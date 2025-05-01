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Происшествия ВСУ атаковали дронами рынок в Херсонской области. 7 погибших, более 20 раненых — кадры

ВСУ атаковали дронами рынок в Херсонской области. 7 погибших, более 20 раненых — кадры

Совершено уже две атаки

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1 комментарий
На рынке остаются выжившие, но экстренные службы не могут к ним подобраться | Источник: Владимир Сальдо / TelegramНа рынке остаются выжившие, но экстренные службы не могут к ним подобраться | Источник: Владимир Сальдо / Telegram

На рынке остаются выжившие, но экстренные службы не могут к ним подобраться

Источник:

Владимир Сальдо / Telegram

ВСУ нанесли удары дронами на рынок в Алешках в Херсонской области. В городе наблюдается нехватка машин скорой помощи для транспортировки пострадавших из-за того, что ВСУ в течение месяца осуществляли целенаправленные нападения. Подробности в своем Telegram-канале рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Около 09:30 в Алешках, в районе центрального рынка, вэсэушники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей», — написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

По предварительной информации, погибло минимум 7 человек, более 20 ранены. Вскоре последовал новый удар. На этот раз ВСУ атаковали FPV-дронами. По информации Сальдо, на рынке остаются выжившие, к которым из-за действий украинцев не могут подобраться экстренные службы.

Кадры во время второй атаки ВСУ на рынок в Алешках

Источник:

Владимир Сальдо / Telegram

В Минздраве региона сообщили, что удалось госпитализировать семеро пострадавших, однако один из них умер по пути в больницу, передает ТАСС.

В своем Telegram-канале Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ планомерно выбивали кареты скорой помощи в течение месяца. Сейчас из-за этого в регионе не хватает транспорта для эвакуации пострадавших. Также накануне усилились обстрелы населенных пунктов Херсонской области, находящихся вблизи береговой линии Днепра. Целью были дома руководителей муниципальных подразделений.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ВСУ Спецоперация Дроны Херсонская область Владимир Сальдо
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Комментарии
1
Гость
35 минут
Страна террорист. У кого-то ещё есть сомнения в проведении СВО?
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