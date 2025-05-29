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Происшествия Легковушка искорежена: четыре человека пострадали в ДТП в Ярославской области

Легковушка искорежена: четыре человека пострадали в ДТП в Ярославской области

Подробности от полиции

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5 комментариев
Авария с пострадавшими произошла в Ростовском районе | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramАвария с пострадавшими произошла в Ростовском районе | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Авария с пострадавшими произошла в Ростовском районе

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

В ДТП в Ярославской области пострадали четыре человека. Авария произошла 29 мая в 3:30 в Ростовском районе на трассе М-8 «Холмогоры».

Как сообщили в полиции, дорогу не поделили автомобили «Рено» под управлением 46-летнего водителя и фургон на базе шасси «Фольксваген Транспортрер».

На кадрах с места ДТП видно, что «Рено» съехал с дороги, у него сильно помят капот, разбито переднее стекло. Про вторую машину официальная информация минимальна. Не исключено, что это был некий спецавтомобиль.

«В результате ДТП доставлены в больницу и госпитализированы водитель и трое пассажиров „Рено“ — 46-летний и 26-летний мужчины, а также 52-летняя и и 25-летняя женщины», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, серьезное ДТП произошло в Ярославской области 28 мая. На дорогое «Ярославль — Рыбинск» в Тутаевском районе перевернулась легковушка. Очевидцы сообщили, что женщина вылетела из машины через лобовое стекло. В соцсетях опубликовали видео с места аварии.

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Комментарии
5
Гость
7 часов
Кому попало права раздают... вчера на повороте у глобуса таксист на красный, в наглую попер, люди уже по зебре идут, и красный 3 сек уже как горит, он все равно поворачивает на зеленый бор. Вот как с такими можно на дороге выжить?
Гость
8 часов
Торопышкин
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