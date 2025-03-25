Кабинеты и коридоры в воде: под Ярославлем затопило поликлинику. Видео

После пожара затопило поликлинику Источник: Николай Золотников/ Telegram











В Ярославском районе в Красных Ткачах в доме № 15 на Большой Октябрьской 24 марта затопило поликлинику, которая расположена на первом этаже жилого дома. ЧП случилось из-за пожара в квартире над медучреждением.

«Приехали пожарные, потушили огонь. К сожалению, затопило кабинет гинеколога и коридорную систему. Мы вынуждены временно остановить оказание физиотерапевтической помощи и временно разместить акушера-гинеколога в данном кабинете. Как только все устраним и электрики посмотрят все ли в порядке, кабинет будет работать в прежнем режиме», — сообщил и.о главного врача поликлиники Михаил Кривов.

Как сообщил глава муниципального района Николай Золотников, воду в поликлинике уже убрали.

Гинекологический кабинет затопило Источник: Николай Золотников/ Telegram

«В ближайшее время мы окажем содействие по восстановлению электроэнегрии и вместе с управляющей компанией отработаем по пострадавшей квартире», — рассказал Николай Злотников.

«В результате пожара уничтожена отделка квартиры, личное имущество, закопчен потолок и стены», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.