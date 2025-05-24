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Происшествия Погиб на месте: в Ярославской области фура сбила велосипедиста

Погиб на месте: в Ярославской области фура сбила велосипедиста

В Госавтоинспекции сообщили подробности. Видео

1 813
11 комментариев
В Ярославле фура насмерть сбила велосипедиста | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославле фура насмерть сбила велосипедиста | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле фура насмерть сбила велосипедиста

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области фура насмерть сбила велосипедиста. ДТП произошло 24 мая в 14:00 под Переславлем-Залесским на трассе М-8 «Холмогоры».

«По предварительной информации 42-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, двигаясь в сторону Ярославля наехал на 64-летнего велосипедиста, двигающегося по краю проезжей части в попутном направлении», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

В результате велосипедист от полученных травм скончался на месте аварии.

Видео с места происшествия

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

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Комментарии
11
Гость
5 часов
На фото широкая безопасная обочина. Если велосипедист двигался по ней, то как попал под фуру?
Гость
1 час
Видели сегодня эту аварию.. Проезжали мимо.. От велосипеда ничего не осталось.. Сначала не поняли, что случилось, а потом мужчина весь в крови... Это ужасно.. До сих пор из головы не выходит. Мгновение, и нет человека....
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