Подросток в Москве хотел пройти медкомиссию, но нарвался на насильника: новости 8 июня

Мальчик хотел сделать ЭКГ для работы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 июня.

Мошенники придумали новую схему обмана при помощи мессенджера

Мошенники все чаще используют аренду чужих аккаунтов в мессенджерах для обмана россиян. Об этом предупредили в МВД, отметив, что при выявлении подобных схем номера блокируют.

Предложение легко заработать, сдавая свой номер или аккаунт в соцсетях и мессенджерах, кажется безобидным — особенно для детей, подростков и пенсионеров, которые могут не осознавать опасность. Как сообщили эксперты «Известиям», за этим стоит целая мошенническая индустрия.

Во-первых, такие профили уже имеют историю сообщений и контакты, что облегчает обман и прохождение проверок. Во-вторых, преступники не оставляют своих данных — профиль выглядит надежным. Обычно они платят за аренду небольшие суммы — от 500 рублей до нескольких тысяч — в зависимости от возраста и активности аккаунта.

Джареда Лето заподозрили в связях с несовершеннолетними

Американского актера и музыканта Джареда Лето обвинили в непристойном поведении. Об инцидентах с артистом рассказали девять женщин, многие из которых были несовершеннолетними на момент случившегося, сообщает журнал Air Mail.

Собеседницы издания отметили, что действия музыканта были систематическими, а его поведение «широко известно и в определенных кругах воспринимается как норма». Одна из предполагаемых жертв сообщила, что приставания со стороны Лето к несовершеннолетним девушкам «долгое время были общеизвестным секретом» в индустрии развлечений.

Кандидата в президенты Колумбии подстрелили

В колумбийского сенатора Мигеля Урибе, который планирует участвовать в президентских выборах, выстрелили во время его встречи со своими сторонниками в Боготе. Охранники политика открыли ответный огонь.

Выстрелы раздались во время речи политика Источник: NTN24.com

Стрелявшим оказался 15-летний подросток. Свидетели рассказали газете, что он приехал на мотоцикле, затем подошел к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину порядка шести раз. Одна пуля попала в голову. Сейчас Урибе находится в больнице.

В слове «свёкла» могут изменить ударение

Разговорное произношение слова «свёкла» с ударением на второй слог в перспективе может вытеснить правильное. Об этом рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

Она отметила, что в словарях пока остается прежняя норма, когда ударение падает на первый слог, а говорить «свеклА» не рекомендуется.

В США разгорелись протесты из-за политики Трампа

Митинги в Лос-Анджелесе начались в пятницу на фоне рейдов миграционной и таможенной службы и идут по сей день. Поводом стало, что за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.

В итоге у здания «Столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Собрание назвали незаконным и приказали всем разойтись. По данным Reuters, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Дым валил от небольших куч горящего мусора на улицах.

Протестующие использовали петарды Источник: Barbara Davidson / REUTERS











Власти привлекли нацгвардию, чтобы подавить протесты. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.

В Забайкалье вручили награды международного кинофестиваля

Двенадцатый по счёту Забайкальский международный кинофестиваль подошёл к концу. На церемонии закрытия ЗМКФ в краевой филармонии в Чите 8 июня были подведены итоги — названы лучшие фильмы, короткометражки, актёры, сценаристы и режиссёры.

Фестиваль подошёл к финалу Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Картина «Лесной царь» (18+) победила в номинации «Лучший фильм» XII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Фильм снят в Сербии и Болгарии режиссёром Гораном Радовановичем. Лента, увидевшая свет в 2024 году, рассказывает о событиях 1999 года, когда страны НАТО бомбили Югославию. Мать увозит восьмилетнего Саву, чтобы избежать смерти и сохранить его чистый и наивный взгляд на мир.

Артист из Абхазии Рауль Кове победил в номинации «Лучший актер». Награду он получил за роль в фильме «Последняя цена» (18+) о русской семье, которая живет в полуразрушенном войной абхазском городке и выращивает на продажу фундук, надеются разбогатеть благодаря взлету цен на абхазские орехи. Но в поселке появляется банда воров.

Марисель Альварес из Испании признана лучшей актрисой. Награду она получила за главную роль в фильме «Поверхность» (16+) режиссеров Сесилии Атан и Валерии Пивато. Картина снята в Аргентине и Испании в 2024 году. В картине рассказывают, как сын героини возвращается домой из тюрьмы. Когда выясняется, почему на самом деле он совершал все свои преступления, его мать пытается относиться к нему так же, как прежде.

18 россиян стали миллионерами

В ходе воскресного тиража лотереи «Мечталлион» 18 жителей России стали обладателями выигрыша в размере одного миллиона рублей каждый. Об этом рассказали в пресс-службе бренда гослотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

«У нас особая математика — мы считаем мечты, ставшие реальностью! И вот свежие цифры: 18 новых мечталлионеров — каждый выиграл 1 000 000 рублей», — говорится в telegram-канале «Национальной лотереи».

Всего в тираже выигрышными стали 181 428 билетов на сумму 37 706 880 рублей.

Медбрата заподозрили в насилии над подростком во время ЭКГ

Медбрата из московской частной клиники подозревают в надругательстве над 16-летним подростком. По данным telegram-канала Baza, молодой человек пришел, чтобы пройти необходимые процедуры для получения медицинской книжки.

В клинике юношу встретил медбрат, внес его данные в систему, и они отправились на ЭКГ. Там сотрудник клиники попросил подростка поднять футболку и спустить штаны, после чего начал насиловать.