Власти подвели итоги вторжения ВСУ в Курскую область. Цифры погибших

Бастрыкин во время совещания в Курске Источник: СК РФ











Следственный комитет подвел итоги вторжения ВСУ в Курскую область. Информацию доложили главе СК Александру Бастрыкину, когда он приехал в Курск на оперативное совещание. Собрали главные цифры и данные.

Следователи установили гибель 191 мирного жителя области. 372 человека были ранены, среди них 17 детей. В регионе уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, детсады и автомобили.

По уже возбужденным уголовным делам признаны потерпевшими более 49 тысяч человек. Следователи допрашивают их, проводят экспертизы, фиксируют показания очевидцев.

«Устанавливается ущерб, причиненный действиями ВСУ объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. В настоящее время с участием специалистов осмотрены сотни объектов на территории 15 населенных пунктов Курской области», — рассказали следователи.

Кадр с совещания Источник: СК РФ











В отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел. 41 из них уже рассмотрел суд. Виновным назначены наказания на срок от 14 лет и до пожизненного.