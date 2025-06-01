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Происшествия Крушение поезда в Брянской области Подробности Три подрыва за один день: что известно о происшествиях с поездами в Брянской и Курской областях

Три подрыва за один день: что известно о происшествиях с поездами в Брянской и Курской областях

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте

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4 комментария
В Курской области мост обрушился буквально через несколько часов после ЧП с поездом в Брянской области | Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратураВ Курской области мост обрушился буквально через несколько часов после ЧП с поездом в Брянской области | Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Курской области мост обрушился буквально через несколько часов после ЧП с поездом в Брянской области

Источник:

Московская межрегиональная транспортная прокуратура

За последние сутки в Брянской области случилось два ЧП на железнодорожных путях. В одном из происшествий пострадали более 70 человек, во втором обошлось без пострадавших. Аналогичная ситуация случилась в Курской области, там пострадал машинист. В Следственном комитете РФ возбудили уголовные дела по статье о теракте и подтвердили, что все три ЧП произошли из-за подрыва.

Источник:

Городские медиа

Крушение поезда в Брянской области

На железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи вечером 31 мая обрушился автомобильный мост. В этот момент под ним следовал пассажирский поезд № 86 Климово — Москва. В 22:44 по мск состав врезался в рухнувшие конструкции, а остальная часть вагонов сошли с рельсов.

Кадры с места крушения поезда в Брянской области

Источник:

RT / Telegram

Источник:

RT / Telegram

Очевидцы рассказали, что первый вагон фактически взлетел, второй перевернулся, а третий въехал следом. Одна из женщин ехала в четвертом вагоне и подтвердила, что до десятого вагона у всех пассажиров одинаковые травмы.

«До десятого вагона у всех одинаковые травмы. Именно вот такие кровоизлияния. Ребята, конечно, которые эти… машинисты, погибли. Лежала фура там на них», — об этом пассажирка рассказала «Известиям».

Пассажирка рассказала подробности о ЧП

Источник:

Известия / Telegram

Некоторые из пассажиров не сразу поняли, в чем дело. По словам одного из мужчин, сначала была полная неразбериха. Никто из находящихся в поезде ничего не понимал. Пассажиры лишь через какое-то время увидели, что обрушился мост, передает РИА Новости. Во время эвакуации люди помогали друг другу выбраться и выносили вещи пожилым пассажирам.

Источник:

РИА Новости / Telegram

Губернатор Брянской области сообщил, что, по последним данным, пострадал 71 человек. Семеро погибли, среди них — машинист поезда и двое детей.

Губернатор Богомаз рассказал подробности о ЧП в эфире телеканала «Россия-24»

Источник:

Смотрим / Telegram

Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, экстренно доставили в московские больницы, среди них 11 человек. Особое внимание уделяют детям. У двух детей черепно-мозговая травма, а у одного из них еще и закрытый перелом плеча. Еще во время ЧП пострадал пятимесячный малыш. По информации столичного депздрава, сейчас на Киевском вокзале медики продолжают осматривать других пассажиров.

Источник:

Московская медицина / Telegram

Источник: Московская медицинаИсточник: Московская медицина
Источник:

Московская медицина

Источник: Московская медицинаИсточник: Московская медицина
Источник:

Московская медицина

Взрыв моста в Курской области

В ночь на 1 июня в Железногорском районе на перегоне Остапово — Михайловский рудник подорвали железнодорожный мост. В этот момент по нему проходил состав, который упал на автомобильную дорогу. После чего произошло возгорание тепловоза. Однако сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.

Глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Она находится под присмотром медиков.

Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратураИсточник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратураИсточник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратураИсточник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Движение по автомобильной дороге, находящейся под мостом, сейчас перекрыто. Транспорт движется в объезд. На месте происшествия работают все оперативные службы. Спасатели подняли с путей грузовик, который обрушился на состав вместе с мостом.

МЧС подняли с путей грузовик, который обрушился на состав вместе с мостом во время его подрыва

Источник:

МЧС России

Второй подрыв в Брянской области

Еще один подрыв произошел в Брянской области в 10:52 по мск. Неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча. В это время там проезжал путеизмерительный поезд. Во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути.

По информации главы региона Богомаза, к счастью, обошлось без пострадавших. Примечательно, что движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на этом участке не осуществляется.

Обо всех подробностях ЧП, которые произошли сегодня, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Поезд Курская область Брянская область Крушение Обрушение моста Теракт
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Комментарии
4
280808018
18 часов
ну и почему не предотвратили теракт сидящие в засаде чекисты? да потому что это им нафиг нужно, нужно коммерсантов в ресторане проверять
Гость
23 часа
Получили партизанское движение. Не ожидали?
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