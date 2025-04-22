В Таиланде женщина родила на автостоянке и ушла веселиться, бросив ребенка умирать: новости 22 апреля

Младенец скончался, несмотря на усилия врачей Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 апреля.

Сбой в работе Telegram и WhatsApp

В ночь с 21 на 22 апреля Роскомнадзор зафиксировал проблемы в работе иностранных мессенджеров. Однако сейчас всё функционирует в штатном режиме.

По данным Роскомнадзора, сбои в работе мессенджеров наблюдались с 23:00 21.04 по 04:00 22.04. Проблемы в работе Telegram заметили и пользователи. Наибольшее количество жалоб было зафиксировано в 23:45 по московскому времени — более 2100.

Сбои в работе мессенджеров фиксировали ночью Источник: Downdetector.su











Эти данные были получены с ресурса для отслеживания сбоев Downdetector. Также поступали сообщения о проблемах с WhatsApp.

Источник: Downdetector.su











Нейросеть спасла жизнь девушке

Тринити Пейдж Дэвенпорт решила воспользоваться ChatGPT, чтобы получить предсказание о своей личной жизни. Однако услышанное заставило девушку в панике обратиться в больницу.

После того как Тринити отправила фотографию своей руки через чат-бот, она получила тревожное сообщение о своем здоровье. Искусственный интеллект обратил внимание девушки на родинку под ее указательным пальцем, которая могла быть признаком редкой и опасной формы рака кожи — акральной лентигинозной меланомы.

«Прежде чем мы перейдем к чтению по ладони, я настоятельно рекомендую вам проверить родинку на ладони у дерматолога», — ответил девушке ИИ.

Сейчас Тринити проходит обследование и не перестает благодарить искусственный интеллект за то, что он спас ей жизнь, передает Mirror.

Умер Зураб Церетели

Зураб Церетели, выдающийся скульптор, художник и президент Российской академии художеств, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили близкие мастера.

По информации помощника скульптора Сергея Шагулашвили, маэстро скончался около двух часов ночи, передает «Интерфакс».

Источник: Городские медиа

По данным SHOT, причиной смерти стала остановка сердца. Родные художника отметили, что серьезных заболеваний у него не было, но были некоторые проблемы, характерные для его возраста, в том числе проблемы с сердцем. Накануне смерти мастер не жаловался на самочувствие.

ДТП в Тверской области

Сегодня на 194-м километре трассы М-11 произошла серьезная авария. Водитель грузовика Mercedes-Benz Actros, 41-летний мужчина, потерял управление, и у его автомобиля взорвалось колесо на ходу.

Последствия аварии Источник: ГУ МЧС по Тверской области

В результате столкновения с грузовиком SITRAK, который вез экскаватор, и легковым автомобилем OMODA, в котором находился 22-летний водитель, произошло возгорание. В ДТП пострадали оба транспортных средства. Водитель грузовика Mercedes-Benz Actros получил травмы.

По информации МЧС Тверской области, пожар на месте аварии был локализован в 10:45 и полностью ликвидирован в 11:40.

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После ликвидации пожара на месте аварии проводится очистка дороги. По данным ГК «Автодор», в 12:43 на участке трассы М-11 было открыто движение по одной полосе, пишет «Фонтанка».

В АТОР заявили о закрытии нескольких пляжей в ОАЭ

В ОАЭ закрыли несколько пляжей из-за разлива нефтепродуктов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь отели предоставляют туристам шаттлы, которые доставляют отдыхающих в разрешенные для купания места.

«Несколько пляжей на берегу Оманского залива в Объединенных Арабских Эмиратах (на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа) остаются закрытыми из-за разлива нефти. Накануне стало известно, что запреты на купание коснулись и пляжа Кальба в эмирате Шарджа», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

В ассоциации отметили, что на пляж Кальба шаттлами доставляли российских туристов из прибрежных отелей, пострадавших от выбросов раньше. Туроператоры получают минимум жалоб и просьб о переселении от российских туристов.

Родила на автостоянке и оставила умирать

В Таиланде во время уличного фестиваля произошло шокирующее событие. 27-летняя женщина родила ребенка прямо на улице, а затем оставила его и продолжила веселиться.

Инцидент произошел в Бангкоке во время празднования Сонгкран. Женщина родила ребенка рядом с припаркованной машиной на стоянке. После этого она вернулась к веселью, как будто ничего не случилось.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как через некоторое время к месту происшествия подошла группа людей. Они обнаружили новорожденного в горшках среди растений. Младенец был жив, но, несмотря на все усилия врачей, скончался.