Следовал из Ярославля: в соседней Ивановской области загорелся тепловоз

В соседней от Ярославской Ивановской области загорелся тепловоз. О происшествии сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре вечером 4 апреля. Состав двигался из Ярославля.
«В районе станции Ермолино произошло возгорание тепловоза грузового поезда, следовавшего по маршруту Ярославль — Иваново-Сортировочная. Вагоны оперативно отцеплены и находятся на безопасном расстоянии», — рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
В ведомстве добавили, что угрозы составу и окружающей среде нет. Возгорание ликвидировали.
Ивановская транспортная прокуратура начала проверку, чтобы проверить, были ли соблюдены требования о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и противопожарных требований. Причины инцидента устанавливаются, о них станет известно позже.
Ход проверки контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.
Обновление на 4 апреля 21:27
В пресс-службе Северной железной дороги прокомментировали инцидент с возгоранием тепловоза.
Там сообщили, что задымление грузового поезда произошло в 16:16. Вагоны сразу отцепили и отставили на безопасное расстояние.
— В 17:15 задымление было ликвидировано силами локомотивной бригады. Пострадавших нет. На движение других поездов данная ситуация не повлияла, — рассказали в СЖД.