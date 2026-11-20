Патриарх Кирилл оценил подарок президента Источник: Кремль. Новости / Telegram

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. В пятницу, 20 ноября, главе Русской православной церкви (РПЦ) исполнилось 80 лет.

«Дело в вашем служении отечеству, нашим людям, церкви и государству. Спасибо вам большое. Поздравляю вас», — сказал президент патриарху и подарил букет цветов.

Источник: Кремль. Новости / Telegram

Также Путин вручил главе РПЦ специальный подарок в честь юбилея — иконку «Двунадесятые праздники». Ее изготовили уральские мастера.

«Замечательно. Роскошная. Всё соблюдено. Спасибо, благодарю вас», — оценил икону патриарх.

Также Путин присудил патриарху Кириллу в его день рождения Государственную премию России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Указ об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.