10 новых схем мошенников. Проверьте, попадетесь ли вы

Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











За прошлый год мошенники выманили у россиян 295 миллиардов рублей. И это только видимая часть айсберга, о многих случаях граждане не сообщают полиции. Разъяснения, предупреждения тут не помогают. Уповать на здравый смысл тоже не приходится. Деньги жуликам переводят и доктора наук, и банкиры, и высокопоставленные чиновники. С каждым годом мошенники становятся все изобретательнее. О том, какие еще схемы они придумали, рассказывает FONTANKA.RU.

Жадность

Способ 1

Вопреки массированной разъяснительной работе о телефонных мошенниках самые большие суммы жертвы теряют не на «безопасных счетах ЦБ», а на собственной жадности. «Со мной связались в Telegram и предложили вложить деньги, чтобы заработать 300%», — так начинается большинство свежих историй о потере 2, 3, 5, 20 миллионов рублей. Везде фигурирует некий опытный брокер, который показывает жертвам скриншоты с картинками счетов и графиками роста стоимости портфеля на бирже, криптобирже или еще какой-то бирже.

Как правило, им сперва дают вывести 20–30 или даже 100 долларов, чтобы больше верили. Но стоит попытаться вывести сумму побольше — начинаются «блокировки ЦБ», «необходима верификация» и дальше по обычной схеме. Останавливаются люди — за очень редкими исключениями, — только когда отдадут мошенникам вообще все и еще опустошат кредитки и наберут микрозаймов.

Способ 2

Ставки на спорт — классика жанра. «Верные» данные о договорных матчах, темных лошадках и им подобных оставляли без денег еще наших прадедушек. Сейчас времена высоких технологий, так что букмекеры — в Коста-Рике (потому что у нас «ЦБ блокирует вывод»), «заводят» деньги через USDT прямо в Telegram или через электронные кошельки, тоже зачастую фейковые, «ведут» жертв по видеозвонку, а подсадным уткам, которые рассказывают им о чудесных выигрышах, тщательно готовят странички в ВК, чтобы выглядели как «старые».

Как и в первом случае, жулики эксплуатируют уверенность жертвы в том, что «ну он же не дурак», якобы все перепроверяет и контролирует ситуацию. Результат все тот же.

Влечение

Способ 3

Самые пикантные схемы, по поводу которых жертвы редко идут жаловаться в полицию, связаны, так сказать, с любовными утехами. Вернее, их ожиданиями. Первая из таких схем — предоплата услуг. Увидев фото симпатичной девушки, одинокий (зачастую лишь временно) мужчина списывается с ней в мессенджере, получает дополнительные пикантные фотографии или видеоролики, еще больше распаляя стремление обладать предметом вожделения.

Далее следуют варианты схем, вроде такой: девушка работает через приложение, его надо скачать или зайти на специальный сайт, чтобы выбрать конкретно ее, забронировать и внести предоплату. Дальше варианты: прелестница либо сразу исчезает с горизонта, либо деньги списываются со счета жертвы, но оплата «не проходит» по каким-то техническим причинам. Так что надо либо провести оплату еще раз, либо, что хуже, сообщить оператору системы данные карточки, с которой совершался платеж, и назвать код, который оператор послал на привязанный к его системе номер телефона жертвы. Естественно, этот код — не от «проститутошной», а от самого настоящего банка со счетом жертвы, в который в это время жулики запускают свои жадные руки.

Способ 4

Пожалуй, самая обидная схема, в которой прелестница завлекает ослепленных страстью мужчин своими пикантными фотокарточками и предлагает, прежде чем приехать к ней, прислать ей такие же. Важное условие: чтобы подарить свою ласку, она сперва должна убедиться, что имеет дело с честным человеком, а не с каким-нибудь там прохиндеем, так что надо прислать ей ссылку на свой профиль в ВК.

А дальше фото с телесами жертвы становятся предметом шантажа. Их вместе с нескромной перепиской грозят разослать жене, маме, всем родственникам, коллегам, школьным друзьям и вообще всем, кто окажется в друзьях на страничке в ВК. Платить или нет — решает каждый за себя. Но с заявлением в полицию уж точно вряд ли кто-то пойдет.

Страх

Способ 5

Из свежих схем — комбинированная атака, в которой жертве на короткое время дают почувствовать себя проницательным человеком, который, благодаря своей бдительности, избежал неприятностей. Начинается она с нелепого звонка, например, от «оператора сотовой связи», который говорит о том, что завтра заканчивается срок действия номера телефона жертвы, и чтобы подтвердить продолжение его использования, надо сказать код, который на этот номер сейчас придет.

Едва назвав этот номер, жертва получает сообщение, например, в WhatsApp о том, что кто-то пытается несанкционированно зайти в «Госуслуги». Незадачливый «оператор сотовой связи» испуганно бросает трубку и навсегда пропадает из этой истории. А жертва начинает принимать срочные меры, чтобы спастись от атаки жуликов: менять пароль от «Госуслуг» и вообще всячески паниковать. Однако, убедившись, что ничего вроде не изменилось, успокаивается и хвалит себя за бдительность. Может даже перед родственниками похвастаться.

Однако вскоре жертва получает звонок «от банка» (неважно какого), «оператор» которого просит подтвердить, что жертва запросила кредит на большую сумму. Та в панике понимает, что неприятностей избежать не удалось, но еще не всё потеряно: говорит, что кредит не просила. Раз так, говорит «оператор», сейчас вам позвонит сотрудник нашей службы безопасности.

А дальше все по накатанной: «служба безопасности банка» предупреждает, что сейчас позвонит кто-то из Следственного комитета (МВД, ФСБ). Затем строгий мужской голос сообщает, что кредит всё же успели взять в таких-то банках, а деньги сразу переведены на Украину. Так что это статья и срок до 12 лет. Более того, запросы на кредиты разосланы еще в десять банков, и надо срочно принимать энергичные меры, чтобы не усугублять ситуацию.

Ну и потом стандартный скрипт про «безопасный счет в ЦБ», всё обязательно в обстановке строгой секретности, с непрерывной связью с «подполковником безопасности» и изоляцией от родных и знакомых, которые могли бы спасти жертву.

Способ 6

«Звонок из налоговой» — относительно свежий прием, который использует принцип «все не без греха». «Сотрудник» с ходу называет жертву по имени-отчеству, представляется замначальника инспекции таким-то. Можно проверять на сайте своей налоговой — там такой есть в списке «Контакты». Он говорит, мол, не подана декларация о доходах по форме 3-НДФЛ за прошлый год, и теперь положен штраф. Небольшой — в 5–20 тысяч рублей, но всё равно неприятно. Просит объяснить, есть ли уважительная причина неподачи.

Жертва начинает судорожно вспоминать, какой такой доход. С определенной долей вероятности какой-то левый доход и правда был. Если прямо совсем «на одну зарплату», «замначальника инспекции» настаивает: жертва получала по номеру телефона на свой счет суммы неясного происхождения. Налоговая расценивает их как доход. Более того, если не будут получены объяснения об источнике денег, сведения будут переданы в ФСБ, и там будут разбираться, не пришли ли деньги «со скомпрометированных счетов» от украинских террористов. А дальше будут проверять все исходящие платежи, чтобы понять, не спонсировала ли жертва сама кого-то нехорошего.

Конечно, почти любой человек в течение года получает по номеру телефона какие-то мелкие или не очень суммы и отправляет сам. Осознав, что дело в такой мелочи, жертва успокаивается, расслабляется и говорит, что готова отчитаться за каждый рубль. «Замначальника» любезно предлагает тут же записаться на прием, причем строго перечисляет все документы, которые надо с собой принести, вплоть до распечаток движения денег по счетам из банка: паспорт, ИНН, страховое и так далее. Просит записать, чтобы ничего не забыть. Далее называет дату и время приема, просит опять дважды повторить, что все правильно. Предупреждает, что, если жертва не явится в означенное время, дело «пойдет по инстанции». Но чтобы зафиксировать добровольное согласие дать объяснение, надо подать заявку, которую «замначальника» сейчас сам составит, и ее надо зарегистрировать — сейчас придет СМС с кодом… Ну а дальше вы поняли.

Отчаяние

Способ 7

Нужда делает человека особенно уязвимым для мошенников. Причем, даже если у жертвы действительно нет денег, жулики точно знают, на что давить, чтобы она сама их нашла и отдала им. На удочку насаживается возможность относительно честного заработка. Работа непыльная, доходы обещают скромные, но верные. Самая распространенная из подобных схем — работа на маркетплейсе. И самые частые жертвы — молодые мамы в декрете, которые как раз много времени на маркетплейсах проводят.

Схема такая: жертву добавляют в группу в мессенджере, наполненную ботами и такими же бедолагами. Боты там делятся рассказами об успехах, демонстрируют скриншоты с зачислениями денег на их банковские счета, рассказами, куда они потратили деньги. Атмосфера успеха.

Далее всем выдается задание: надо ставить лайки под определенными товарами на маркетплейсе. Время ограниченное, товаров много. Задача трудная, но выполнимая. В итоге надо отчитаться скриншотом. Добавил 100 товаров в избранное — получай 100 рублей. Но не на свою карточку, а на некий «счет в системе». В нем есть цифры, и они растут по мере выполнения заданий. Пару раз с него даже можно вывести рублей по 100–300, указав номер карточки и реквизиты счета.

Когда жертва свыкнется с мыслью, что нашла реальную работу, до нее доносят мысль, что она справляется с заданиями куда лучше основной серой массы своих коллег. Еще бы! — кликать на лайки и добавлять товары в корзину она умеет мастерски, не то что другие. И предлагают перейти «в другой отдел». Конфиденциально сообщают, что надо накручивать продажи определенному селлеру на маркетплейсе, чтобы увеличивать его рейтинг и повышать место в выдаче по запросам.

Работает это так: жертва добавляет товар в корзину, но платит за него не там же, а переводит деньги на свой тот самый «счет в системе». Ведь иначе получится, что деньги просто уйдут продавцу. А так деньги отображаются на «специальном счете», списываются, сразу же возвращаются назад, причем с премией. Сперва пробуем с виртуальными деньгами, которые жертва уже накопила на своем «счете». Оп! — оплатила 400 рублей; оп! — вернулось 700! Все их снимать сейчас не стоит — лучше выкупить на них товар по следующему заданию. Оп! — оплатил 700; оп! — вернулось 1200!

В какой-то момент сумма на «специальном счете» становится уже значительной, например тысяч пять. А вот задание на выкуп — на 6 тысяч. Не беда! Надо закинуть своих тысячу, выкупить, что надо, и получить уже 10 тысяч. Следующее задание — уже на 15 тысяч. Дальше — на 32. В какой-то момент жертва хочет остановиться, снять уже «полученные» деньги. Напомним, на этом «счете» живых денег — только ее собственные, а всё остальное — фикция. Но ее подгоняют: вот сейчас суперзадание, можно сразу утроить деньги, редкая удача и срочный заказ! Конечно, надо немного добавить, но это сразу же вернется — надо быстро занять денег у друзей, родственников. Это же на час максимум, ну сколько там будут идти деньги со «специального счета» на карточку?

И бедные мамочки со спящими на руках младенцами идут занимать деньги. Им говорят: это обман, — не верят, доказывают, обижаются, мол, не хочешь помогать, не надо. Обещают вернуть с процентами. У кого-то, да, находят.

Ну а когда жертва принимает окончательное решение вывести деньги и уже фантазирует, на что их потратит, случается казус: ЦБ заблокировал счет для проверки. Нужен «гарант», который подтвердит, что это и правда ее деньги. Как правило, подходят муж, свекровь, мама или подруга. От них надо всего ничего — скан паспорта, номер карточки с реквизитами, куда переводить деньги, и… да, код из СМС. В результате на «гаранта» еще и берут экспресс-кредит, и бедная жертва оказывается в очень-очень плохой ситуации. С кучей долгов «всего на час», в том числе в МФО под 500% годовых, и разъяренным мужем или свекровью.

Способ 8

Крайне уязвимая группа для мошенников — не только пенсионеры, но и дети. Прямо сейчас — настоящий сезон охоты на неуверенных в себе выпускников. В популярных у подростков группах распространяются объявления о продаже «самых точных» ответов на вопросы ЕГЭ. В специально созданных группах для обсуждения этой услуги собраны восторженные отзывы ботов о том, как в прошлом году они успешно сдали экзамены, а продавцы заботливо подсказывают школьникам нарочно допускать ошибки, чтобы не получить случайно 100 баллов и не привлечь лишнее внимание.

Жертве специально организованной лотереи достается возможность купить ответы не за огромную цену «для всех» (например, 100 тысяч рублей), а всего за символическую тысячу. Редкая удача! Разумеется, всё надо делать очень секретно и ни в коем случае не трепаться.

Но стоит ребенку поверить и перевести эту тысячу, как оказывается, что за продавцом давно следила ФСБ и внимательно собирала все данные о его преступной деятельности. С жертвой сперва списывается, а если она заглатывает наживку, то и созванивается «товарищ подполковник» с коротким тезисом: ты сядешь, и надолго. Приводит статью 159. По ней и правда до 10 лет лишения свободы. Вообще-то, мухлеж на ЕГЭ — это административное правонарушение, ст. 19.30 КоАП РФ (2–5 тысяч рублей штрафа), прокуратура это неоднократно объясняла, но школьники, конечно, не читают пресс-релизы прокуратуры.

Умение запугивать — навык, освоенный мошенниками в совершенстве. Под страхом страшных кар и речитатива статей, пунктов, номеров законов школьники пасуют, а дальше готовы уже на всякое. В том числе отдать жуликам главный приз — данные о карточках родителей.

Благие намерения

Способ 9

Самое свежее и наиболее технологичное из мошеннических новинок — шпионское программное обеспечение. Работает пока что только с телефонами на Android.

Делается это так. Звонит якобы менеджер страховой компании, в которой у жертвы оформлен полис ОСАГО. Сказав какие-то дежурные слова для привлечения внимания и внушения рутинности звонка, мошенник между делом спрашивает, переведен ли уже полис в электронный вид. А то теперь гаишники предпочитают не с бумажками иметь дело, а с QR-кодом, плюс возмещение по ним быстрее, плюс при продлении страховки большая скидка. К тому же это совершенно бесплатно, а что эти самые Е-ОСАГО теперь широко распространены, жертве легко удостовериться, зайдя в «Яндекс».

Проведя еще пару магических пассов, «оператор» посылает на телефон жертве «электронный полис». Выглядит он как файл, замаскированный под PDF. При открытии запускается вредоносная программа, которая дает жуликам удаленный доступ к телефону со всеми кодами и паролями от банковских приложений. Дальше — дело техники.

Способ 10

Ну и самое последнее — сами фальшивые банковские приложения. Тут жертве сообщают, что, вообще-то, из-за санкций обычное приложение вот-вот перестанет работать, но банк подсуетился и создал свое, секретное. О нем говорят только клиентам банка, вот как его скачать.

В предложенном приложении всё очень похоже на привычный интерфейс. Однако единственная его функция — дождаться, когда жертва для входа введет логин и пароль от «правильного» приложения, а затем передать их мошенникам.