Как вам образы? Источник: Мария Романова / Городские медиа

С приходом холодов перед многими встает вечный вопрос: как выглядеть стильно, когда за окном -30? Но найти баланс между красотой и комфортом — вполне решаемая задача.

Корреспондент NGS55.RU узнала у дизайнера Анны Денисенко, как одеваться со вкусом даже в суровые морозы и что будет в моде этой зимой.

Главные силуэты сезона

На многих модных показах в этом году доминировали глубокие цвета, выразительные фактуры и мягкие объемы. Однако эксперт советует не воспринимать подиумные коллекции как список обязательных покупок. Их главная задача — вдохновлять: «Важно выбрать из трендов то, что подходит именно вам: вашему характеру, образу жизни и тому впечатлению, которое вы хотите производить».

В верхней одежде актуальны как свободные, объемные силуэты, так и более приталенные модели. По мнению Анны, особенно выигрышно смотрятся вещи, которые подчеркивают фигуру, но не сковывают движения. Например, длинное пальто с поясом, мягким воротником и выразительной линией плеч.

Пальто с выразительными плечами выглядит эффектно Источник: Мария Романова / Городские медиа

Среди деталей, на которые стоит обратить внимание, — крупные воротники, заметные пуговицы, пояса, аккуратные карманы и меховая отделка. Пушистые элементы добавляют образу мягкости и женственности, но важно, чтобы они гармонировали с остальной одеждой.

Какую верхнюю одежду выбрать

Для жителей холодных регионов дизайнер советует присмотреться к утепленным моделям длиной до колена и ниже. Короткие куртки тоже могут быть в гардеробе, если хочется добавить образу динамики. Но их всё же лучше оставить для более теплой погоды или носить тем, кто живет в городах с мягкой зимой.

Короткий пуховик подойдет для более мягкой погоды Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Для теплых дней можно выбрать пальто из шерсти. Но Анна отмечает, что при покупке такой верхней одежды нужно обращать внимание не только на внешний вид, но и на состав ткани, подкладку, утеплитель и длину.

«Я советую иметь теплую практичную верхнюю одежду для морозных дней и более элегантное пальто — для мягкой погоды. А дальше добавить то, что делает образ вашим: цвет, пояс, шарф, обувь или красивую фактуру. Женственность не требует жертвовать комфортом».

Пальто из шерсти можно надеть, когда позволяет погода Источник: Мария Романова / Городские медиа

Какие цвета в моде этой зимой

Помимо привычных черного, серого и бежевого цветов, Анна советует присмотреться и к более свежим оттенкам — сливовому, винному, темно-зеленому, шоколадному, благородному красному и даже к оттенкам ржавчины.

«Особенно красиво смотрятся спокойные сочетания близких оттенков — например, сливового и серо-бежевого, шоколадного и молочного, темно-зеленого и карамельного».

Эти цвета могут освежить гардероб Источник: Мария Романова / Городские медиа

По словам эксперта, такие оттенки сами по себе выглядят выразительно и не требуют сложных сочетаний. Чтобы найти свой цвет, нужно смотреть, как он сочетается с вашей внешностью и насколько вам в нем комфортно.

Зимний гардероб для сильных морозов

Обновить привычный зимний гардероб помогут аксессуары. Например, большой мягкий шарф или палантин из шерсти и кашемира может стать главным акцентом даже в сочетании с самым простым пальто.

Палантин выглядит стильно Источник: Мария Романова / Городские медиа

Для сильных морозов Анна рекомендует выбирать шапки, капоры и снуды, которые защищают от холода и ветра. Присмотреться можно и к ушанкам. А к теплому пальто идеально подойдут длинные кожаные перчатки.

Универсальный вариант обуви — сапоги до колена. Их можно носить с чем угодно: юбками, платьями и брюками. Актуальны и жокейские модели — более мягкие силуэты и варианты с аккуратными пряжками. Частью зимнего гардероба могут стать и ботфорты: они хорошо смотрятся с платьями и юбками.

Главное — выбрать удобный вариант Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Не стоит слепо гнаться за трендами

Не всё из прошлых сезонов выходит из моды. Многослойность, объемные шарфы и интересные фактуры не теряют актуальности. Именно поэтому Анна советует не избавляться от одежды лишь потому, что она перестала мелькать в модных подборках. Гораздо важнее оценить, хорошо ли вещь сидит, подходит ли лично вам и как сочетается с остальным гардеробом.

И главный совет дизайнера: не следовать моде вслепую. Эксперт рекомендует прислушиваться к профессиональным стилистам, развивать вкус и насмотренность — и при этом доверять своему сердцу.

«Вещь должна подходить не только по цвету и фасону, но и по ощущению: когда вы надеваете ее, вы должны узнавать в зеркале себя».