Аркадий, который стал Лолитой. За что в Петербурге убили и расчленили транссексуала

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу











Начало весны в Петербурге отметилось чувствительной новостью о расчлененном теле, которое разложили по двум чемоданам и сбросили с мостика. Его нашел любитель моржевания, который не смог пройти мимо пластиковых коробов розового и черного цвета, буквально источавших дух смерти. Вскоре на месте была полиция, потом прибыла следственно-оперативная группа, затем ждали судмедэксперта. Прошло немало времени, прежде чем содержимое чемоданов начали раскладывать рядом, чтобы что-то понять.

То, что было извлечено, вряд ли можно назвать обычным криминальным трупом. Во-первых, части тела были в таком виде, будто долго лежали в воде. Эксперты называют это мацерацией. Во-вторых, наличие пениса говорило о том, что убитый — мужчина. Цветной маникюр и педикюр, а также стринги говорили об обратном. Только спустя несколько дней правоохранительные органы расставили все точки над i. Но обо всём по порядку в материале «Фонтанки».

Аркадий-Лолита и Вячеслав-Арина

Летом 2023 года Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о запрете смены пола в России. С момента подписания закона людям нельзя менять пол в паспорте, назначать гормональную терапию, хирургические вмешательства. В ноябре 2023 года экстремистcкой организацией признано движение ЛГБТ*.

Но были люди, которые успели запрыгнуть в последний вагон. Например, в феврале 2023 года некий Аркадий из карельского городка Сегежа стал Лолитой по паспорту. Перед этим он прошел психиатрическую экспертизу в компании, которая ныне ликвидирована за ненадобностью. На своей странице в социальной сети красноволосая Лолита всячески демонстрирует свои длинные ноги и сделанную грудь. Она даже принимала участие в одном из фрик-шоу с такими же актерами. А 10 февраля 2025 года Лолита официально зарегистрировала свой брак с москвичом по имени Даниил. Маленькая деталь: главный половой признак, оставшийся от Аркадия, Лолита не тронула. То ли не успела сделать операцию до принятия закона, то ли просто не захотела. Видимо, Даниила тоже всё устраивало.

На почве «общей беды» Лолита познакомилась с 26-летним Вячеславом. Молодой человек тоже позиционировал себя как девушку и взял себе псевдоним Arina Nefs. Нашлись на просторах Сети и его откровенные видео. Ролики размещены на порносайте, где публикуются ролики только с трансгендерами.

Молодой человек родом из Новокузнецка. Оттуда он, судя по анкете, перебрался в Москву, а затем и в Петербург. Вячеслав причислял себя к движению эмо. Еще до своего преображения в девушку он носил характерную челку, а на лице было много пирсинга. С возрастом он не перестал слушать эмо-рок и публиковать грустные цитаты в соцсетях.

Что до Даниила, которого ныне обвиняют в убийстве, то по соцсетям он создает впечатление обычного качка. В подписках — паблики о пауэрлифтинге, спортивном питании и так далее. Ничего выходящего за рамки новых законов.

За что убили Арину

26 февраля Лолита (Аркадий), Даниил и Арина (Вячеслав) выпивали у последней(го). Затем компания переместилась в квартиру на улицу Авиаторов Балтики. Обвиняемый Даниил рассказал следователям, что там между «девушками» разгорелся конфликт. Якобы Арина стала называть Лолиту Аркадием. Аргументом была непроведенная вагинопластика — операция по окончательной смене пола. «Ты Аркадий, потому что у тебя член», — заявила Арина, которая, к слову, даже по паспорту еще Вячеслав.

Спор из-за половых признаков перерос в драку. Точку поставил Даниил. Сперва он придушил Арину, затем несколько раз ударил. Подруга отключилась. Молодожены же оставили ее в квартире и ушли в бар.

Как избавлялись от тела

Вернувшись из бара, Лолита с Даниилом увидели, что Арина не ожила. Тогда они стали думать, что делать с трупом, ведь он лежал в квартире, которую они снимают. Бросить и убежать не получится. Решили расчленять.

Еще пьяные, они зачем-то наполнили ванну водой, погрузили тело туда, и Даниил принялся за дело. Сейчас он настаивает на том, что Лолита ни в убийстве, ни в расчленении участия не принимала. Просто была рядом. Сперва спортсмен отделил голову, затем конечности. И тут возникла новая проблема: в чем это всё выносить?

Молодые выбрали не самый быстрый путь — заказали два больших чемодана на маркетплейсе. Пока чемоданы ехали со склада в сортировочный центр, а потом в пункт выдачи, расчлененное тело лежало в ванне. Шли часы.

Наконец, когда покупки были получены, пара под покровом ночи вывезла чемоданы и сбросила с мостика, надеясь на то, что груз пробьет лед и исчезнет в пучине. Но этого не случилось. Тогда Лолита и Даниил вернулись домой и продолжили бояться.

В бегах

1 марта любитель закалки нашел чемоданы, информация быстро просочилась в СМИ, а Лолита и Даниил прочитали свежие новости. Молодожены быстро отключили телефоны и покинули квартиру. К тому моменту у оперативников уже было видео, на котором пара катит чемоданы в темноте. Кроме того, нашелся свидетель. Лолиту и Даниила увидел сосед в момент, когда они выходили на улицу с телом. Мужчину смутил запах, исходящий от их багажа.

Личности обоих были установлены, пару ждали в Москве и в Карелии, так как больше Лолите и Даниилу некуда было ехать. Взяли их в Петрозаводске, оттуда 4 марта привезли в Петербург.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Пока следственные органы предъявили обвинение только Даниилу. Лолита получила статус свидетеля, но отпускать ее не спешат. Возможно, в ближайшее время что-то изменится. Супруг, полностью взявший на себя вину, ожидает меры пресечения в спецприемнике.