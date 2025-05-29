Во дворе жилого дома в Ставрополе прогремел взрыв, погибли люди: видео

В Ставрополе произошел взрыв во дворе многоквартирного дома. Погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Ивана Ульянченко.
Мэр уточнил, что повреждения получили только несколько припаркованных автомобилей, сам дом цел. На место съехались все оперативные службы. Взрыв произошел из-за неизвестного взрывного устройства.
Телеграм-канал Mash сообщает, что территорию дома оцепили. Работают саперы и кинологи. По данным канала, неизвестный взорвал гранату.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом и о незаконном приобретении взрывных устройств. В прокуратуре также организовали проверку.