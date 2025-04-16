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Происшествия «Какой-то жуткий переполох»: пациенты рассказали о происшествии в госпитале Ярославля. Что случилось

«Какой-то жуткий переполох»: пациенты рассказали о происшествии в госпитале Ярославля. Что случилось

В Минздраве озвучили детали инцидента

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16 комментариев
Что случилось в госпитале ветеранов войн в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧто случилось в госпитале ветеранов войн в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Что случилось в госпитале ветеранов войн в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Ярославля сообщили о происшествии в областном клиническом госпитале ветеранов войн на Угличской улице, 40. В ночь на 16 апреля пациенты проснулись от шума. Они рассказали, что его причиной стал странный мужчина.

Поначалу люди подумали, что он тайком проник в здание.

«У меня тёща лежит в госпитале ветеранов. И сегодня ночью там был какой-то жуткий переполох. Якобы туда проник какой-то беглец-убийца жены под видом посетителя. Я уж не знаю, откуда он сбежал, и всю ночь шарился по вещам больным. В итоге, поймали, — рассказал читатель 76.RU.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области порталу 76.RU уточнили: посторонних в госпитале на самом деле не было. Беспорядки наводил один из пациентов. Его удалось успокоить.

Ранее мы рассказывали, что власти в Ярославле отказались от строительства модульной поликлиники на Большой Октябрьской улице. Земельный участок не подошел для размещения объекта.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Больница Госпиталь Пациент Минздрав
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Комментарии
16
282931387
16 апреля, 16:27
«Удалось успокоить»?
Гость
16 апреля, 14:33
И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам!
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