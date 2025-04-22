На 150 пляжах на побережье Черного моря не получится искупаться в этом году: где и почему

Роспотребнадзор отобрал уже 22 тысячи проб и провел почти 62 тысячи исследований Источник: Николай Хижняк / 93.RU











В Роспотребнадзоре признали, что 150 пляжей на побережье Черного моря не соответствует нормам для туристического отдыха в этом году. В ведомстве объяснили, почему пришлось сделать такой вывод.

«В образцах песка и морской воды в этих регионах продолжают выявляться значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам. В связи с этим в этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный мониторинг безопасности песка и морской воды на пляжах. Еще эксперты проверяют качество питьевой воды, а также воды из источников водоснабжения, атмосферного воздуха, рыбы и морепродуктов в Анапе и Темрюкского районе.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день отобрали уже 22 тысячи проб и провели почти 62 тысячи исследований.