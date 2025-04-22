Взрывы во Владимирской области произошли в воинской части

Люди начали эвакуироваться из ближайших к взрыву поселков Источник: Двач / Telegram











Взрывы, напугавшие жителей Владимирской области, произошли на территории воинской части. Информацию об этом сообщили в Минобороны и рассказали, что там произошло.

«22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС», — передает МО РФ.

Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области. После этого жители увидели столпы дыма, поднимающиеся из района, где расположена воинская часть.

По информации Mash и SHOT, жителей нескольких поселков эвакуируют минимум на шести школьных автобусах недалеко от места взрыва. Людей временно разместят в двух школах в городе Киржаче. Очевидцы подтверждают информацию об эвакуации в соцсетях и делятся кадрами. Часть людей едут своим ходом.