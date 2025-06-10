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Происшествия На трассе в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Видео

На трассе в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Видео

Первые подробности

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2 комментария
Смертельные ДТП на трассе в Гаврилов-Ямском районе | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.meСмертельные ДТП на трассе в Гаврилов-Ямском районе | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

Смертельные ДТП на трассе в Гаврилов-Ямском районе

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

Смертельное ДТП случилось на трассе М-8 «Холмогоры» в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Всё произошло в 16:05 10 июня.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 57-летний водитель автомобиля JAECOO не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась на крышу.

Судя по кадрам с места происшествия, буквально весь автомобиль был смят в груду металла. От силы удара внутри салона раскрылись подушки безопасности. На месте работают сотрудники ГАИ.

Кадры с места происшествия

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 54-летняя пассажирка до прибытия скорой помощи. Водитель и два других пассажира, 49 и 23 лет, с травмами доставлены в больницу.

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.

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Комментарии
2
Гость
4 часа
Скорая помощь через сколько часов ожидания приехала?
Гость
39 минут
На дорогах бардак а делать никто ничего не хочет
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