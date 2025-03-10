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Происшествия Есть погибшие: на М-8 в Ярославской области растет пробка из-за аварии с автоцистерной. Видео

Есть погибшие: на М-8 в Ярославской области растет пробка из-за аварии с автоцистерной. Видео

Первые подробности от полиции

7 542
23 комментария
В Ярославской области двое погибли в аварии с автоцистерной на М-8 | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославской области двое погибли в аварии с автоцистерной на М-8 | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославской области двое погибли в аварии с автоцистерной на М-8

Источник:

Днем в понедельник, 10 марта, на трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области столкнулись легковушка и автоцистерна. Смертельное ДТП случилось в Даниловском районе.

«Подписчик сообщает, что два трупа в легковой», — указали в соцсетях.

По предварительным данным полиции, авария произошла около 15:30 на 340-м километре федеральной автомобильной дороги. На трассе столкнулись «Фиат» и автоцистерна.

На М-8 в Даниловском районе растет пробка из-за смертельной аварии

Источник:

«По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека. Информация о происшествии уточняется», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Судя по кадрам с места аварии, от удара иномарку разорвало. Предварительно, удар пришелся в лобовую часть легковушки. Цистерна после ДТП оказалась в кювете. Трасса в районе смертельного столкновения усыпана вещами, осколками и кусками запчастей.

Судя по данным сервиса «Пробки в Ярославле», в месте столкновения растет затор. По направлению в Ярославль пробка растянулась на два километра.

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Авария М-8 Трасса Данилов Смертельное ДТП Погибли в аварии Пробка
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Комментарии
23
Гость
10 марта, 17:58
Сегодня утром в сторону Вологды два бензовоза неслись, по левой полосе, что вытворяли жуть.
Гость
10 марта, 20:19
Дороги узкие,с каждым годом все уже и уже,фоеарей нет,вообщем беда
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