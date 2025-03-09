«Приводите мошенников». Звезда «Нулевого пациента» пытается аннулировать кредит, взятый под давлением аферистов

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»











В июле прошлого года актриса, звезда таких картин, как «Майор Гром» (12+), «Нулевой пациент» (18+) и «Содержанки» (18+), 35-летняя Александра Черкасова была обманута мошенниками и лишилась двух миллионов рублей — часть денег она взяла в кредит под давлением аферистов. Спустя полгода артистка решила аннулировать договор с ВТБ-банком на основании психиатрической экспертизы, которая установила: в момент оформления кредита Черкасова не могла понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий и оказывать сопротивление. Помогло ли это актрисе на суде — в материале «Фонтанки».

Как Александра Черкасова попалась на уловку мошенников

В прекрасный летний вечер 2024-го с пустого профиля в мессенджере ей пришло сообщение от якобы режиссера Клима Шипенко, который написал артистке, что по их фильму «Декабрь»(18+) проводится проверка, и пообещал утром объяснить все детали. На следующий день Александре позвонил человек, представившийся Шипенко. Голос, интонации и паузы полностью совпадали с режиссёром. Он сообщил, что один из членов съёмочной группы связан с батальоном «Азов»* и переводил деньги ВСУ, из-за чего всю команду теперь проверяют. Актрисе также предстояло пообщаться со «следователем ФСБ», который занимается этим делом.

Вскоре поступил видеозвонок от «следователя». На экране был мужчина в форме, в кабинете с флагами, гербами и фотографией президента. Он подробно рассказал о съёмочной группе, упомянув имена и должности, а затем сообщил, что некий Илья Богданов завладел личными данными команды и переводил деньги на счета террористов. «Следователь» также знал всё о семье Александры, её банковских счетах и телефонах. Он предупредил, что разговор должен оставаться в тайне, иначе она станет подозреваемой в спонсировании терроризма.

Смена телефона — одно из главных требований мошенников

Под давлением Александру направили в салон связи, где она купила новый смартфон и сим-карту, поскольку предыдущий якобы прослушивали. Такси туда и обратно мошенники заказывали ей сами. С этого момента «следователи» непрерывно контролировали её через Telegram, не давая ни минуты покоя.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» «Я спала с включенным телефоном, я мылась в душе с телефоном, простите, я в туалет ходила с телефоном», — вспоминала произошедшее Александра Черкасова в интервью журналистке Саше Сулим.

Женщину убедили перевести все свои деньги — около миллиона рублей — на «резервный» счёт. В выходные, когда банки не работали, мошенники убедили её взять кредит. Зачем? Они сообщили, что мошенники уже взяли на нее кредит и единственный способ его «аннулировать» — взять новый. В понедельник она оформила кредит в размере 850 тысяч рублей и перевела деньги на указанные счета. Сегодня актриса понимает, что все эти доводы звучат абсурдно, но когда тебе на протяжении длительного времени уверенно говорят, что нужно делать, не забывая запугивать 15 годами тюрьмы, — теряешься.

Следующим этапом стала подготовка к «обыскам». Актрисе приказали сфотографировать всё, что есть в квартире ценнее 40 тысяч рублей. «Следователи» заявили ей, что они просто должны убедиться, что у нее нет никаких ценностей, полученных преступным путем, — иначе придется их изъять. Черкасова решила уточнить эту деталь у супруга, который понял, что происходит что-то неладное, и тогда они обратились в полицию.

Возбуждение уголовного дела о мошенничестве и первый суд

Московская полиция признала Черкасову потерпевшей в рамках уголовного дела о мошенничестве. На этом основании актриса вместе с адвокатом решили в суде аннулировать кредит, взятый под давлением «следователя ФСБ». Гражданское дело отдельно рассматривал Смольнинский районный суд Петербурга, поскольку юрлицо ВТБ-банка зарегистрировано здесь.

На первое заседание истица пришла в сопровождении прессы и юриста, был и ответчик, однако, как вспоминают участники тех событий, заседание, скорее, походило на разговор на повышенных тонах.

Две причины, по которым кредит просили аннулировать

Второе заседание, назначенное на шестое марта, прошло в узком кругу. В зале суда, помимо судьи и его помощника, была лишь актриса с адвокатом, а наблюдал за происходящим корреспондент «Фонтанки».

Главным аргументом истца была психиатрическая экспертиза, проведенная по запросу следственных органов в Москве. С артисткой беседовали несколько специалистов, в том числе психологи и психиатры, которые в итоге приняли общее решение, согласно которому в момент оформления кредита она «не могла понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий и оказывать сопротивление».

Также истец апеллировал к похожему делу, которое рассматривал Колпинский районный суд Петербурга — там жертве мошенников удалось аннулировать кредитный договор со Сбербанком. Как и в случае с Черкасовой, аферисты, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили петербурженку оформить кредит на сумму 839 000 рублей. Деньги были переведены на счета мошенников, а пострадавшая не осознавала характера своих действий из-за психологического давления ввиду индивидуально-психологических особенностей личности. К примеру, легко возникающая тревожность, дисциплинированность, ответственность, подверженность тому, чтобы следовать общепринятым нормам и правилам поведения. В этом деле мошенники установлены не были, но суд на основании справки ФНС подтвердил, что счета, на которые в итоге были переведены сотни тысяч, не принадлежали потерпевшей.

— Кому на счет ушли деньги — тоже не установлено? — спросила судья Смольнинского районного суда.

— Нет.

— Ну это же несложно было. Один запрос — и всё.

— У нас через Ozon-банк всё проходило. Ozon-банк ответил, но следователь не смог найти указанных лиц.

— То есть нашли, кто [совершал мошеннические действия], но фактически их не могут найти, чтоб допросить?

— Да.

В итоге суд Черкасовой отказал. «С договором приходите ещё раз или с каким-то результатом по делу, если этих людей возьмут и они как-то расскажут что-то», — заявила судья.

Реакция на решение суда: «Приводите мошенников, и тогда мы отменим [кредит]»

В разговоре с «Фонтанкой» Александра Черкасова рассказала, что до сих пор выплачивает кредит, и, как она утверждает, если бы тогда в банке у нее спросили, не ведет ли с ней диалог фейковый агент ФСБ, Центробанка или Росфинмониторинга, то она могла бы хотя бы на секунду задуматься, не мошенники ли говорят с ней на другом конце провода.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

— Конечно, с решением суда мы не согласны. Будем подавать апелляцию, во-первых, потому что не было представителей ВТБ, и решение судьи о том, что «найдите мошенников, приводите мошенников, и тогда мы отменим [кредит]»… Ну, на мой субъективный взгляд, это нонсенс, потому что всем известно, что в основном эти мошенники находятся не на территории страны, — заключила артистка.

А что говорит статистика? Сколько россияне потеряли после звонков мошенников

На этой неделе президент России Владимир Путин назвал недопустимыми размеры телефонного и интернет-мошенничества в России. Глава государства попросил правительство совместно с депутатами Госдумы как можно быстрее проработать необходимые меры.

В одном только 2024 году мошенники украли у россиян не менее 295 млрд рублей, рекордным по числу звонков стал май — 20 млн в сутки, сообщил недавно зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Банк России называет иную сумму — по их данным, в 2024 году мошенники украли у россиян 27,5 млрд рублей, что выше по сравнению с предыдущим годом на 74,4%.

МВД полагает, что в 2024 году ущерб от кибермошенничества составил 200 млрд рублей — это на 36% больше, чем годом ранее. Всего полиция зафиксировала 486 тыс. случаев. С заявлением в полицию приходят только 30% пострадавших, а раскрыть подобного рода преступления удалось лишь в 23% случаев.

Число судебных решений, которые аннулировали россиянам кредитные договоры, взятые по наставлению мошенников, несоизмеримо меньше.