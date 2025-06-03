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Происшествия Крушение поезда в Брянской области Как подорвали мосты в Брянской и Курской областях — следователи раскрыли новые подробности

Как подорвали мосты в Брянской и Курской областях — следователи раскрыли новые подробности

Число пострадавших перевалило за 100

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Так выглядел мост после подрыва | Источник: AV БогомаZ / TelegramТак выглядел мост после подрыва | Источник: AV БогомаZ / Telegram

Так выглядел мост после подрыва

Источник:

AV БогомаZ / Telegram

СК квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, которые произошли с 31 мая по 1 июня, как теракты. Сейчас занимаются поиском исполнителей и изучают улики.

«Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты», — подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Что известно о подрыве мостов

Источник:

Городские медиа

По ее словам, исполнители действовали по указанию с Украины. Всё было спланировано с такой точностью, чтобы пострадали сотни мирных граждан. 

В результате терактов погибло семь человек. Медицинская помощь понадобилась 113 людям, среди которых есть дети. 

Ведомство провело первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяли части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Специалисты установят и привлекут к ответственности организаторов и исполнителей этих преступлений.

Напомним, вечером 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился автомобильный мост. В этот момент под ним следовал пассажирский поезд № 86 Климово — Москва. Состав врезался в рухнувшие конструкции, а остальная часть вагонов сошла с рельсов.

Работы по расчистке обещали завершить до 2 июня | Источник: AV БогомаZ / TelegramРаботы по расчистке обещали завершить до 2 июня | Источник: AV БогомаZ / Telegram

Работы по расчистке обещали завершить до 2 июня

Источник:

AV БогомаZ / Telegram

В Курской области в ночь на 1 июня в Железногорском районе на перегоне Остапово — Михайловский рудник подорвали железнодорожный мост. В этот момент по нему проходил состав, который упал на автомобильную дорогу. После чего загорелся тепловоз.

А утром произошел новый подрыв. В Брянской области в 10:52 по мск неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча. В это время там проезжал путеизмерительный поезд. К счастью, обошлось без пострадавших.

Губернатор Богомаз рассказал подробности ЧП

Источник:

Смотрим / Telegram

О том, что крушения поездов произошли из-за подрыва, стало известно еще 1 июня. Пострадавших отправили в больницы, многих пришлось доставить в столицу. Их встречали на вокзале дежурные скорой помощи. Движение поездов обещали восстановить в кратчайшие сроки.

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