Четверо погибли, грудной ребенок в тяжелом состоянии: что известно о крушении поезда в Брянской области

Очевидцы сняли первые минуты после происшествия Источник: Подслушано Брянск / Telegram

Вечером 31 мая возле поселка Выгоничи рухнул автомобильный мост, под которым проходит железная дорога. В это время к месту приближался пассажирский поезд из Климова в Москву. Он не успел остановиться и сошел с рельсов, погибли как минимум четыре человека. Собрали, что еще известно о трагедии, к этому часу.

«31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», — говорится в Telegram-канале Московской железной дороги.

Как минимум четверо погибших обнаружили на месте обрушившегося моста в поселке Выгоничи Брянской области, передают наши коллеги из «Фонтанки». Это два члена локомотивной бригады и два пассажира поезда.

Однако число жертв еще может увеличиться. Прямо сейчас на месте работают спасатели, которые разбирают обломки и вытаскивают пассажиров из покореженного поезда. РИА Новости передает, что среди пострадавших есть пятимесячный ребенок — его в тяжелом состоянии медики увезли в больницу. По данным МЧС РФ, число пострадавших к моменту публикации новости достигло 31 человека.

Движение автомобилей на участке автодороги А-240 закрыли Источник: BAZA / Telegram











«Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны», — указал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

На месте работают и все другие экстренные службы. Транспортная прокуратура проводит проверку, но пока не называет точных причин произошедшего. Они также ссылаются на «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Это не позволяет сделать выводы о причинах произошедшего, но исключает техногенный характер происшествия.

Власти уже развернули пункт временного размещения для пассажиров этого поезда. Для ликвидации последствий направили восстановительные поезда.

Сейчас из-за аварии скопилась многокилометровая пробка. Движение поездов также приостановлено.