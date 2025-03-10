Есть погибшие: на М-8 в Ярославской области растет пробка из-за аварии с автоцистерной. Видео

В Ярославской области двое погибли в аварии с автоцистерной на М-8 Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Днем в понедельник, 10 марта, на трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области столкнулись легковушка и автоцистерна. Смертельное ДТП случилось в Даниловском районе.

«Подписчик сообщает, что два трупа в легковой», — указали в соцсетях.

По предварительным данным полиции, авария произошла около 15:30 на 340-м километре федеральной автомобильной дороги. На трассе столкнулись «Фиат» и автоцистерна.

На М-8 в Даниловском районе растет пробка из-за смертельной аварии Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

«По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека. Информация о происшествии уточняется», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Судя по кадрам с места аварии, от удара иномарку разорвало. Предварительно, удар пришелся в лобовую часть легковушки. Цистерна после ДТП оказалась в кювете. Трасса в районе смертельного столкновения усыпана вещами, осколками и кусками запчастей.