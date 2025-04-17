15-летнюю отличницу, убившую своего отца, отдали под присмотр родственников — новые детали трагедии

Что известно об убийстве школьницей отца-тирана Источник: Городские медиа

Трагедия в Москве, случившаяся утром 15 апреля, потрясла всю страну — 15-летняя отличница, пытаясь защитить сестру, убила родного отца. Пока следователи расследуют уголовное дело и пытаются выяснить причины случившегося, девочку отправили под присмотр родственников.

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Девочка вместе со своей старшей сестрой утверждают, что отец регулярно избивал их: в роковой день конфликт разгорелся из-за того, что он хотел оформить кредит на старшую дочь.

Наши коллеги из MSK1.RU побывали на месте убийства и пообщались с соседями. Некоторые из них признались, что слышали крики, доносящиеся из квартиры. Другие же говорят, что было тихо, и о произошедшем они узнали только после визита полицейских.