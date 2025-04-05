В Красноярске бушует ветер: разрушения, отключения электричества и растущая угроза лесных пожаров — кадры

В Красноярске мощные порывы ветра. Спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий еще 4 апреля, однако усиление ожидалось лишь во второй половине 5 апреля. Ураган срывает с крыш кровлю, во многих районах нет света. Растет угроза лесных пожаров, а огонь уже перекинулся на жилые дома.

На Львовской улице рухнула крыша Источник: читатель NGS24.RU











Очевидцы сообщают о первых последствиях. По информации жителей города, на ул. Северо-Енисейской рухнула часть крыши, под завалом оказалась машина.

Авария на Львовской Источник: читатель NGS24.RU

В районе Свободный, расположенном между Сибирским Федеральным Университетом и ГорДК, а также на нескольких улицах Северного из-за обрыва сетей перестали работать светофоры. В районе Калинина полыхает трава. Из-за сильного ветра гора выгорела за считаные минуты от Камской до Тубдиспансера.

Пал травы Источник: читатель NGS24.RU

Ветер Источник: читатель NGS24.RU

С домов рвет крыши, а с окон вырывает москитные сетки. Кроме того, сорвавшаяся с дома кровля на Северо-Енисейской завалила машины. При ее обрушении также пострадал мужчина. Кадры с моментом, когда крыша рухнула вниз, публикует «ЧП-Красноярск».

Мужчина оказался под завалами Источник: МВД24 / Telegram











«Пострадавший жив, спасатели вытащили его и передали медикам, те доставили его в БСМП», — сообщили в городской полиции.