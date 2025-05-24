Погиб на месте: в Ярославской области фура сбила велосипедиста

В Ярославской области фура насмерть сбила велосипедиста. ДТП произошло 24 мая в 14:00 под Переславлем-Залесским на трассе М-8 «Холмогоры».
«По предварительной информации 42-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, двигаясь в сторону Ярославля наехал на 64-летнего велосипедиста, двигающегося по краю проезжей части в попутном направлении», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.
В результате велосипедист от полученных травм скончался на месте аварии.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.