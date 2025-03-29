Толпа подростков довела до суицида школьника. А через несколько дней нашли мертвым свидетеля травли

Источник: Городские медиа

Всего в 100 километрах от Волгограда, в селе Садовое Республики Калмыкия, толпа подростков довела до суицида 14-летнего Артема Елынко.

По словам мамы, школьника вытащили ночью из дома на улицу, избили, повалили на землю, оплевали и издевались, снимая всё это на видео. Когда на следующий день этот ролик разлетелся по социальным сетям, Артем признался другу, что не сможет жить с таким позором.

Через несколько дней в Садовом нашли мертвым еще одного подростка, одного из свидетелей травли Артема. Сначала его объявили в розыск, а 20 марта знакомые семьи мальчика сообщили, что он тоже покончил с собой.

При этом местные власти травлю Артема Елынко назвали фейком. Чиновники уверили, что подросток свел счеты с жизнью не из-за издевательств, а из-за «конфликта», который был «неправильно разрешен старшими товарищами».

Всё, что известно о шокирующей истории с подростками, наши коллеги из V1.RU рассказывают в видео чуть выше.