ВСУ атаковали дронами рынок в Херсонской области. 7 погибших, более 20 раненых — кадры

На рынке остаются выжившие, но экстренные службы не могут к ним подобраться Источник: Владимир Сальдо / Telegram











ВСУ нанесли удары дронами на рынок в Алешках в Херсонской области. В городе наблюдается нехватка машин скорой помощи для транспортировки пострадавших из-за того, что ВСУ в течение месяца осуществляли целенаправленные нападения. Подробности в своем Telegram-канале рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Около 09:30 в Алешках, в районе центрального рынка, вэсэушники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей», — написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

По предварительной информации, погибло минимум 7 человек, более 20 ранены. Вскоре последовал новый удар. На этот раз ВСУ атаковали FPV-дронами. По информации Сальдо, на рынке остаются выжившие, к которым из-за действий украинцев не могут подобраться экстренные службы.

Кадры во время второй атаки ВСУ на рынок в Алешках Источник: Владимир Сальдо / Telegram

В Минздраве региона сообщили, что удалось госпитализировать семеро пострадавших, однако один из них умер по пути в больницу, передает ТАСС.