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Происшествия Спецоперация на Украине ВСУ уничтожили газопровод в Курской области, который питает Европу, — кадры

ВСУ уничтожили газопровод в Курской области, который питает Европу, — кадры

Двойной удар нанесли по станции «Суджа»

676
18 комментариев

МО РФ показало последствия ударов по «Судже»

Источник:

Минобороны России / Telegram

По газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области сегодня нанесли двойной удар. Из-за него начался пожар, и объект оказался фактически уничтожен.

«28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции „Суджа“, в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», — рассказали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Это не первый удар по станции «Суджа». Ее уже атаковали неделю назад. Тогда на газопроводе начался пожар, а СК РФ отметил, что объект получил значительные повреждения. Следователи квалифицировали действия ВСУ как теракт.

Известно, что газоизмерительная станция находится на границе двух государств. А в мае 2022 года Украина выступила с решением остановить прием газа для транзита через «Сохрановку», и тогда газоизмерительная станция «Суджа» стала единственным объектом, через который продолжались поставки. Сам газопровод «Суджа» представляет собой трубу диаметром 1420 миллиметров.

Атака произошла, несмотря на договоренности между Россией и Украиной частично прекратить огонь. К такому решению страны пришли при содействии президента США Дональда Трампа, который предложил такой шаг.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
ВСУ Удар Курская область Суджа Газопровод
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Комментарии
18
Гость
2 часа
Англия, Франция, Германия и Польша всегда стремились захватить Россию. ЕС это шайка разбойников которым нет и не может быть доверия. Что до Украины там сейчас у власти банда предателей Славянских народов. Они продали свой род и веру за плюшки из ЕС которые не увидят простые Украинцы.
Гость
1 час
...когда социализм поменяли на капитализм 30 лет назад все остальное стало уже только делом времени...в смысле то что сейчас происходит..
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