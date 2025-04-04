НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

с-з.

 742мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Загорелся тепловоз
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Происшествия Следовал из Ярославля: в соседней Ивановской области загорелся тепловоз

Следовал из Ярославля: в соседней Ивановской области загорелся тепловоз

Что известно об инциденте

2 289
6 комментариев
Ярославский состав загорелся во время движения | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramЯрославский состав загорелся во время движения | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Ярославский состав загорелся во время движения

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В соседней от Ярославской Ивановской области загорелся тепловоз. О происшествии сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре вечером 4 апреля. Состав двигался из Ярославля.

«В районе станции Ермолино произошло возгорание тепловоза грузового поезда, следовавшего по маршруту Ярославль — Иваново-Сортировочная. Вагоны оперативно отцеплены и находятся на безопасном расстоянии», — рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

На место ЧП выехали правоохранители | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramНа место ЧП выехали правоохранители | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

На место ЧП выехали правоохранители

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В ведомстве добавили, что угрозы составу и окружающей среде нет. Возгорание ликвидировали.

Ивановская транспортная прокуратура начала проверку, чтобы проверить, были ли соблюдены требования о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и противопожарных требований. Причины инцидента устанавливаются, о них станет известно позже.

Ход проверки контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

Обновление на 4 апреля 21:27

В пресс-службе Северной железной дороги прокомментировали инцидент с возгоранием тепловоза.

Там сообщили, что задымление грузового поезда произошло в 16:16. Вагоны сразу отцепили и отставили на безопасное расстояние.

— В 17:15 задымление было ликвидировано силами локомотивной бригады. Пострадавших нет. На движение других поездов данная ситуация не повлияла, — рассказали в СЖД.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пожар Тепловоз Инцидент Ивановская область
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
9 часов
Этому паровозу пора в металлом и на переплавку, на новые поезда
Гость
9 часов
у нас всё старое, изношенное, хлам а чужим всё новое современное и за бэсплатно
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление