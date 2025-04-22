Серия взрывов прогремела во Владимирской области, власти проводят эвакуацию жителей — кадры

На территории района объявили режим ЧС Источник: Baza / Telegram

Во Владимирской области из-за серии взрывов экстренные службы эвакуируют жителей поселков Барсово и Мирный, расположенных ближе остальных к месту взрыва на территории Киржачского района. МЧС объявило режим ЧС на территории района, в котором произошел взрыв.

«Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области. На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Момент взрыва Источник: Baza / Telegram

По информации Mash и SHOT, жителей нескольких поселков эвакуируют минимум на шести школьных автобусах недалеко от места взрыва. Людей временно разместят в двух школах в городе Киржаче. Очевидцы подтверждают информацию об эвакуации в соцсетях и делятся кадрами. Часть людей едут своим ходом.

Люди эвакуируются Источник: Baza / Telegram

Эвакуация может коснуться жителей поселков Дубков, Першино, СНТ «Звёздный», Храпков и Грибаново.

Информации о пострадавших или погибших пока нет. МЧС объявило режим ЧС. Жителей призывают воздержаться от поездок.

Обновлено в 18:20 (мск). Минобороны России пояснило, что взрывы прогремели в воинской части, расположенной в этом районе.