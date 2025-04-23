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Происшествия Спецоперация на Украине Власти подвели итоги вторжения ВСУ в Курскую область. Цифры погибших

Власти подвели итоги вторжения ВСУ в Курскую область. Цифры погибших

Потерпевшими по уголовным делам признаны почти 50 тысяч человек

2 147
19 комментариев
Бастрыкин во время совещания в Курске | Источник: СК РФБастрыкин во время совещания в Курске | Источник: СК РФ

Бастрыкин во время совещания в Курске

Источник:

СК РФ

Следственный комитет подвел итоги вторжения ВСУ в Курскую область. Информацию доложили главе СК Александру Бастрыкину, когда он приехал в Курск на оперативное совещание. Собрали главные цифры и данные.

Следователи установили гибель 191 мирного жителя области. 372 человека были ранены, среди них 17 детей. В регионе уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, детсады и автомобили.

По уже возбужденным уголовным делам признаны потерпевшими более 49 тысяч человек. Следователи допрашивают их, проводят экспертизы, фиксируют показания очевидцев.

«Устанавливается ущерб, причиненный действиями ВСУ объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. В настоящее время с участием специалистов осмотрены сотни объектов на территории 15 населенных пунктов Курской области», — рассказали следователи.

Кадр с совещания | Источник: СК РФКадр с совещания | Источник: СК РФ

Кадр с совещания

Источник:

СК РФ

В отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел. 41 из них уже рассмотрел суд. Виновным назначены наказания на срок от 14 лет и до пожизненного.

Отдельное уголовное дело открыто по статье о наемничестве. Среди обвиняемых — граждане Парагвая, подданная Дании, люди из Бразилии, Мальты, Перу, Колумбии и других стран. Их обвиняют в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, а также в преступлениях, «направленных на дестабилизацию органов власти и устрашение населения».

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Курск Курская область Бастрыкин СК ВСУ
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Комментарии
19
Гость
24 апреля, 09:14
комментировать данную тему нельзя - сплошная дискредитация власти получается
Гость
24 апреля, 08:56
Вся территория Курской области будет зачищена в ближайшее время, заявил Шойгу в интервью ТАСС. Троллить он умеет, однако. Жалко его, все замы его оказались воры , работал среди воров, один честный оказался
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