«Через лобовое женщину выкинуло»: в Ярославской области перевернулась иномарка. Видео

Авария произошла в Ярославской области Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com











В среду, 28 мая, около десяти часов утра на 23-м км автодороги «Ярославль — Рыбинск» в Тутаевском районе Ярославской области перевернулась легковушка. ДТП случилось в районе деревни Белавино. За рулем автомобиля «Тойота» была 18-летняя девушка.

«По предварительным данным, девушка госпитализирована», — уточнили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Последствия ДТП попали на видео. Судя по кадрам, машина оказалась на боку. Кроме того, после аварии частично рухнуло ограждение. Вокруг машины разбросаны детали и осколки стекол.

Машина перевернулась Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com

«Через лобовое женщину выкинуло. В сторону Тутаева, ее „Ларгус“ подрезал, не уступил», — прокомментировал очевидец видео в группе «Жесть Ярославль».

Предварительно, вокруг пострадавшей собрались люди, девушка лежала на дороге.

«Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — дополнили в УМВД по Ярославской области.

Вокруг девушки собрались люди Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com