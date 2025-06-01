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Происшествия Крушение поезда в Брянской области Четверо погибли, грудной ребенок в тяжелом состоянии: что известно о крушении поезда в Брянской области

Четверо погибли, грудной ребенок в тяжелом состоянии: что известно о крушении поезда в Брянской области

Собрали всю информацию о ЧП к этому часу

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Очевидцы сняли первые минуты после происшествия

Источник:

Подслушано Брянск / Telegram

Вечером 31 мая возле поселка Выгоничи рухнул автомобильный мост, под которым проходит железная дорога. В это время к месту приближался пассажирский поезд из Климова в Москву. Он не успел остановиться и сошел с рельсов, погибли как минимум четыре человека. Собрали, что еще известно о трагедии, к этому часу.

«31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», — говорится в Telegram-канале Московской железной дороги.

Как минимум четверо погибших обнаружили на месте обрушившегося моста в поселке Выгоничи Брянской области, передают наши коллеги из «Фонтанки». Это два члена локомотивной бригады и два пассажира поезда.

Однако число жертв еще может увеличиться. Прямо сейчас на месте работают спасатели, которые разбирают обломки и вытаскивают пассажиров из покореженного поезда. РИА Новости передает, что среди пострадавших есть пятимесячный ребенок — его в тяжелом состоянии медики увезли в больницу. По данным МЧС РФ, число пострадавших к моменту публикации новости достигло 31 человека.

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли | Источник: BAZA / TelegramДвижение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли | Источник: BAZA / Telegram

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли

Источник:

BAZA / Telegram

«Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны», — указал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

На месте работают и все другие экстренные службы. Транспортная прокуратура проводит проверку, но пока не называет точных причин произошедшего. Они также ссылаются на «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Это не позволяет сделать выводы о причинах произошедшего, но исключает техногенный характер происшествия.

Власти уже развернули пункт временного размещения для пассажиров этого поезда. Для ликвидации последствий направили восстановительные поезда.

Сейчас из-за аварии скопилась многокилометровая пробка. Движение поездов также приостановлено.

Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн в нашей трансляции.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Крушение поезда Брянская область Пострадавшие Погибшие
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