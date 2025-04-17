15-летнюю отличницу, убившую своего отца, отдали под присмотр родственников — новые детали трагедии

Трагедия в Москве, случившаяся утром 15 апреля, потрясла всю страну — 15-летняя отличница, пытаясь защитить сестру, убила родного отца. Пока следователи расследуют уголовное дело и пытаются выяснить причины случившегося, девочку отправили под присмотр родственников.
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Девочка вместе со своей старшей сестрой утверждают, что отец регулярно избивал их: в роковой день конфликт разгорелся из-за того, что он хотел оформить кредит на старшую дочь.
Наши коллеги из MSK1.RU побывали на месте убийства и пообщались с соседями. Некоторые из них признались, что слышали крики, доносящиеся из квартиры. Другие же говорят, что было тихо, и о произошедшем они узнали только после визита полицейских.
Позже стало известно, что с убитым регулярно судились микрофинансовые организации: он часто брал кредиты и не платил по долгам. В 2012 году мужчина был судим за распространение и хранение наркотиков в особо крупном размере, а также за насилие в отношении представителей власти.