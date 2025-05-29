Легковушка искорежена: четыре человека пострадали в ДТП в Ярославской области

Авария с пострадавшими произошла в Ростовском районе Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram











В ДТП в Ярославской области пострадали четыре человека. Авария произошла 29 мая в 3:30 в Ростовском районе на трассе М-8 «Холмогоры».

Как сообщили в полиции, дорогу не поделили автомобили «Рено» под управлением 46-летнего водителя и фургон на базе шасси «Фольксваген Транспортрер».

На кадрах с места ДТП видно, что «Рено» съехал с дороги, у него сильно помят капот, разбито переднее стекло. Про вторую машину официальная информация минимальна. Не исключено, что это был некий спецавтомобиль.

«В результате ДТП доставлены в больницу и госпитализированы водитель и трое пассажиров „Рено“ — 46-летний и 26-летний мужчины, а также 52-летняя и и 25-летняя женщины», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.