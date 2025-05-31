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Происшествия В Подмосковье задержали солиста одной из самых известных групп в мире. Полицейские нагрянули на съемки клипа

В Подмосковье задержали солиста одной из самых известных групп в мире. Полицейские нагрянули на съемки клипа

Речь о вокалисте Slaughter to Prevail

1 669
7 комментариев

Видео о Шиколае и его группе

Источник:

Дмитрий Крисковец / Е1.RU

В Подмосковье задержали музыканта Александра Шиколая. Это вокалист дэткор-группы Slaughter to Prevail — одной из самых популярных групп в мире прямо сейчас. Сам Шиколай считается суперзвездой в США.

Как пишет телеграм-канал SHOT, группа снимала в Подмосковье клип. В это время на площадку нагрянули сотрудники полиции, людей посадили в автозаки.

Фанаты группы рассказали телеграм-каналу, что среди задержанных — не только вокалист Шиколай, но и барабанщик Евгений Новиков.

«Также были задержаны фанаты группы, которые снимались в массовке. Как утверждают очевидцы, поклонников группы продержали в отделении около 6 часов и отпустили после проверки документов. В данный момент нет точной информации о том, за что именно задержан Шиколай», — пишет SHOT.

Шиколай родился и вырос в Свердловской области и прославился благодаря своему вокалу. Сегодня он живет на две страны: много гастролирует, но при этом часто возвращается в Екатеринбург, к родителям и друзьям.

Новость была обновлена в 23:31 по Москве. Причиной задержания стало отсутствие документов на съемку.

«Ничего серьезного не произошло. Просто проверили документы. Была проблема в том, что мы не согласовали площадку с администрацией. За это и заплатили административный штраф», — заявил Александр.

Группа Slaughter to Prevail выступает на главных фестивалях Европы и Америки, при этом музыканты часто берут на сцену российский флаг. Наши коллеги из E1.RU подробно рассказывали об их карьере и жизни.

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Комментарии
7
280808018
1 июня, 15:27
смотрите как быстро реагирует на сьёмку МВД, а то драка в центре Ярославля то до сих пор заминают
Гость
31 мая, 23:48
это кто вообще? читать не стал
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