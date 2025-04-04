Следовал из Ярославля: в соседней Ивановской области загорелся тепловоз

Ярославский состав загорелся во время движения Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram











В соседней от Ярославской Ивановской области загорелся тепловоз. О происшествии сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре вечером 4 апреля. Состав двигался из Ярославля.

«В районе станции Ермолино произошло возгорание тепловоза грузового поезда, следовавшего по маршруту Ярославль — Иваново-Сортировочная. Вагоны оперативно отцеплены и находятся на безопасном расстоянии», — рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

На место ЧП выехали правоохранители Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram











В ведомстве добавили, что угрозы составу и окружающей среде нет. Возгорание ликвидировали.

Ивановская транспортная прокуратура начала проверку, чтобы проверить, были ли соблюдены требования о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и противопожарных требований. Причины инцидента устанавливаются, о них станет известно позже.

Ход проверки контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

Обновление на 4 апреля 21:27

В пресс-службе Северной железной дороги прокомментировали инцидент с возгоранием тепловоза.

Там сообщили, что задымление грузового поезда произошло в 16:16. Вагоны сразу отцепили и отставили на безопасное расстояние.