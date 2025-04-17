«Открыл газ и сидел в квартире»: в Ярославле из-за ЧП эвакуировали жилую многоэтажку. Видео

Что случилось на Ленинградском проспекте в Ярославле Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Поздним вечером 16 апреля в одном из дворов в Дзержинском районе Ярославля было шумно. Жители рассказали, что из девятиэтажки на Ленинградском проспекте, 66 корпус 3 эвакуировали людей.

«По словам свидетелей, один из жильцов открыл газ и сидел в квартире», — говорится в посте Телеграм-канала «Жесть Ярославль».

На место съехались спецслужбы Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Людей вывели во двор Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Во двор многоэтажки съехались сотрудники полиции, медики, газовая служба, сотрудники МЧС. В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что один из жильцов — 25-летний парень, выпил и устроил переполох. Он повредил газовый шланг в квартире.

«По имеющимся данным мужчина, находясь в одной из квартир в состоянии опьянения, повредил шланг от газовой плиты. Гражданин был задержан и передан бригаде специализированной медицинской помощи», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Парня передали медикам Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram