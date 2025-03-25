НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Происшествия Кабинеты и коридоры в воде: под Ярославлем затопило поликлинику. Видео

Кабинеты и коридоры в воде: под Ярославлем затопило поликлинику. Видео

Главврач сообщил об изменениях работы

3 436
8 комментариев
После пожара затопило поликлинику | Источник: Николай Золотников/ TelegramПосле пожара затопило поликлинику | Источник: Николай Золотников/ Telegram

После пожара затопило поликлинику

Источник:

В Ярославском районе в Красных Ткачах в доме № 15 на Большой Октябрьской 24 марта затопило поликлинику, которая расположена на первом этаже жилого дома. ЧП случилось из-за пожара в квартире над медучреждением.

«Приехали пожарные, потушили огонь. К сожалению, затопило кабинет гинеколога и коридорную систему. Мы вынуждены временно остановить оказание физиотерапевтической помощи и временно разместить акушера-гинеколога в данном кабинете. Как только все устраним и электрики посмотрят все ли в порядке, кабинет будет работать в прежнем режиме», — сообщил и.о главного врача поликлиники Михаил Кривов.

Как сообщил глава муниципального района Николай Золотников, воду в поликлинике уже убрали.

Гинекологический кабинет затопило

Источник:

«В ближайшее время мы окажем содействие по восстановлению электроэнегрии и вместе с управляющей компанией отработаем по пострадавшей квартире», — рассказал Николай Злотников.

«В результате пожара уничтожена отделка квартиры, личное имущество, закопчен потолок и стены», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Ранее стало известно, что в Ярославле загорелось здание заброшенного ДК.

ПО ТЕМЕ
Потоп Затопило Поликлиника Гинекологическое отделение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
21 час
Поликлинники должны быть в отдельно стоящих зданиях
Гость
22 часа
Какие прекрасные современные больницы мы строим для братских народов - гордость берёт! а здесь надо потерпеть, пройдут дожди высохнет может быть
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление