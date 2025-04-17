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Происшествия «Открыл газ и сидел в квартире»: в Ярославле из-за ЧП эвакуировали жилую многоэтажку. Видео

«Открыл газ и сидел в квартире»: в Ярославле из-за ЧП эвакуировали жилую многоэтажку. Видео

В полиции рассказали, что там произошло на самом деле

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11 комментариев
Что случилось на Ленинградском проспекте в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЧто случилось на Ленинградском проспекте в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Что случилось на Ленинградском проспекте в Ярославле

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Поздним вечером 16 апреля в одном из дворов в Дзержинском районе Ярославля было шумно. Жители рассказали, что из девятиэтажки на Ленинградском проспекте, 66 корпус 3 эвакуировали людей.

«По словам свидетелей, один из жильцов открыл газ и сидел в квартире», — говорится в посте Телеграм-канала «Жесть Ярославль».

На место съехались спецслужбы

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Людей вывели во двор | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЛюдей вывели во двор | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Людей вывели во двор

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Во двор многоэтажки съехались сотрудники полиции, медики, газовая служба, сотрудники МЧС. В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что один из жильцов — 25-летний парень, выпил и устроил переполох. Он повредил газовый шланг в квартире.

«По имеющимся данным мужчина, находясь в одной из квартир в состоянии опьянения, повредил шланг от газовой плиты. Гражданин был задержан и передан бригаде специализированной медицинской помощи», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Парня передали медикам | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramПарня передали медикам | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Парня передали медикам

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Также в полиции уточнили, что во время эвакуации из здания вывели 81 жителя.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Спецслужбы Газ в квартире МЧС Полиция
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Комментарии
11
Инженер1
6 часов
Прикольный этот 66 дом! То алкач из Сайги палит со второго этажа, то шланги перегрызают.
Гость
9 часов
Дорогая редакция,а почему вы не пишите,в состоянии КАКОГО опьянения находился этот потенциальный убийца? Наркотики опять ? Вам запретила власть озвучивать темы с наркотой?
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