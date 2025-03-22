«Снится, будто я снова там»: ярославец, спасший сотню людей из «Крокуса», — о жизни после теракта

Прошел год со дня теракта в «Крокусе» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа











Один из самых масштабных терактов в истории России случился ровно год назад — 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус» в Москве.

Тысячи людей в тот пятничный вечер пришли послушать песни любимой рок-группы «Пикник» (12+). Наряженные девушки со своими парами толпились у зеркал в фойе, когда в здание ворвались четыре террориста.

В тот вечер спас жизни сотне человек охранник из Ярославля — 48-летний Алексей Осанушков. Рядом с пунктом контроля, где он стоял, находилось помещение для сотрудников зала. Алексей открыл дверь и всех, кто был в вестибюле, загнал туда, а после через складские помещения вывел людей на улицу.

Его воспоминания о теракте и годе жизни после него — читайте в эксклюзивном интервью 76.RU.

Снятся сны про теракт

Алексей Осанушков работал в «Крокусе» охранником, когда произошло нападение террористов на здание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Говорят, что время лечит. Но всегда ли это так происходит? Алексей Осанушков, который работал в концертном зале охранником, не может забыть о пережитом.

«Вспоминаю часто те события. Иногда снятся сны, как будто я снова там, во время теракта. Отвлекаюсь работой и семейными делами: помогаю дочери, маме. Это помогает мне восстановиться», — поделился в беседе с корреспондентом 76.RU Алексей Осанушков.

22 марта 2024 года ярославец вышел на очередную вечернюю смену. Ничего не предвещало беды. Ему нужно было стоять на пропускной зоне в фойе и следить за порядком. На тот момент Алексей уже 12 лет работал в «Крокусе», и рабочие обязанности уже были доведены до автоматизма. Поэтому, когда началась стрельба, охранник не растерялся.

Видео из «Крокуса», где ярославец спасал людей Источник: RT на русском / Telegram

«Они стреляли прямо по нам. Первая линия — я стоял перед ними. У нас фойе большое в „Крокус Сити“. Охрана сработала слаженно. Коллега, который работал в конце фойе, у гримерок артистов, завел людей туда. Ту часть толпы, что была ближе к рамкам, эвакуировал я», — ранее делился воспоминаниями Алексей Осанушков.

Я понимал, что люди не успеют добежать, их просто расстреляют. А мой вход, по которому я эвакуировал через подвалы, находится в центре фойе. Чтобы людей не расстреляли, я подбежал к дверям, открыл их. Рядом сидели люди, схватившись за голову. Они перегородили мне путь, у них была паника. Я им крикнул: «Вставайте быстрее, бегом туда, туда». Всех людей, которые были рядом, я забрал. Алексей Осанушков охранник «Крокус Сити Холла»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, из них 6 — дети.

«Узнала о группе, когда случился теракт»

В день теракта, 22 марта 2024 года, в «Крокусе» должен был пройти концерт (12+) рок-группы «Пикник». На сольник было продано около шести тысяч билетов. Музыканты не успели выйти на сцену, когда в здание концертного зала ворвались вооруженные люди. В теракте погибла помощница директора группы «Пикник» — 51-летняя Екатерина Кушнер.

На следующий день после случившегося на официальных страницах группы было опубликовано обращение:

«Вся команда „Пикника“ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами».

Больше ни музыканты группы «Пикник», ни представители рок-исполнителей не комментировали трагедию. 27 марта 2024 года в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялся концерт памяти жертв теракта в «Крокусе» (12+).

Уже через пару недель после теракта группа сообщила о возобновлении концертного тура по России.

10 апреля 2024 года группа «Пикник» сообщила о возобновлении концертного тура Источник: «Группа „Пикник“» / Vk.com











Во многих городах сольники рок-исполнителей собирают полные залы. Со своей новой программой «Один на один» группа «Пикник» приезжала в Ярославль в конце февраля 2025 года. На одной из самых больших концертных площадок города — КЗЦ «Миллениум» — были выкуплены практически все места (12+).

Чтобы послушать любимую группу, поклонники «Пикника» съехались из разных городов. Мы тогда тоже побывали на концерте рокеров и пообщались со зрителями. Они признались, что сильно переживали, когда случился теракт в «Крокусе». Однако трагические события никак не сказались на их любви к музыке «Пикника». Напротив, кто-то только после прочтения сводки новостей заинтересовался творчеством группы и стал слушать их песни.

Узнала о группе, когда случился теракт. После «Крокуса» начала слушать песни группы и теперь почти фанатка. Приехала на концерт из Пскова. Мне билеты подарили на день рождения, и мы с подругой идем развлекаться. Светлана поклонница группы «Пикник»

Поклонницы «Пикника» — про любовь к группе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жизнь после теракта

Теракт в «Крокусе» сильно повлиял на 48-летнего охранника Алексея Осанушкова. Какое-то время после случившегося он находился в шоковом состоянии. Из Москвы он приехал в Ярославль, где у него живут дочка и мама. Но вскоре решил вернуться на работу, всё туда же — охранником концертного зала «Крокус Сити Холл».

«Продолжаю работать на прежнем месте, в „Крокусе“. Охраняем территорию, сейчас идет разбор здания, позднее его планируют восстановить. Но концертного зала там уже не будет! Вместо него планируется что-то другое», — рассказал Алексей Осанушков.

Так выглядел «Крокус» после теракта в сентябре 2024 года Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Воспоминания о теракте время от времени наваливаются на нашего героя. Справиться с тревожностью помогают близкие, а еще люди, которых Алексей спас в «Крокусе». С некоторыми из них у охранника сохранился контакт.

«До сих пор в Москве его навещают спасенные люди, которые были на том концерте, но живут они в разных городах. С некоторыми спасенными папа хорошо сдружился, и они часто созваниваются», — рассказала дочка Алексея Осанушкова Лиза.

Пережитые события стали для Алексея отправной точкой переосмысления жизненных ценностей. Некоторыми из них ярославец поделился с нами: