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Происшествия На 150 пляжах на побережье Черного моря не получится искупаться в этом году: где и почему

На 150 пляжах на побережье Черного моря не получится искупаться в этом году: где и почему

В Роспотребнадзоре ведут ежедневный мониторинг безопасности воды и песка

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2 комментария
Роспотребнадзор отобрал уже 22 тысячи проб и провел почти 62 тысячи исследований | Источник: Николай Хижняк / 93.RUРоспотребнадзор отобрал уже 22 тысячи проб и провел почти 62 тысячи исследований | Источник: Николай Хижняк / 93.RU

Роспотребнадзор отобрал уже 22 тысячи проб и провел почти 62 тысячи исследований

Источник:

Николай Хижняк / 93.RU

В Роспотребнадзоре признали, что 150 пляжей на побережье Черного моря не соответствует нормам для туристического отдыха в этом году. В ведомстве объяснили, почему пришлось сделать такой вывод.

«В образцах песка и морской воды в этих регионах продолжают выявляться значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам. В связи с этим в этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный мониторинг безопасности песка и морской воды на пляжах. Еще эксперты проверяют качество питьевой воды, а также воды из источников водоснабжения, атмосферного воздуха, рыбы и морепродуктов в Анапе и Темрюкского районе.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день отобрали уже 22 тысячи проб и провели почти 62 тысячи исследований.

Пляжи Анапы признали непригодными для купания после разлива нефтепродуктов в Черном море. Это произошло после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма в Керченском проливе.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
13 минут
Ничего страшного. Мариуполь,Бердянск...чистые новые пляжи.
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