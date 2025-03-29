Более 100 подземных толчков в Таиланде: что происходит в туристических зонах после землетрясения в Мьянме

В российское консульство в Таиланде не поступило ни одного обращения от граждан России Источник: Stringer / Reuters











С пятницы метеорологический департамент Таиланда зафиксировал более 100 афтершоков после землетрясения в Мьянме. Магнитуда подземных толчков варьировалась от 1,0 до 7,0. Рассказываем, что происходит в туристической зоне Таиланда после стихийного бедствия в Азии.

«Что касается сейсмической ситуации, то отдел наблюдения за землетрясениями метеорологического департамента сообщил в общей сложности о 101 подземном толчке», — говорится в распространенном сообщении метеорологического департамента Таиланда.

Количество погибших в Бангкоке после мощного землетрясения в соседней Мьянме, которое началось 28 марта, выросло до 14, передает Reporters. Еще 10 человек пострадали, а 118 считаются пропавшими, сообщает газета Thairath со ссылкой на полицию.

Для россиян в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок. По словам вице-президента АТОР по международному туризму Артура Мурадяна, ситуация в столице Таиланда практически нормализовалась после землетрясения, а туристическая зона почти не пострадала.

По информации Telegram-канала Baza, в российское консульство в Таиланде не поступило ни одного обращения от граждан России. Дипломаты запрашивали информацию о пострадавших россиянах в местной полиции, но там тоже не известно ни об одном случае.

Кроме того, не было обращений и в консульство Мьянмы. Однако вице-президент АТОР Артур Мурадян призвал граждан России в этом случае обратиться в консульство и сообщить о своем местонахождении.

«С этой страной у нас тесные, дружеские отношения. Как мы видим, туда направляется борт МЧС, чтобы помочь пострадавшим и поучаствовать в разборе завалов», — рассказал он «Известиям».

Число погибших и пострадавших после землетрясения растет до сих пор. Спасатели разбирают завалы и устраняют последствия стихийного бедствия. По последним данным, в Мьянме число погибших превысило 1,6 тысячи человек, передает агентство «Синьхуа». Всего пострадали 2389 человек. Сообщается, что 30 человек пропали без вести, сбор подробной информации продолжается. Также поврежден нефтепровод и выведены из строя несколько резервуаров для хранения топлива, передает MIRTV.

Сегодня в 19 км от Нейпьидо, столицы Мьянмы, произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки были зарегистрированы в 15:50 по местному времени (12:20 мск) на глубине 10 километров.

Собрали всё, что известно о землетрясении, в одном видео Источник: Городские медиа