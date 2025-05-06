Как «правое дело» закончилось гибелью человека

Источник: читатель «Фонтанки»











Вылазка участников «Русской общины» впервые за историю организации завершилась гибелью человека. Интернет-пользователи поделились на два лагеря. «Фонтанка» погрузилась в события субботней ночи, выводы предстоит сделать читателям.

Источник: читатель «Фонтанки»

Нехорошая квартира

История, о которой пойдет речь, развернулась в ночь на воскресенье в квартире на Ленинградской улице во Всеволожске Ленинградской области. 46-летний житель и его друзья — 37-летний уроженец Армении и 24-летняя девушка из Сочи — тем вечером решили провести там время за алкоголем и наркотиками.

Трехкомнатная квартира, расположенная на седьмом этаже, принадлежит 68-летней жительнице Всеволожска. Правда, по этому адресу она уже 9 лет как не проживает. Жилплощадь женщина уступила сыну, который, по словам пенсионерки, употребляет вещества, а 7 лет назад привлекался за наркотики.

Как рассказали «Фонтанке» в полиции, на квартиру жалобы от соседей поступали нечасто, но как минимум одно обращение за 2025 год зарегистрировано. И в той истории, как и в нынешней, не обошлось без применения газа. 12 марта соседка позвонила в полицию и сообщила, что в квартире № 96 проживают наркоманы, которые якобы там и торгуют наркотиками. Один из них брызнул перцовым газом ей в лицо. В тот же день в полицию также звонил 46-летний житель нехорошей квартиры и сообщал, что к нему ломится знакомая девушка. Все эти сообщения полицией были проверены, в итоге административный протокол был составлен на 39-летнюю женщину. Видимо, полиция посчитала, что распылила баллончик она.

«К Женьке на чай»

Толпа мужчин с баффами, натянутыми на лицо, появилась накануне у дома № 21, корп. 2 по Ленинградской улице в 23:07. Одеты они были на манер силовиков — в черное, но на рукавах красовались шевроны с символикой «Русской общины». Пришли они, судя по записи с камеры домофона, по просьбе местного жителя. Один из общинников обратился к нему как к Вадику. Между ними завязался короткий диалог.

— Че такое? К Женьке, что ли? (Евгений — сын собственницы «нехорошей» квартиры. — Прим. ред.)

— Да, на чай.

Поднявшись на седьмой этаж, представители «Русской общины» начали стучаться в дверь квартиры. Им не открыли, тогда дверь была выломана. К жильцу мужчины с закрытыми лицами применили спецсредства — баллончик и электрошокер. Его гости забаррикадировались в одной из комнат, общинники начали ломиться туда, но через некоторое время из помещения повалил дым. Квартира в итоге выгорела наполовину. Внутри нашли тело 37-летнего приезжего из Армении, а 24-летняя гостья из Сочи, спасаясь от огня, выпрыгнула в окно. Сейчас она в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Мама спешит на помощь

46-летний Евгений, когда к нему начала ломиться «Русская община», позвонил не в полицию, а маме. Мама велела не открывать дверь и поспешила на место сама. Примерно через полчаса она была на месте. Вот что она рассказала полиции.

Опрос собственницы квартиры и ее сына Источник: «Фонтанка.ру»

Со слов пенсионерки, выйдя из лифта, она увидела на лестничной площадке большое количество незнакомых ей людей крепкого телосложения. Мужчины не пустили собственницу в ее квартиру. Дверь была снесена, а на лестнице сидел Евгений, руки его были в крови, лицо — в саже. Кто-то из незнакомцев сказал, что внутри остался мужчина, который устроил пожар. После этого на место вызвали сотрудников МЧС. Когда пожарные приехали, всех выгнали из подъезда. Уже на улице пенсионерка узнала, что из квартиры выпала женщина, а внутри сгорел мужчина.

Сам Евгений также был опрошен. Он рассказал, что днем 3 мая они собрались вместе со знакомыми в квартире, где пили и употребляли запрещенные вещества. Вечером он услышал, что кто-то барабанит в дверь. Неизвестные представились полицией. Евгений решил не открывать и спрятался в туалете. В какой-то момент он понял, что «полицейские» сломали дверь. Жильца залили газом и ударили электрошокером, после чего снова закрыли в туалете.

После незваные гости попытались сломать дверь в комнату, где забаррикадировались уроженец Армении и его подруга из Сочи. Первый, видимо, чтобы отпугнуть группу мужчин, и поджег кресло. Начался пожар. Евгений ликвидировать возгорание не смог, квартиру сразу же заволокло едким дымом. Начало пожара он пропустил, так как находился на кухне и пытался прийти в чувства после применения в отношении него перцового баллончика. Затем бросился тушить дверь, которая загорелась, но было уже поздно.

«Я гасил до тех пор, пока меня не вытащили на лестницу», — рассказал он полиции.

Как выяснила «Фонтанка», к Евгению в этот день ломились уже не в первый раз. До этого в квартиру уже приходили неизвестные, которые избили хозяина. Поэтому мама рекомендовала Евгению не открывать визитерам и сказать им, что собственница сейчас подъедет. По словам женщины, она собиралась везти сына в реабилитационный центр и переживала, что избитым его не примут.

«Я за сына не заступаюсь своего, но соседи говорят, что он кричал не своим голосом. Эти бойцы просто побили, закрыли его в туалете, потом стали шокером его обрабатывать и газом», — рассказала женщина.

Со слов пенсионерки, ее сын очень болен и употребляет наркотики. В ближайшее время он собирался отправиться в реабилитационный центр в Подмосковье, откуда уже однажды сбегал.

«Злая на него невероятно, потому что он лишил нас последнего, что у нас было», — заключила мать Евгения.

Уголовное дело

Гибель ранее судимого за наркотики уроженца Армении уже стала уголовным делом о причинении смерти по неосторожности. Его возбудил всеволожский следственный отдел СУ СК по Ленинградской области.

Следствие уже поручило районному УМВД найти трех членов «Русской общины», один из которых — 41-летний координатор местной ячейки. В СМИ он появлялся в марте — когда неизвестные в масках разбили его BMW.

Скорее всего, одной статьей уголовное дело не ограничится. Силовики, с которыми общалась «Фонтанка», видят в случившемся как минимум состав 139-й статьи УК РФ «Незаконное проникновение в жилище». Кроме того, к жильцу квартиры члены «Русской общины» применили спецсредства — газ и электрошокер.

В чем сила

«Русская община» не в первый раз оказывается в центре скандалов. Так, прошлым летом члены организации встретились с таксистами на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам активистов, нелегалы угрожали русским водителям. Полиция, кстати, нелегальных мигрантов тогда среди оппонентов РО не нашла, были выявлены только жители Дагестана — субъекта РФ, на минуточку. В отношении членов «Русской общины» тогда были составлены административные протоколы, которые в дальнейшем активисты пытались оспорить через суд, заручившись поддержкой Александра Бастрыкина. Но в итоге их битва с полицией была проиграна.

А в декабре прошлого года члены гатчинской «Русской общины» учили жизни приезжих из Чеченской Республики. У одного из жителей Северного Кавказа оказался разбит нос. В результате поиском общинников занимался Центр «Э», а конфликт пришлось улаживать президенту культурного центра «Нашха».

В этот раз, когда итогом визита «Русской общины» стала гибель человека, мирной беседой или административным протоколом дело уже не закончится. Один из координаторов петербургской РО сказал, что ничего о случившемся не знает, но «уверен, что ребята из „Русской Общины“ не могли участвовать в плохих делах». Председатель СКР Александр Бастрыкин, обычно оказывающий поддержку членам РО, пока никаких официальных поручений не давал.

Дополнение

«Русская община Петрограда» опубликовала пост, посвященный случившемуся. Со слов участников организации, их соратники поехали в квартиру на Ленинградской улице по просьбе сестры Евгения, так как та якобы боялась совершить визит в одиночку.

Дверь, по версии общинников, уже была кем-то сломана. На стук выбежал брат женщины и налетел на мужчин со сковородкой, в связи с чем активисты применили баллончик. В это время из квартиры якобы неслись женские вопли, а второй мужчина из квартиры начал использовать аэрозольный баллон «в качестве огнемета». После возгорания он якобы затолкал девушку в комнату и закрыл дверь.