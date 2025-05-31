В Подмосковье задержали солиста одной из самых известных групп в мире. Полицейские нагрянули на съемки клипа

Видео о Шиколае и его группе Источник: Дмитрий Крисковец / Е1.RU

В Подмосковье задержали музыканта Александра Шиколая. Это вокалист дэткор-группы Slaughter to Prevail — одной из самых популярных групп в мире прямо сейчас. Сам Шиколай считается суперзвездой в США.

Как пишет телеграм-канал SHOT, группа снимала в Подмосковье клип. В это время на площадку нагрянули сотрудники полиции, людей посадили в автозаки.

Фанаты группы рассказали телеграм-каналу, что среди задержанных — не только вокалист Шиколай, но и барабанщик Евгений Новиков.

«Также были задержаны фанаты группы, которые снимались в массовке. Как утверждают очевидцы, поклонников группы продержали в отделении около 6 часов и отпустили после проверки документов. В данный момент нет точной информации о том, за что именно задержан Шиколай», — пишет SHOT.

Шиколай родился и вырос в Свердловской области и прославился благодаря своему вокалу. Сегодня он живет на две страны: много гастролирует, но при этом часто возвращается в Екатеринбург, к родителям и друзьям.

Новость была обновлена в 23:31 по Москве. Причиной задержания стало отсутствие документов на съемку.

«Ничего серьезного не произошло. Просто проверили документы. Была проблема в том, что мы не согласовали площадку с администрацией. За это и заплатили административный штраф», — заявил Александр.