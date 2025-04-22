«Нас просто отрезали». Как живет кубанская станица после обрушения гидроузла, отвечающего за урожай 80% российского риса

Плотина выглядит так же, как и три года назад Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Плохо нам живется, — в один голос говорят три женщины, вышедшие на перекур из своих магазинов. — Вообще отвратительно. Нет транспорта. Некоторые люди без работы остались, в самой станице практически никакой работы. Нас просто отрезали и всё, как будто нас здесь нет.

Три года назад в Абинском районе Краснодарского края рухнул Федоровский гидроузел, который регулировал подачу воды на оросительные системы рисовых чеков Кубани. Помимо этого, по нему проходила дорога, которая связывала станичников с крупными городами края: Краснодаром, Славянском-на-Кубани и другими.

Наша коллега из 93.RU Валерия Дульская вместе с фотографом Дарьей Паращенко съездила в станицу Федоровскую, чтобы узнать, как сейчас там живут люди и как идет восстановление гидроузла.

Очень нужен мост

На узкой дороге, окруженной лесом и соснами, совсем нет людей. На берегу в ряд стоят огромные бетонные «ежи». Если подняться на горку, можно увидеть реку Кубань, технику и груду камней. С другой стороны территория огорожена забором, пройти туда нельзя. Охраны не видно — вместо нее мелкий пес, который отчаянно кидается и лает. Но брошенная в его сторону шишка быстро охлаждает пыл, и он, оскалившись, убегает.

Вдоль берега идут бетонные конструкции Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











От берега реки по узкой тропинке между деревьев мы выходим к серым панельным четырехэтажкам. Это хутор Екатериновский, который вплотную примыкает к станице Федоровской. Пожилая женщина под ярким солнцем высаживает цветы за домом.

— Дороги нет, нам-то, пенсионерам, рыбалка нужна, да и всё. А молодежи-то в Краснодар ездить надо, очень нужен мост, очень нужен. Начали строить, одни говорят, что не будет проезжей части, другие — что только для легковых, — говорит женщина, прищурившись и закрываясь рукой от солнца.

Зеленые улочки хутора Екатериновского Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Любовь Сергеевна рассказала, что активные работы по восстановлению начались только осенью 2024 года. Молодежь очень ждет мост, чтобы ездить на работу, а пенсионеры — на кладбище и в больницу. Первое находится на другом берегу реки, а больница — в Краснодаре. Женщина подсказала нам, как пройти к берегу, где местные уже организовали переправу на лодках. Но стоит это 150 рублей в одну сторону — не все станичники могут себе позволить часто ездить.

— Как вы думаете, как живется, если дороги нет? Я лично с той стороны на лодке каждый день туда-сюда. Я там живу. И много таких людей. 150 рублей лодка, то есть 300 рублей в день. А сначала было 200 вообще. Кто в Краснодар ездит на работу, машину на той стороне оставляют, на лодке сюда, — грустно говорит продавец в хуторском ларьке. Рядом с четырехэтажками нет других магазинов, это его единственный «хлеб», поэтому приходится ежедневно отдавать по 300 рублей за дорогу.

По этой тропинке можно пройти к хутору Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Пошла трещина

Федоровский гидроузел начал работать в 1967 году, его основной задачей было регулирование уровня воды для оросительных систем Абинского, Калининского, Красноармейского и Крымского районов. Гидроузел — это комплекс гидротехнических сооружений, в его состав могут входить дамба, колодец, шлюз, гидроотвал, защитные сооружения, пирсы, молы, волноломы, водяные мельницы и другие. Сооружение в станице Федоровской поддерживало водный режим на 130 тысячах гектаров сельхозугодий. Особенно важным оно было для рисоводов, которые на Кубани выращивают до 80% российского риса. Гидроузел даже символически изображен на флаге Федоровского сельского поселения.

Разрушенная часть плотины вблизи Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Пройдя по тропинке вдоль гаражей по совету Любови Сергеевны, мы оказываемся на многолюдном берегу реки. С одной стороны сидят рыбаки, с другой — молодежь на скутерах собирается на шашлыки. Среди бела дня в понедельник ребята уже подвыпившие и веселые.

— А что нам, у нас есть вариант другой? — говорит один из парней. Он объясняет, что на лодке нас прокатит Серега, которого надо немного подождать.

Рыбаки на берегу реки в станице Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Местные предприимчиво сразу после обрушения организовали бизнес, переправляя станичников через реку. Для этого из хутора нужно спуститься к берегу, там на деревьях висят номера телефонов. Постоянного дежурства на месте нет, если хотите переплыть Кубань — нужно звонить по одному из телефонов.

Через пару минут на берег на мотоцикле приезжает Сергей. Скромный и серьезный мужчина лет 35 в спортивном костюме. Он быстрыми движениями протирает сиденья в своей лодке и протягивает руку, чтобы помочь залезть внутрь. Следом ловко запрыгивает Сергей, лодка покачивается, а еще через несколько секунд начинает гудеть мотор и мы плывем к разрушенному гидроузлу.

— Нас отсюда не прогонят? — уточняю я, перекрикивая мотор.

— А кто нас отсюда погонит, — смеется Сергей, — я сюда постоянно плаваю, что они мне сделают? Смотрите, — он показывает на разрушенное сооружение, — мост не восстановят, здесь будут только шлюзы, прилив воды туда будет для риса, и всё. Дороги не будет. А как разрушился? Да его подмыло, не следили просто. Пошла трещина, они начали заливать сверху бетон на сваи, вон, видите бетон свежий? Силы не хватило, он рухнул.

Подойдя на лодке ближе, мы видим покосившуюся часть моста с административным зданием. За три года конструкция так и осталась стоять на своем месте. По словам Сергея, ее почти невозможно убрать, потому что часть находится в воде, а часть — на берегу. Техника туда подъехать не может.

— Вообще говорят, что всё засыпят и будет здесь зеленая зона, по проекту. Там невозможно сделать заново, чтобы сделать, надо остановить Кубань. Вообще, самая первая плотина выходила отсюда, старая. А чтобы залить фундамент, там большое течение. Здесь они оставят такой проулок, и всё, — добавляет мужчина.

Лодки, на которых местные переплывают на другой берег Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Обошлось без жертв

22 апреля 2022 года на Федоровском гидроузле произошла авария, приведшая к практически полному его разрушению. Это случилось во время реконструкции сооружения, начатой осенью 2021 года. При работах обрушились несущие конструкции: рухнули три новых и один старый пролет, а плотина была разрушена более чем на 90%. Ту реконструкцию проводило ООО «Инженерные технологические системы» по госконтракту с ФГБУ «Управление „Кубаньмелиоводхоз“», подведомственным Минсельхозу РФ. Работы планировалось завершить к 30 декабря 2022 года, но авария сорвала эти планы. На момент ЧП на объекте уже было освоено около 287 миллионов рублей из выделенных 430 миллионов.

Причиной обрушения, согласно расследованию прокуратуры, стало превышение должностных полномочий первым заместителем руководителя «Кубаньмелиоводхоза». Зная об аварийном состоянии гидроузла, он 21 апреля 2022 года распорядился повысить уровень воды выше плотины для подачи в оросительные системы, что и привело к разрушению конструкции на следующий день. Обошлось без жертв, но авария серьезно повлияла на сельское хозяйство.

Элементы разрушенного гидроузла Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Вскоре после аварии началось строительство временной дамбы, чтобы минимизировать потери урожая. К 10 мая 2022 года дамбу возвели, но 13 мая ее размыло, и восстановить сооружение удалось только к 21 июня. Эти меры позволили частично обеспечить подачу воды для рисовых полей, но временное решение не могло заменить полноценный гидроузел. Новый гидроузел сделают на противоположном берегу реки, именно поэтому дорогу для местных жителей не восстановят.

Посмотрев на разрушенный гидроузел, мы отправились к месту, где сейчас идут активные работы. Сергей подплывает к песчаному берегу и помогает нам сойти с лодки, а затем проводит на горку, откуда открывается вид на будущее сооружение.

— Вот тут будет плотина, котлован под нее делают, чтобы залить бетон туда. Потом разроют и соединятся с Кубанью. Денег на мост не выделяют, — с досадой объясняет Сергей.

По словам местных, активные работы начались осенью 2024-го Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Что будет с рисом?

После аварии было принято решение о полной реконструкции Федоровского гидроузла. В 2023 году ФГБУ «Управление „Кубаньмелиоводхоз“» сообщило, что новый гидроузел планируется построить к 2027 году, хотя ранее назывались сроки до конца 2025 года. Проект оценивается в 7,35 миллиарда рублей, финансирование идет из федерального бюджета.

Проектно-изыскательные работы начались в 2022 году, подрядчиком стало АО «Институт Гидропроект». К концу 2023 года планировалось завершить проектно-сметную документацию и пройти экспертизу. Новый гидроузел будет построен на месте старого русла реки Кубани, рядом с разрушенной дамбой, которую планируется засыпать.

Здесь будет новый гидроузел Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Кроме того, власти региона всё же рассматривают возможность строительства отдельного автомобильного моста в районе гидроузла, чтобы улучшить транспортную доступность между Абинским и Красноармейским районами. По состоянию на апрель 2025 года конкретных данных об этих работах нет.

Председатель Совета Ассоциации «Национальный рисовый союз» Игорь Лобач рассказал 93.RU, что сейчас ситуация после аварии на Федоровском гидроузле достаточно стабильная. Рисоводы вышли по посевным площадям на уровень 2021 года, как до обрушения. Если, например, в 2018 году сеяли 117 тысяч гектаров, в 2021-м — 118 тысяч гектаров, то в прошлом году уже сеяли 117,8 тысячи гектаров. В этом году плановые тоже 117, может, 119 тысяч гектаров, всё зависит от наполняемости Краснодарского водохранилища.

— После аварии в 2022 году посевная площадь была 92 тысячи гектаров, валовый сбор тогда составил 582,6 тысячи тонн. Это самый критичный год, уровень 2007 года. Потом, в 2023-м, уже собрали 689 тысяч тонн, в 2024-м — почти 800 тысяч тонн риса. По большому счету, вышли на средний многолетний уровень объемов производства, — объяснил Игорь Лобач.

Раньше по плотине ездили машины Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











По его словам, выйти на этот уровень удалось благодаря трем причинам. Первая — в 2022 году, перед самым посевом, за 10 дней перекрыли по новой Кубань и сделали временную плотину. Она работала не очень хорошо, потому что специалисты еще сами не умели работать с такой плотиной. Это привело к снижению посевных площадей.

Однако уже в 2023 году плотину несколько перестроили, укрепили, научились на ней работать путем расширения или сужения прорана и научились поддерживать уровень воды. Это позволило увеличить посевные площади.

Кроме того, рисоводы начали более тесно сотрудничать с «Росводресурсами», научились перекладывать часть функций по регулированию воды в реке Кубани в нижнем течении за счет створок Краснодарского водохранилища. Там более сложный механизм и нельзя так быстро маневрировать, но запросы производителей риса более детально стали учитываться руководством Краснодарского водохранилища и Кубанского бассейнового управления.

Временная дамба Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В-третьих, со стороны рисового союза научились при таких тяжелых водных условиях правильно регулировать воду. Сначала ее подают, например, три дня в Славянский район, потом три дня в Красноармейский район. Это позволило в условиях меньшего количества потребляемой воды сохранить уровень воды в чеках.

— Поэтому эти три фактора как раз и повлияли на то, что мы даже в таких неблагоприятных водных условиях научились работать, и при этом урожайность начинает подрастать, и объемы валовых сборов тоже начали расти. И это позволяет нам уже в этом году говорить о том, что мы можем начать восстанавливать свои позиции при поставках риса на экспорт. Мы сейчас ведем разговор с Минсельхозом о том, что в этом году можно будет пересмотреть постановление правительства, скорректировать и установить какой-то фиксированный код на реализацию риса и крупы на экспорт, — добавил Лобач.

В этом году в планах засеять 117 тысяч гектаров, так же как и в прошлом году. Эти работы начнутся примерно с 20 апреля, а закончатся 10–15 мая. Чем быстрее сеять рис, тем больше экономия воды. Урожай начнут собирать в августе, всё зависит от погоды.

По словам председателя Совета Ассоциации «Национальный рисовый союз», если сохранять посевные площади в пределах 130–135 тысяч гектаров, то на Кубани будет производиться около 83% всего риса в России. Сейчас же этот уровень находится в пределах 65–68%.

Работы на другом берегу Кубани Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











И если ситуацию с рисом удалось стабилизировать, то вот местные жители по-прежнему отрезаны от работы, больниц и другой инфраструктуры. И когда это изменится — никто не знает. Власти даже не организовали переправу по доступным ценам, а нынешнюю немногие могут себе позволить.

— Мы уже привыкли. Через Адыгею ездим в Краснодар, — описал жизнь в Федоровской мужчина средних лет, который ехал из магазина на велосипеде. — А переправы нет. Или вы про какую? Ту, за 200 рублей? Ну, сами катайтесь дальше, для нас это дорого, не пользуется популярностью. Вся станица на работу ездит в Краснодар, Славянск по трассе.

В станице много магазинов, в основном все работают в торговле Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Федоровская — очень зеленая и уютная станица Источник: Дарья Паращенко / 93.RU









