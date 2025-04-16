«Какой-то жуткий переполох»: пациенты рассказали о происшествии в госпитале Ярославля. Что случилось

Что случилось в госпитале ветеранов войн в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Жители Ярославля сообщили о происшествии в областном клиническом госпитале ветеранов войн на Угличской улице, 40. В ночь на 16 апреля пациенты проснулись от шума. Они рассказали, что его причиной стал странный мужчина.

Поначалу люди подумали, что он тайком проник в здание.

«У меня тёща лежит в госпитале ветеранов. И сегодня ночью там был какой-то жуткий переполох. Якобы туда проник какой-то беглец-убийца жены под видом посетителя. Я уж не знаю, откуда он сбежал, и всю ночь шарился по вещам больным. В итоге, поймали, — рассказал читатель 76.RU.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области порталу 76.RU уточнили: посторонних в госпитале на самом деле не было. Беспорядки наводил один из пациентов. Его удалось успокоить.