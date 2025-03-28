ВСУ уничтожили газопровод в Курской области, который питает Европу, — кадры

МО РФ показало последствия ударов по «Судже» Источник: Минобороны России / Telegram

По газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области сегодня нанесли двойной удар. Из-за него начался пожар, и объект оказался фактически уничтожен.

«28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции „Суджа“, в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», — рассказали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Это не первый удар по станции «Суджа». Ее уже атаковали неделю назад. Тогда на газопроводе начался пожар, а СК РФ отметил, что объект получил значительные повреждения. Следователи квалифицировали действия ВСУ как теракт.

Известно, что газоизмерительная станция находится на границе двух государств. А в мае 2022 года Украина выступила с решением остановить прием газа для транзита через «Сохрановку», и тогда газоизмерительная станция «Суджа» стала единственным объектом, через который продолжались поставки. Сам газопровод «Суджа» представляет собой трубу диаметром 1420 миллиметров.