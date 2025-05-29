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Происшествия Во дворе жилого дома в Ставрополе прогремел взрыв, погибли люди: видео

Во дворе жилого дома в Ставрополе прогремел взрыв, погибли люди: видео

Место оцепили

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2 комментария

По данным очевидцев, пострадали случайные прохожие

Источник:

SHOT / Telegram

В Ставрополе произошел взрыв во дворе многоквартирного дома. Погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Ивана Ульянченко.

Мэр уточнил, что повреждения получили только несколько припаркованных автомобилей, сам дом цел. На место съехались все оперативные службы. Взрыв произошел из-за неизвестного взрывного устройства.

Место оцепили

Источник:

Mash / Telegram

Телеграм-канал Mash сообщает, что территорию дома оцепили. Работают саперы и кинологи. По данным канала, неизвестный взорвал гранату.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом и о незаконном приобретении взрывных устройств. В прокуратуре также организовали проверку.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Ставрополь Взрыв Экстренные службы Взрывное устройство Погибли люди
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Комментарии
2
Гость
45 минут
Это уже не кого не удивляет.
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