«Через лобовое женщину выкинуло»: в Ярославской области перевернулась иномарка. Видео

В среду, 28 мая, около десяти часов утра на 23-м км автодороги «Ярославль — Рыбинск» в Тутаевском районе Ярославской области перевернулась легковушка. ДТП случилось в районе деревни Белавино. За рулем автомобиля «Тойота» была 18-летняя девушка.
«По предварительным данным, девушка госпитализирована», — уточнили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Последствия ДТП попали на видео. Судя по кадрам, машина оказалась на боку. Кроме того, после аварии частично рухнуло ограждение. Вокруг машины разбросаны детали и осколки стекол.
«Через лобовое женщину выкинуло. В сторону Тутаева, ее „Ларгус“ подрезал, не уступил», — прокомментировал очевидец видео в группе «Жесть Ярославль».
Предварительно, вокруг пострадавшей собрались люди, девушка лежала на дороге.
«Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — дополнили в УМВД по Ярославской области.
Ранее в Ярославской области фура насмерть сбила велосипедиста. ДТП произошло 24 мая.