знак признания его решительного дипломатического вмешательства» в индо-пакистанский конфликт. С такой инициативой на этой неделе выступило правительство Пакистана. Однако сам Трамп считает, что вряд ли когда-то получит премию.

Изменение правил в оплате отпускных и больничных

В России изменятся правила расчета среднего заработка, которые будут применяться с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года. Средний заработок влияет на отпускные, больничные, командировочные, выходное пособие при увольнении и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Для расчета выходного пособия средний месячный заработок будет определяется умножением среднего дневного заработка на количество рабочих дней в месяце. При почасовой оплате средний заработок в час умножается на среднее количество рабочих часов.

Сейчас средний месячный заработок рассчитывается умножением фактического среднего дневного заработка на рабочие дни, подлежащие оплате, без временных ограничений.

Маткапитал станет еще больше

В России предложили увеличить материнский капитал на 25% от предыдущей суммы. С такой инициативой выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки семей с детьми, предоставляемая в виде сертификата на определенную сумму. Деньги можно использовать, например, для улучшения жилищных условий, образования детей или накопительной пенсии матери.

В 2026 году выплаты могут составить 690,3 тысячи рублей за первого ребенка, 862,7 тысячи — за второго, 1 миллион — за третьего. Останина считает, что это увеличит рождаемость вторых детей. Правительство отмечает, что для реализации инициативы нужны дополнительные средства из бюджета, подробнее об этом можно прочитать здесь.

Изменения в оплате ЖКУ

На этой неделе депутаты Госдумы приняли решение сдвинуть крайний срок оплаты коммунальных услуг на 15-е число каждого месяца для удобства граждан. В Госдуме считают, что это позволит избежать штрафов за несвоевременную оплату.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что многие получают зарплату 12–15-го числа и новый срок оплаты упростит жизнь людям. Это также поможет ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям избежать неточностей при подсчетах.

Законопроект уже принят в первом чтении в 2023 году. Ранее предлагалось изменить требования к информации в ГИС ЖКХ для ресурсоснабжающих организаций, но теперь основное внимание уделено удобству оплаты для граждан.

Помимо изменений в оплате ЖКУ, в России планируют поднять плату за воду в два раза. Такую меру хотят применить к тем, кто не установил счетчики. Подробности об этом мы писали в отдельном материале.

В ГД приняли закон о защите русского языка в публичном пространстве

Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве. Цель закона — сократить использование иностранных слов и обеспечить соблюдение норм современного литературного языка.

Теперь информация для потребителей (вывески, реклама) должна быть только на русском языке, за исключением некоторых слов. Перевод допускается при условии идентичности содержания и оформления.

Закон также запрещает присваивать жилым комплексам названия на иностранных языках, а писать их следует кириллицей. Сообщения в информационных программах государственных СМИ должны были бы транслироваться исключительно на русском языке, а при необходимости на языках народов, проживающих в регионах.

Во втором чтении исключены поправки о трансляции информационных программ исключительно на русском языке и о запрете на использование иностранных слов в коммерческих обозначениях, передает «Прайм».

Власти вводят запрет на покупку квартир за наличку

В России возможность купить недвижимость будет только за наличные. В Генпрокуратуре РФ на этой неделе поддержали инициативу ГД. С такой идеей выступила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ от «Единой России» Светлана Разворотнева.

По ее информации, возможность осуществлять сделки по недвижимости только за наличку — это шаг к созданию системы безопасности таких сделок. Примечательно, что необходимость этой меры подтверждается статистикой: в 2022 году зафиксировано более 6 тысяч случаев мошенничества с недвижимостью, в 2023 году — более 8 тысяч, ущерб составил десятки миллиардов рублей.

Депутаты также предложили регулировать деятельность посредников в сделках с недвижимостью.

Россиянам помогут гасить ипотеку

В России планируют удвоить сумму выплат многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в настоящее время выплата составляет 450 тысяч рублей, а новая сумма может достичь 900 тысяч рублей.

Эта мера входит в программу поддержки рождаемости, и, возможно, осенью начнут рассматривать законопроекты о семейных инвестициях, которые могут стартовать в 2026 году. Также обсуждается использование материнского капитала в этой программе.

Еще право на помощь в погашении ипотеки могут получить родители в возрасте до 26 лет, у которых с 2026 по 2030 год родится второй ребенок. Подробнее об этом можно узнать здесь.

В России создают детские инвестиционные счета

Россияне смогут открыть специальные инвестиционные счета для своих детей и получить с них налоговый вычет. Управлять средствами на этих счетах будут профессиональные компании. Подробности об этом рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, идея уже обсуждается с Центробанком.

На первых этапах родители заключают договор в интересах ребенка, определяют инвестиционную стратегию и переводят на счет свои деньги. А управляющая компания будет взимать свою комиссию и инвестировать, преумножая эти деньги. Благодаря этому к моменту окончания минимального срока действия счета на нем накопится весомая сумма денег.

Некоторые брокеры уже позволяют открыть такие счета, однако лишь для ребенка старше 14 лет. В будущем планируется позволить открывать такие счета с самого рождения детей.

Летний ремонт на даче может привести к судебным разбирательствам

В летний сезон многие занимаются ремонтом ограждений. Однако существуют требования к их установке. И неправильно установленный забор может стать причиной судебных разбирательств.

По действующему ГОСТу, забор не должен выходить за пределы конкретного участка земли, определенные в кадастровом реестре координат и обозначенные межевыми знаками. При возведении ограждения важно учитывать установленные ограничения. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Потопы на юге России

На этой неделе в Краснодарском крае закрыли пляжи, а реки затопили дороги. Всему виной была непогода.

В Лазаревском районе группа туристов, включая ребенка, оказалась в ловушке на диком пляже из-за затопленной дороги. В Дагомысе река затопила трассу Джубга — Сочи.

На улице можно найти настоящие водопады Источник: ЧП Сочи / Telegram

Подтопления из-за дождей произошли сразу в нескольких районах города. Машины постепенно погружаются в воду.

Дороги превратились в реки Источник: Любимый Сочи / Telegram

Наши коллеги из SOCHI1.RU сообщают, что после этого в районе заметили сразу два смерча. Метеорологи предупреждали о сохранении риска формирования этого опасного явления.

Смерч в море попал на видео Источник: Сочи Онлайн / Telegram

А в горном кластере Сочи даже выпал снег. Полюбоваться зимними пейзажами можно было на высоте более 2 тысяч метров.

В горах можно вернуть новогоднее настроение Источник: sochi.camera

Опасные слизни терроризируют россиян

В разных регионах России, включая Подмосковье, Ленинградскую область, Волгоград, Ярославль, Воронеж и Новосибирск, стали замечать крупных слизней. Специалисты Мосприроды утверждают, что испанские слизни появились в Москве случайно, вероятно, с фруктами и овощами, и размножились.

Слизни выглядят не очень приятно Источник: читатель MSK1.RU











Люди умудряются собирать слизней охапками Источник: «Чат ТиНАО / Новая Москва» / Telegram

Испанский слизень — вид наземных брюхоногих моллюсков, который считается вредителем сельского хозяйства и садоводства.

За собой они оставляют мокрый след Источник: читатель MSK1.RU

Жильцы показали, как дом выглядел во время ЧП Источник: Антон Дигаев

На дереве разместились несколько улиток Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Их находили в разных уголках Санкт-Петербурга Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»











Они являются переносчиками паразитов, таких как нематоды (круглые черви) и бычий цепень (ленточный червь), которые могут вызывать у человека рвоту, дискомфорт в желудке, головные боли, диарею и интоксикацию. У некоторых людей и животных также могут возникнуть аллергические реакции на контакт со слизнями. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

В США создали вакцину от ВИЧ

В США создали вакцину от ВИЧ, эффективность которой составляет 99–100%. Об этом сообщила компания GileadSciences.

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат. Отмечается, что это первый препарат для доконтактной профилактики вируса. Вакцина препятствует размножению инфекции за счет блокировки образования защитной оболочки.

Препарат уже испытали на 7 тысячах человек. Эта вакцина действует по принципу так называемого биологического барьера, полностью предотвращая передачу вируса даже в случае потенциально опасных контактов.

По информации Gilead Sciences, препарат представлен в инъекционной форме, а вводить его следует один раз в шесть месяцев.

Массовые поставки препарата в Штатах начнутся уже в этом году, а дальше выйдут на мировой рынок.

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