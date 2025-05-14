Школьник получал доступ к электронному дневнику, а в итоге оформил кредит на маму — банк одобрил его ночью

Восьмиклассник спустя две недели общения с мошенниками взял через телефон мамы миллионный кредит Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Телефонные мошенники две недели запугивали 15-летнего сына Полины Бурдиной из Перми: говорили, что со счета мамы кто-то попытался перевести деньги в террористическую организацию. Мальчику звонил даже «майор ФСБ» и провел в его квартире онлайн-обыск, отдельно просил показывать в камеру телефона украшения матери. Весь этот спектакль закончился тем, что подросток украл телефон мамы и оформил на нее кредит в 1,5 миллиона рублей. Часть денег перевел мошенникам. Схему обмана рассказывают наши коллеги из 59.RU.

По закону мы не можем раскрывать персональные данные несовершеннолетнего, ставшего жертвой. Для удобства чтения в тексте мы будем называть школьника Дмитрием.

«Ему даже не дали опомниться»

Полина Бурдина одна воспитывает двух сыновей. В апреле ее старший сын-восьмиклассник попытался восстановить свой доступ в электронный дневник. Всё начиналось безобидно. Сначала ему поступила эсэмэска, а потом раздался звонок, женщина представилась его учительницей обществознания.

— Имя и отчество ему назвали настоящей сотрудницы школы, эта учительница преподавала у сына три года назад, — говорит Полина Бурдина. — Дима ничего не заподозрил. Позвонившая женщина запросила код из СМС, и сын продиктовал его.

Через некоторое время Диме снова позвонили, но уже с другого номера, и сообщили, что у него взломали аккаунт в Госуслугах, и «идет подозрительная активность из Омской области и ее надо приостановить». На этот раз звонивший представился оператором Госуслуг. Он тоже попросил озвучить код из СМС, и мальчик продиктовал эти данные.

Позже школьника стали буквально запугивать. Поступил еще один звонок якобы из службы безопасности, подростку сказали, что мошенники успели скачать его данные и взломали аккаунт Госуслуг его матери.

— Ему даже не дали опомниться, стали заверять, что через мой взломанный аккаунт Госуслуг можно делать любые операции с недвижимостью, с деньгами, взять кредиты и тому подобное. Якобы теперь на меня оформят займы на большие суммы, и сыну срочно надо «закредитовать» маму, испортить ее кредитную историю , — говорит Полина Бурдина. — То есть его убеждали взять на меня кредит, чтобы якобы мошенники не набрали на меня другие кредиты. Одобренную банком сумму якобы надо перевести на какой-то специальный счет, а когда они восстановят Госуслуги, деньги со спецсчета вернутся маме. Сын поверил.

Провели онлайн-обыск и запрещали спать ночью

Далее Диме позвонила женщина и представилась старшим специалистом департамента финансового контроля банка. Телефонный «специалист» стала убеждать школьника, что со счетов его мамы была попытка финансирования террористической организации.

— Она перенаправила Диму якобы на майора ФСБ, который должен был убедиться в том, что наша семья не финансировала террористов, — рассказывает собеседница. — Он запугал его тем, что на маму повесят уголовную статью.

«Майор ФСБ» довольно быстро нарисовался и в мессенджерах подростка и даже прислал ему фото «служебного удостоверения». Мальчика это впечатлило, и его не удивила просьба «майора» провести дома онлайн-обыск.

«Эфэсбэшник» показал в кадре даже «удостоверение» Источник: скриншоты переписок предоставлены мамой школьника











На камеру подростка просили показать именно мамину комнату — «майор» заранее уточнил, когда женщины не будет дома. Дима показывал мамины украшения, отправлял их фото, а тот инструктировал, что дома нужно найти наличные. Таким образом ФСБ якобы декларировало все ценные вещи в доме. Полина Бурдина уверена, что ее сына легко убедили бы вынести ценности какому-нибудь курьеру.

— А потом этот сотрудник попросил провести анализ на счетах мамы и прислать фото банковских счетов из моего телефона, — рассказывает Полина Бурдина. — «Майор» тоже попросил ухудшить мамину кредитную историю, то есть взять через мои банковские приложения кредиты.

Лжемайор и якобы сотрудник банка инструктировали школьника, что надо дождаться, когда мама уснет, и зайти в ее телефон. Диме не давали уснуть и всё время в переписке контролировали, не спит ли он. Более того, даже давали советы сделать зарядку или подышать воздухом, чтобы бодрствовать.

Мальчик спрашивал, может ли он рассказать обо всем маме, но ему писали, что это не положено по регламенту, иначе ее задержат.

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— Они даже не дают одуматься, всё время накидывают новую информацию и инструкции, — говорит собеседница. — В последнюю ночь, на 1 апреля, сына уговорили взять кредиты.

Миллионный кредит выдали по СМС

Глубокой ночью мальчик прокрался в комнату мамы и взял ее телефон. Дима разблокировал его и зашел в банковские приложения. Он послушно делал скриншоты экрана и отправлял мошенникам.

Мальчик направил через приложения заявки на кредиты сразу в три банка. Всё это он делал до пяти часов утра. В одном из банков, в котором мама школьника раньше брала кредит, на заявку ответили одобрительно и выдали новый заём на 1,5 миллиона рублей. По сути, кредит рефинансировали, а первый и второй договоры объединили.

— Новый договор с банком подписали по эсэмэске, — негодует собеседница. — Деньги на мой счет поступили в 05:00. Для смены реквизитов карты сына попросили перевести деньги якобы доверенным лицам в Центробанке. Мошенники сказали, чтобы он перевел кредитные деньги на свою карту и «другую карту мамы». Он так и сделал. А далее отправил их на карты третьих лиц. Это было в 06:30 утра. Я проснулась, стала искать телефон, забрала у сына и увидела пуши всех операций. Сразу всё поняла.

«Банку было достаточно кода из эсэмэски!»

Женщина попыталась прервать операции. С детской карты сына можно единоразово отправить только сто тысяч рублей — Дима столько и перевел. Еще двести тысяч подросток перевел с карты мамы. Больше он не успел. В итоге мошенникам поступило 300 тысяч рублей. Остальную сумму кредита мать вернула банку.

Мошенники настолько обнаглели, что писали школьнику как ни в чем не бывало: его спрашивали, почему он пропал со связи. В это время мать с сыном уже приехали в полицию писать заявление. Сразу возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Сейчас Полина Бурдина требует от банка признать кредитный договор незаключенным и исправить ее кредитную историю. Женщина намерена обращаться в суд.

— Был долгий разговор с сыном. Я думаю, что он всё понял, — говорит собеседница. — Я в шоке, что банк выдал кредит глубокой ночью, сумму оформили огромную и даже не стали перезванивать и запрашивать документы, им достаточно было кода из эсэмэски.

Женщина со своим адвокатом Иваном Хозяйкиным написала в банк претензию, вносить платежи она отказывается.

Иван Хозяйкин в беседе с корреспондентом 59.RU отметил, что договор является недействительным ввиду того, что банк не удостоверился в личности заемщика, а им по факту являлся несовершеннолетний .

— Но мы сталкиваемся с ситуацией, что если человек перестает платить по этому кредиту, пускай и, с нашей точки зрения, абсолютно незаконному, то здесь может стать вопрос о том, что будет испорчена кредитная история, — отметил адвокат. — И возможны крайне негативные последствия.

Адвокат подчеркнул, что у крупных компаний, в том числе у банков, должна быть цель не только заработать деньги, но и необходимо соблюдать правовую и моральную экологичность.

— И удивляют отказы банков. Сейчас мы получили отказ банка как-то посодействовать в этой истории, — добавил адвокат. — Мы предоставили банку все материалы о том, что ребенка третировали на протяжении двух недель. Есть скрины этих переписок, есть заявление в полицию. При этом банк сослался на то, что раз оформление кредитного договора было подтверждено по СМС, то фактически личность заемщика с точки зрения банка здесь установлена. И вот это, конечно, абсолютно удивляет.