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Происшествия В Красноярске бушует ветер: разрушения, отключения электричества и растущая угроза лесных пожаров — кадры

В Красноярске бушует ветер: разрушения, отключения электричества и растущая угроза лесных пожаров — кадры

Есть пострадавшие

614
4 комментария

В Красноярске мощные порывы ветра. Спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий еще 4 апреля, однако усиление ожидалось лишь во второй половине 5 апреля. Ураган срывает с крыш кровлю, во многих районах нет света. Растет угроза лесных пожаров, а огонь уже перекинулся на жилые дома.

На Львовской улице рухнула крыша | Источник: читатель NGS24.RUНа Львовской улице рухнула крыша | Источник: читатель NGS24.RU

На Львовской улице рухнула крыша

Источник:

читатель NGS24.RU

Очевидцы сообщают о первых последствиях. По информации жителей города, на ул. Северо-Енисейской рухнула часть крыши, под завалом оказалась машина.

Авария на Львовской

Источник:

читатель NGS24.RU

В районе Свободный, расположенном между Сибирским Федеральным Университетом и ГорДК, а также на нескольких улицах Северного из-за обрыва сетей перестали работать светофоры. В районе Калинина полыхает трава. Из-за сильного ветра гора выгорела за считаные минуты от Камской до Тубдиспансера.

Пал травы

Источник:

читатель NGS24.RU

Ветер

Источник:

читатель NGS24.RU

С домов рвет крыши, а с окон вырывает москитные сетки. Кроме того, сорвавшаяся с дома кровля на Северо-Енисейской завалила машины. При ее обрушении также пострадал мужчина. Кадры с моментом, когда крыша рухнула вниз, публикует «ЧП-Красноярск».

Мужчина оказался под завалами | Источник: МВД24 / TelegramМужчина оказался под завалами | Источник: МВД24 / Telegram

Мужчина оказался под завалами

Источник:

МВД24 / Telegram

«Пострадавший жив, спасатели вытащили его и передали медикам, те доставили его в БСМП», — сообщили в городской полиции.

Сообщается, что на город надвигается пылевая буря. Как из-за штормового ветра разворачиваются события в городе и крае — следите в онлайн трансляции.

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Алексей ТайганавтАлексей Тайганавт
Алексей Тайганавт
корреспондент NGS24.RU
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Штормовой ветер Последствия Обрушение
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Комментарии
4
Инженер1
7 часов
А чо вы хотели? Думали в телеящичную вселенную попали?
Гость
4 часа
Скрепные бараки холопов разрушены? Сами понимаете денег нет, восставливать будете сами, РПЦ в помощь 😁
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