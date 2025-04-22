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Происшествия Взрывы во Владимирской области произошли в воинской части

Взрывы во Владимирской области произошли в воинской части

Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ

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15 комментариев
Люди начали эвакуироваться из ближайших к взрыву поселков | Источник: Двач / TelegramЛюди начали эвакуироваться из ближайших к взрыву поселков | Источник: Двач / Telegram

Люди начали эвакуироваться из ближайших к взрыву поселков

Источник:

Двач / Telegram

Взрывы, напугавшие жителей Владимирской области, произошли на территории воинской части. Информацию об этом сообщили в Минобороны и рассказали, что там произошло.

«22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС», — передает МО РФ.

Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области. После этого жители увидели столпы дыма, поднимающиеся из района, где расположена воинская часть.

По информации Mash и SHOT, жителей нескольких поселков эвакуируют минимум на шести школьных автобусах недалеко от места взрыва. Людей временно разместят в двух школах в городе Киржаче. Очевидцы подтверждают информацию об эвакуации в соцсетях и делятся кадрами. Часть людей едут своим ходом.

МЧС объявило режим ЧС на этой территории. Предварительно, никто не пострадал. Министр обороны Андрей Белоусов уже создал комиссию, которая займется расследованием этого ЧП.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Взрыв Воинская часть Минобороны
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Комментарии
15
Гость
1 час
нескучная движуха!
Гость
1 час
Движуха по демилитаризации.....
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