В Таиланде женщина родила на автостоянке и ушла веселиться, бросив ребенка умирать: новости 22 апреля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 апреля.
Сбой в работе Telegram и WhatsApp
В ночь с 21 на 22 апреля Роскомнадзор зафиксировал проблемы в работе иностранных мессенджеров. Однако сейчас всё функционирует в штатном режиме.
По данным Роскомнадзора, сбои в работе мессенджеров наблюдались с 23:00 21.04 по 04:00 22.04. Проблемы в работе Telegram заметили и пользователи. Наибольшее количество жалоб было зафиксировано в 23:45 по московскому времени — более 2100.
Эти данные были получены с ресурса для отслеживания сбоев Downdetector. Также поступали сообщения о проблемах с WhatsApp.
Нейросеть спасла жизнь девушке
Тринити Пейдж Дэвенпорт решила воспользоваться ChatGPT, чтобы получить предсказание о своей личной жизни. Однако услышанное заставило девушку в панике обратиться в больницу.
После того как Тринити отправила фотографию своей руки через чат-бот, она получила тревожное сообщение о своем здоровье. Искусственный интеллект обратил внимание девушки на родинку под ее указательным пальцем, которая могла быть признаком редкой и опасной формы рака кожи — акральной лентигинозной меланомы.
«Прежде чем мы перейдем к чтению по ладони, я настоятельно рекомендую вам проверить родинку на ладони у дерматолога», — ответил девушке ИИ.
Сейчас Тринити проходит обследование и не перестает благодарить искусственный интеллект за то, что он спас ей жизнь, передает Mirror.
Умер Зураб Церетели
Зураб Церетели, выдающийся скульптор, художник и президент Российской академии художеств, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили близкие мастера.
По информации помощника скульптора Сергея Шагулашвили, маэстро скончался около двух часов ночи, передает «Интерфакс».
По данным SHOT, причиной смерти стала остановка сердца. Родные художника отметили, что серьезных заболеваний у него не было, но были некоторые проблемы, характерные для его возраста, в том числе проблемы с сердцем. Накануне смерти мастер не жаловался на самочувствие.
ДТП в Тверской области
Сегодня на 194-м километре трассы М-11 произошла серьезная авария. Водитель грузовика Mercedes-Benz Actros, 41-летний мужчина, потерял управление, и у его автомобиля взорвалось колесо на ходу.
В результате столкновения с грузовиком SITRAK, который вез экскаватор, и легковым автомобилем OMODA, в котором находился 22-летний водитель, произошло возгорание. В ДТП пострадали оба транспортных средства. Водитель грузовика Mercedes-Benz Actros получил травмы.
По информации МЧС Тверской области, пожар на месте аварии был локализован в 10:45 и полностью ликвидирован в 11:40.
После ликвидации пожара на месте аварии проводится очистка дороги. По данным ГК «Автодор», в 12:43 на участке трассы М-11 было открыто движение по одной полосе, пишет «Фонтанка».
В АТОР заявили о закрытии нескольких пляжей в ОАЭ
В ОАЭ закрыли несколько пляжей из-за разлива нефтепродуктов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Теперь отели предоставляют туристам шаттлы, которые доставляют отдыхающих в разрешенные для купания места.
«Несколько пляжей на берегу Оманского залива в Объединенных Арабских Эмиратах (на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа) остаются закрытыми из-за разлива нефти. Накануне стало известно, что запреты на купание коснулись и пляжа Кальба в эмирате Шарджа», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.
В ассоциации отметили, что на пляж Кальба шаттлами доставляли российских туристов из прибрежных отелей, пострадавших от выбросов раньше. Туроператоры получают минимум жалоб и просьб о переселении от российских туристов.
Родила на автостоянке и оставила умирать
В Таиланде во время уличного фестиваля произошло шокирующее событие. 27-летняя женщина родила ребенка прямо на улице, а затем оставила его и продолжила веселиться.
Инцидент произошел в Бангкоке во время празднования Сонгкран. Женщина родила ребенка рядом с припаркованной машиной на стоянке. После этого она вернулась к веселью, как будто ничего не случилось.
Камеры видеонаблюдения запечатлели, как через некоторое время к месту происшествия подошла группа людей. Они обнаружили новорожденного в горшках среди растений. Младенец был жив, но, несмотря на все усилия врачей, скончался.
На допросе женщина отрицала, что является матерью ребенка. Но позже всё же призналась. Ее доставили в больницу, так как она потеряла много крови. При этом у 27-летней жительницы Бангкока уже есть двое детей от предыдущих браков, передает Daily Mail.