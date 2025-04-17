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Происшествия 15-летнюю отличницу, убившую своего отца, отдали под присмотр родственников — новые детали трагедии

15-летнюю отличницу, убившую своего отца, отдали под присмотр родственников — новые детали трагедии

Девочка ударила отца ножом, потому что хотела защитить старшую сестру-студентку медколледжа

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1 комментарий

Что известно об убийстве школьницей отца-тирана

Источник:

Городские медиа

Трагедия в Москве, случившаяся утром 15 апреля, потрясла всю страну — 15-летняя отличница, пытаясь защитить сестру, убила родного отца. Пока следователи расследуют уголовное дело и пытаются выяснить причины случившегося, девочку отправили под присмотр родственников.

Подробности смотрите в видео чуть выше.

Девочка вместе со своей старшей сестрой утверждают, что отец регулярно избивал их: в роковой день конфликт разгорелся из-за того, что он хотел оформить кредит на старшую дочь.

Наши коллеги из MSK1.RU побывали на месте убийства и пообщались с соседями. Некоторые из них признались, что слышали крики, доносящиеся из квартиры. Другие же говорят, что было тихо, и о произошедшем они узнали только после визита полицейских.

Позже стало известно, что с убитым регулярно судились микрофинансовые организации: он часто брал кредиты и не платил по долгам. В 2012 году мужчина был судим за распространение и хранение наркотиков в особо крупном размере, а также за насилие в отношении представителей власти.

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Татьяна ЗудаковаТатьяна Зудакова
Татьяна Зудакова
корреспондент-стажер
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Потреблял и продавал наркоту но об этом в СМИ молчок Наркота повсюду безнаказанно травят народ , как думаете полицаи и власти об этом нэ знают? кто продают и где производят?
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