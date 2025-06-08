НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

зап.

 752мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,15
EUR 90,37
Выпал град
Гид по отдыху в России
Где оставить питомца во время отпуска
Как сэкономить на ремонте
Могут отобрать квартиру
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Погибла 11-летняя девочка
Что с третьим мостом
Погиб ярославский хоккеист
Происшествия Обзор Подросток в Москве хотел пройти медкомиссию, но нарвался на насильника: новости 8 июня

Подросток в Москве хотел пройти медкомиссию, но нарвался на насильника: новости 8 июня

Что произошло за сутки

2 838
3 комментария
Мальчик хотел сделать ЭКГ для работы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМальчик хотел сделать ЭКГ для работы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мальчик хотел сделать ЭКГ для работы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 июня.

Мошенники придумали новую схему обмана при помощи мессенджера

Мошенники все чаще используют аренду чужих аккаунтов в мессенджерах для обмана россиян. Об этом предупредили в МВД, отметив, что при выявлении подобных схем номера блокируют. 

Предложение легко заработать, сдавая свой номер или аккаунт в соцсетях и мессенджерах, кажется безобидным — особенно для детей, подростков и пенсионеров, которые могут не осознавать опасность. Как сообщили эксперты «Известиям», за этим стоит целая мошенническая индустрия.

Во-первых, такие профили уже имеют историю сообщений и контакты, что облегчает обман и прохождение проверок. Во-вторых, преступники не оставляют своих данных — профиль выглядит надежным. Обычно они платят за аренду небольшие суммы — от 500 рублей до нескольких тысяч — в зависимости от возраста и активности аккаунта.

Джареда Лето заподозрили в связях с несовершеннолетними

Американского актера и музыканта Джареда Лето обвинили в непристойном поведении. Об инцидентах с артистом рассказали девять женщин, многие из которых были несовершеннолетними на момент случившегося, сообщает журнал Air Mail.

Собеседницы издания отметили, что действия музыканта были систематическими, а его поведение «широко известно и в определенных кругах воспринимается как норма». Одна из предполагаемых жертв сообщила, что приставания со стороны Лето к несовершеннолетним девушкам «долгое время были общеизвестным секретом» в индустрии развлечений.

Кандидата в президенты Колумбии подстрелили 

В колумбийского сенатора Мигеля Урибе, который планирует участвовать в президентских выборах, выстрелили во время его встречи со своими сторонниками в Боготе. Охранники политика открыли ответный огонь.

Выстрелы раздались во время речи политика

Источник:

NTN24.com

Стрелявшим оказался 15-летний подросток. Свидетели рассказали газете, что он приехал на мотоцикле, затем подошел к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину порядка шести раз. Одна пуля попала в голову. Сейчас Урибе находится в больнице. 

В слове «свёкла» могут изменить ударение 

Разговорное произношение слова «свёкла» с ударением на второй слог в перспективе может вытеснить правильное. Об этом рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

Она отметила, что в словарях пока остается прежняя норма, когда ударение падает на первый слог, а говорить «свеклА» не рекомендуется.

В США разгорелись протесты из-за политики Трампа 

Митинги в Лос-Анджелесе начались в пятницу на фоне рейдов миграционной и таможенной службы и идут по сей день. Поводом стало, что за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства. 

В итоге у здания «Столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа.  Собрание назвали незаконным и приказали всем разойтись. По данным Reuters, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Дым валил от небольших куч горящего мусора на улицах.  

Протестующие использовали петарды | Источник: Barbara Davidson / REUTERSПротестующие использовали петарды | Источник: Barbara Davidson / REUTERS

Протестующие использовали петарды

Источник:

Barbara Davidson / REUTERS

Власти привлекли нацгвардию, чтобы подавить протесты. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.

В Забайкалье вручили награды международного кинофестиваля 

Двенадцатый по счёту Забайкальский международный кинофестиваль подошёл к концу. На церемонии закрытия ЗМКФ в краевой филармонии в Чите 8 июня были подведены итоги — названы лучшие фильмы, короткометражки, актёры, сценаристы и режиссёры.

Фестиваль подошёл к финалу | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Фестиваль подошёл к финалу | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Фестиваль подошёл к финалу

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Картина «Лесной царь» (18+) победила в номинации «Лучший фильм» XII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Фильм снят в Сербии и Болгарии режиссёром Гораном Радовановичем. Лента, увидевшая свет в 2024 году, рассказывает о событиях 1999 года, когда страны НАТО бомбили Югославию. Мать увозит восьмилетнего Саву, чтобы избежать смерти и сохранить его чистый и наивный взгляд на мир.

Артист из Абхазии Рауль Кове победил в номинации «Лучший актер». Награду он получил за роль в фильме «Последняя цена» (18+) о русской семье, которая живет в полуразрушенном войной абхазском городке и выращивает на продажу фундук, надеются разбогатеть благодаря взлету цен на абхазские орехи. Но в поселке появляется банда воров.

Марисель Альварес из Испании признана лучшей актрисой. Награду она получила за главную роль в фильме «Поверхность» (16+) режиссеров Сесилии Атан и Валерии Пивато. Картина снята в Аргентине и Испании в 2024 году. В картине рассказывают, как сын героини возвращается домой из тюрьмы. Когда выясняется, почему на самом деле он совершал все свои преступления, его мать пытается относиться к нему так же, как прежде.

18 россиян стали миллионерами 

В ходе воскресного тиража лотереи «Мечталлион» 18 жителей России стали обладателями выигрыша в размере одного миллиона рублей каждый. Об этом рассказали в пресс-службе бренда гослотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

«У нас особая математика — мы считаем мечты, ставшие реальностью! И вот свежие цифры: 18 новых мечталлионеров — каждый выиграл 1 000 000 рублей», — говорится в telegram-канале «Национальной лотереи».

Всего в тираже выигрышными стали 181 428 билетов на сумму 37 706 880 рублей.

Медбрата заподозрили в насилии над подростком во время ЭКГ 

Медбрата из московской частной клиники подозревают в надругательстве над 16-летним подростком. По данным telegram-канала Baza, молодой человек пришел, чтобы пройти необходимые процедуры для получения медицинской книжки.

В клинике юношу встретил медбрат, внес его данные в систему, и они отправились на ЭКГ. Там сотрудник клиники попросил подростка поднять футболку и спустить штаны, после чего начал насиловать.

Через некоторое время в кабинет смогли зайти мама парня и администратор медучреждения. На место вызвали полицию. Как пишет telegram-канал, медбрата арестовали. 


ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Насилие Больница Медбрат Мессенджер Джаред Лето
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
8 июня, 20:49
Беспрекословно выполняют любые команды и позволяют делать с собой всё что угодно не оказывая малейшего сопротивления и не подавая даже голоса с просьбой помочь
Гость
8 июня, 20:52
я тибэ буду делать пальцевое исследование панятно? так точно!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление