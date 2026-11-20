Источник: Городские медиа / NGS42.RU

Улыбчивый 22-летний Глеб Фатеев с ясными голубыми глазами родился с ДЦП. Мальчику пришлось перенести не одну операцию, чтобы встать на ноги в шесть лет и пойти в обычную школу, а до этого папа носил ребенка на руках.

С детства малыш понимал: он отличается от других. В начальной школе с ним мало кто общался из ровесников, из-за чего в глубине души у Глеба появилось стеснение своей болезни. Долгими усилиями над собой молодой человек начал снимать видеоролики о жизни и выкладывать в интернет. Поначалу, конечно, аудитории было немного.

Упорный ежедневный труд дал свои плоды. Постепенно число подписчиков росло. Сейчас, спустя год, в соцсетях за парнем следит почти 40 000 человек, среди которых есть те, кто покупает его авторскую одежду, жертвует деньги, предлагает помощь и просто общается.