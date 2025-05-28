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Происшествия «Через лобовое женщину выкинуло»: в Ярославской области перевернулась иномарка. Видео

«Через лобовое женщину выкинуло»: в Ярославской области перевернулась иномарка. Видео

Стали известны подробности ДТП

5 276
36 комментариев
Авария произошла в Ярославской области | Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.comАвария произошла в Ярославской области | Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Авария произошла в Ярославской области

Источник:

«Жесть Ярославль» / Vk.com

В среду, 28 мая, около десяти часов утра на 23-м км автодороги «Ярославль — Рыбинск» в Тутаевском районе Ярославской области перевернулась легковушка. ДТП случилось в районе деревни Белавино. За рулем автомобиля «Тойота» была 18-летняя девушка.

«По предварительным данным, девушка госпитализирована», — уточнили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Последствия ДТП попали на видео. Судя по кадрам, машина оказалась на боку. Кроме того, после аварии частично рухнуло ограждение. Вокруг машины разбросаны детали и осколки стекол.

Машина перевернулась

Источник:

«Жесть Ярославль» / Vk.com

«Через лобовое женщину выкинуло. В сторону Тутаева, ее „Ларгус“ подрезал, не уступил», — прокомментировал очевидец видео в группе «Жесть Ярославль».

Предварительно, вокруг пострадавшей собрались люди, девушка лежала на дороге.

«Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — дополнили в УМВД по Ярославской области.

Вокруг девушки собрались люди

Источник:

«Жесть Ярославль» / Vk.com

Ранее в Ярославской области фура насмерть сбила велосипедиста. ДТП произошло 24 мая.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ДТП Перевернувшаяся машина Тутаевский район
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Комментарии
36
Гость
22 часа
Учитывая то что выкинуло из машины была значит не пристегнута (похоже боялась блузку помять).
281832383
13 часов
ф телепоне залипла .100%
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