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Происшествия «Мы ничего не нарушали»: россиян освободили из тюрем Туниса — детали задержания

«Мы ничего не нарушали»: россиян освободили из тюрем Туниса — детали задержания

Один из задержанных вернулся в Москву и рассказал, что туристам пришлось пережить

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4 комментария
Россиян в Тунисе арестовали за картонку на окне | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUРоссиян в Тунисе арестовали за картонку на окне | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россиян в Тунисе арестовали за картонку на окне

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Группу из 11 россиян без причины держали в тюрьмах Туниса. Туристам приходилось спать на холодном полу без одеял, также они не имели доступа к горячей воде. Спустя продолжительное время россиян наконец освободили и назвали причину задержания. Подробности рассказал освобожденный турист.

«Мы ничего не нарушали, никаких законов… и потом уже нам сказали, в чем наше нарушение: у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — рассказал РИА Новости россиянин.

По его словам, кто-то из местных жителей увидел картонную заслонку на окне гостиничного номера и посчитал это очень опасным. После очевидец обратился в полицию и рассказал о потенциальной угрозе.

Российских туристов задержали в Тунисе в ноябре 2024 года. Тогда группа россиян отправилась в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Город привлекает людей своими историческими достопримечательностями, связанными с римским периодом. Среди них — амфитеатры и древние храмы. Однако этот регион также известен тем, что здесь часто проводят антитеррористические операции. После той экскурсии россияне перестали выходить на связь с близкими, а они забили тревогу.

В конце января 2025 года российское посольство сообщило, что граждане находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны: трое — в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, а одну россиянку поместили в женскую тюрьму Манубы. Тогда сотрудники дипмиссии посетили задержанных.

«Морнагия» — это учреждение не раз упоминалось в докладах международных правозащитных организаций из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными.

Группе туристов продолжительное время не предъявляли никаких обвинений, а версии задержания были лишь догадками. Близкие россиян даже обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре 2024 года на платформе Change.org создали петицию с этой просьбой. В январе 2025 года невеста одного из задержанных туристов обратилась к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

Власти Туниса долгое время не реагировали на эти обращения. Известно, что интересы нескольких задержанных представлял адвокат Олфа Хаджри. Юрист отмечал, что проблема заключалась в переводе. Это осложняло процесс расследования.

В стране всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не занимался этим делом. Из-за этого россияне оказались в юридической ловушке и фактически были лишены возможности отстаивать и защищать свои права, так как следственные органы требуют составлять официальные обращения и документы лишь на французском и арабском языках.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
4
Гость
14 часов
состояли в военизированной секте были на особом задании но не срослось
Гость
14 часов
Дома надо отдыхать. Помню брали палатку, гитару, резиновые сапоги и канистру спирта. Треккинг, серфинг, рафтинг, экстремальная рыбалка - это все мы придумали.
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