Как подорвали мосты в Брянской и Курской областях — следователи раскрыли новые подробности

Так выглядел мост после подрыва Источник: AV БогомаZ / Telegram











СК квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, которые произошли с 31 мая по 1 июня, как теракты. Сейчас занимаются поиском исполнителей и изучают улики.

«Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты», — подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Что известно о подрыве мостов Источник: Городские медиа

По ее словам, исполнители действовали по указанию с Украины. Всё было спланировано с такой точностью, чтобы пострадали сотни мирных граждан.

В результате терактов погибло семь человек. Медицинская помощь понадобилась 113 людям, среди которых есть дети.

Ведомство провело первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяли части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Специалисты установят и привлекут к ответственности организаторов и исполнителей этих преступлений.

Напомним, вечером 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился автомобильный мост. В этот момент под ним следовал пассажирский поезд № 86 Климово — Москва. Состав врезался в рухнувшие конструкции, а остальная часть вагонов сошла с рельсов.

Работы по расчистке обещали завершить до 2 июня Источник: AV БогомаZ / Telegram











В Курской области в ночь на 1 июня в Железногорском районе на перегоне Остапово — Михайловский рудник подорвали железнодорожный мост. В этот момент по нему проходил состав, который упал на автомобильную дорогу. После чего загорелся тепловоз.

А утром произошел новый подрыв. В Брянской области в 10:52 по мск неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча. В это время там проезжал путеизмерительный поезд. К счастью, обошлось без пострадавших.

Губернатор Богомаз рассказал подробности ЧП Источник: Смотрим / Telegram