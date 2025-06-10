На трассе в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Видео

Смертельные ДТП на трассе в Гаврилов-Ямском районе Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me











Смертельное ДТП случилось на трассе М-8 «Холмогоры» в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Всё произошло в 16:05 10 июня.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 57-летний водитель автомобиля JAECOO не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась на крышу.

Судя по кадрам с места происшествия, буквально весь автомобиль был смят в груду металла. От силы удара внутри салона раскрылись подушки безопасности. На месте работают сотрудники ГАИ.

Кадры с места происшествия Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 54-летняя пассажирка до прибытия скорой помощи. Водитель и два других пассажира, 49 и 23 лет, с травмами доставлены в больницу.